Экономика

КоммерсантъКоммерсантъГосударство профинансирует новый аэропорт Грозного

Новая взлетно-посадочная полоса и прочая аэродромная инфраструктура, по данным "Ъ", обойдутся еще в 9 млрд руб. Основное финансирование, согласно комплексному плану развития магистральной инфраструктуры (КПМИ), начнется с 2022 года, будет выделено 790 млн руб. Обычно в России аэропортовые терминалы строятся за счет частных инвесторов, и в Грозном говорят о возможности их привлечения в проект.
Читать в источнике
Комментировать16
с чего всё началось

Государство профинансирует новый аэропорт Грозного

Государство профинансирует новый аэропорт Грозного Правительство РФ может выделить на строительство нового терминала аэропорта в Грозном 4,7 млрд руб. до конца 2024 года.
Коммерсантъвчера в 18:05

Подробнее о событии

Правительство выделит 4,7 млрд рублей на новый терминал аэропорта Грозного

Дождь04:11

Государство профинансирует новый аэропорт Грозного

Коммерсантъвчера в 18:05

Строительство терминала в аэропорту Грозного обойдется в 4,7 миллиарда рублей

Lenta.ru01:32

Власти направят 4,7 млрд рублей на строительство аэровокзала в Грозном

Компаниявчера в 23:59

В Грозном построят новый аэропорт

Южный Федеральныйвчера в 23:30

Правительство выделит 4,7 млрд рублей на строительство аэровокзала в Грозном

Ведомостивчера в 21:52

СМИ узнали о планах властей выделить ₽4,7 млрд на новый аэропорт Грозного

РБК04:08
Показать все источники
Автоматически обработано 7212 источников, обновлено в 04:18, Ашберн
Армия и оружие

Северный флот России получит новое вооружение

Газета.Ru вчера в 23:59
130
Общество

NYT рассказала о прятавшемся в бункере Трампе

Известия вчера в 22:48
284
Общество

Как с 1 июня изменится жизнь россиян

В июне власти выплатят семьям с детьми в возрасте от 2 до 16 лет единовременное пособие в размере 10 000 рублей. пособие – это мера помощи в условиях пандемии.
Privet-Rostov.ru 00:47
2
Футбол

ФК «Ростов» по итогам 2019 года сократил убыток в 10 раз

За прошлый год ФК сократил свой убыток в 10 раз — с 458 млн рублей в 2018 году до 45,1 млн рублей в 2019 году.
Эксперт ЮГ 03:29
Общество

В России запретили взыскивать долги с социальных выплат

Принудительное списание долгов с выплат социального характера в России исключается с 1 июня. Вступил в силу соответствующий закон 1 июня.
ИА Красная Весна вчера в 18:31
17
Культура

Актеры из «Властелина колец» приняли участие в новом шоу

Известные актеры трилогии Питера Джексона "Властелин колец", созданной по мотивам одноименного романа Дж. Р. Р. Толкина, снова встретились в рамках онлайн-шоу актера Джоша Гада "Reunited apart".
NewInform 02:40
9
Футбол

«Зенит» продлил контракт с Сергеем Семаком

Санкт-Петербург, 1 июня 2020, 10:19 — REGNUM Санкт-петербургский футбольный клуб «Зенит» продлил контракт с главным тренером Сергеем Семаком.
REGNUM 03:19
Общество

Россия может стать экспортёром препарата против коронавируса

«Есть только четыре страны, которые могут производить препараты против коронавируса прямого действия: это Россия, США, Япония и Китай», — сказал глава РФПИ.
REGNUM 03:54
Происшествия

В Екатеринбурге Росгвардия штурмом взяла квартиру похитителя обоев

Сегодня ночью в Екатеринбурге сотрудники правоохранительных органов развернули спецоперацию по задержанию опасного преступника: он украл в магазине четыре рулона обоев на общую сумму восемь тысяч рублей.
Вечерние Ведомости 03:23
9
Происшествия

В Крыму пропала шестилетняя девочка

Вести.Ru 00:58
39
Здоровье

178 новых заражений коронавирусом выявили в Ростовской области

На 31 мая в Ростовской области у 4 758 человек подтверждено заражение новой коронавирусной инфекцией.
Kursk.com вчера в 05:05
984
Общество

В проект нового КоАП внесли штрафы за отказ от обязательной вакцинации

Проект нового Кодекса об административных правонарушениях (КоАП РФ) устанавливает для граждан из группы риска штраф до 7 тыс. руб. за отказ от предписанных законом медосмотров и прививок.
Интерфакс 29 мая в 18:54
9,7K
Общество

Роспотребнадзор отменил требование по загрузке самолетов на 50%

Роспотребнадзор перестал требовать от авиаперевозчиков заполнять салоны самолетов пассажирами только наполовину.
РБК вчера в 23:11
160
Общество

Первоклассники пойдут в школу по новым правилам

Запись в первый класс для детей, закрепленных за определенной школой, начинается не позже 1 февраля.
Политическая Экспертиза вчера в 03:42
59
Общество

Еще 96 жителей Саратовской области заболели коронавирусом за сутки

Еще 96 человек заболели коронавирусом в Саратовской области только за последние сутки.
Московский Комсомолец 30 мая в 04:34
818
Здоровье

Эксперты и врачи попросили Голикову о срочных мерах для защиты медиков

Угроза второй волны Экспертная группа, в которую вошли врачи, медицинские эксперты и руководители благотворительных фондов, обратилась с письмом к вицу-премьеру Татьяне Голиковой и министру здравоохранения Михаилу Мурашко.
РБК вчера в 23:00
286
Космос

Американские астронавты перешли с Crew Dragon на МКС

Астронавты Даг Херли и Боб Бенкен смогли перейти на МКС с корабля Crew Dragon от компании SpaceX.
VSE42.RU вчера в 22:04
1,9K
Общество

Транзит газа по трубопроводу Ямал — Европа возобновился

Транзит газа по польскому участку трубопровода Ямал — Европа возобновился после четырехдневного перерыва.
РБК 02:45
120
Общество

Центризбирком хочет упростить правила голосования по конституции

ЦИК хочет упростить правила голосования по поправкам к конституции.
BFM.ru 30 мая в 23:29
34
Финансы

Курс доллара упал ниже 70 рублей

Курс российской валюты укрепляется на биржевых торгах в понедельник. Впервые с начала марта курс доллара опустился ниже 70 рублей.
Российская газета 03:26
168
Хоккей

Хоккеист Алексей Терещенко раскритиковал новый потолок зарплат в КХЛ

Хоккеист и заслуженный мастер спорта 39-летний Алексей Терещенко, пять раз становившийся чемпионом России, жестко раскритиковал введение нового порога заработных плат в КХЛ.
Дни24 вчера в 07:47
2
Наука

У пациента с COVID-19 обнаружены изменения в мозге

Популярная механика вчера в 14:09
Гаджеты

Первое изображение видеокарты Nvidia GeForce RTX 3080

iXBT.com 00:35
1
Происшествия

В Новокузнецке в пансионате для пожилых 26 человек заразились COVID-19

Ранее сообщалось, что по данным на понедельник в Кузбассе было выявлено 44 новых случая заражения коронавирусом, 32 из которых – в Новокузнецке.
РИА Новости 01:28
10
Общество

В Тульской области еще 113 жителей заразились коронавирусом

Региональный оперативный штаб огласил сводку заражений и выздоровлений от коронавируса за минувшие сутки в Тульской области.
Тульские Известия 03:48
570
Единоборства

Джон Джонс отказался от титула UFC

Vprognoze.ru 02:57
Религия

Скончался митрополит Чебоксарский и Чувашский Варнава

Газета.Ru 03:50
4
Наука

Обнаружена крупнейшая вулканическая зона на Земле

Геологи обнаружили под Новой Зеландией следы гигантского магматического пузыря, названного суперплюмом, который в прошлом приводил к самой большой вулканической активности на Земле.
Профиль 01:48
4
Политика

Кабмин подготовил общенациональный план восстановления экономики

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин на оперативном совещании с вице-премьерами сообщил, что правительство подготовило общенациональный план восстановления экономики.
ТАСС 03:47
10
Общество

В России намерены жестко регулировать рынок криптовалюты

Эксперты считают, что из-за чрезмерно жесткого подхода рынок может уйти за рубеж.
Телеканал 360° вчера в 21:42
2
Как работают Яндекс.Новости?
Главное