Экономика

КоммерсантъКоммерсантъГосударство профинансирует новый аэропорт Грозного

Государство профинансирует новый аэропорт Грозного Правительство РФ может выделить на строительство нового терминала аэропорта в Грозном 4,7 млрд руб. до конца 2024 года.
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Строительство терминала в аэропорту Грозного обойдется в 4,7 миллиарда рублей

Lenta.ru01:32

На модернизацию аэропорта в Грозном направят 4,7 млрд бюджетных рублей

Кавказ Пост01:20

В Грозном построят новый аэропорт

Южный Федеральныйвчера в 23:30

Власти направят 4,7 млрд рублей на строительство аэровокзала в Грозном

Компаниявчера в 23:59

Правительство выделит 4,7 млрд рублей на строительство аэровокзала в Грозном

Ведомостивчера в 21:52

Государство профинансирует новый аэропорт Грозного

Коммерсантъвчера в 18:05
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Армия и оружие

На Украине испытали крылатую ракету «Нептун»

Коммерсантъ вчера в 04:13
1,2K
Общество

В Гидрометцентре россиянам предсказали неоднородную погоду в июне

Руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, какой будет погода в России в июне.
Газета.Ru 01:14
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Общество

Течение коронавируса связали с нарушениями свертываемости крови

Течение коронавирусной инфекции может быть связано с нарушениями свертываемости крови, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова в интервью Наиле Аскер-заде на канале "Россия 24".
РИА Новости вчера в 15:54
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Происшествия

В Крыму пропала шестилетняя девочка

Российская газета 01:26
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Шоу-бизнес

Елена Воробей заразилась коронавирусом

Накануне стало известно, что Воробей выставила на продажу свою квартиру в Черногории, расположенную у морского побережья, поскольку последние три месяца у нее практически нет работы из-за пандемии коронавируса.
Известия вчера в 22:17
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Космос

Экипаж Crew Dragon перешел на МКС

Экипаж Crew Dragon после успешной стыковки корабля с МКС перешел на Международную космическую станцию.
Российская газета вчера в 13:48
1,9K
Экономика

В России может закрыться до 30% салонов связи

Еще 36,5% более оптимистичны и полагают, что будет закрыто 10–20% торговых точек.
Ведомости вчера в 15:42
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Космос

В «Роскосмосе» заявили об испытаниях двух новых ракет в 2020 году

«Уже в этом году проведем испытания двух новых ракет, а в следующем — возобновляем нашу Лунную программу», — написал Устименко, комментируя запуск США корабля Crew Dragon к МКС.
РБК вчера в 06:13
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Общество

Премьер Армении Пашинян заразился коронавирусом

Премьер Армении Никол Пашинян сообщил в Facebook, что заразился коронавирусом.
РБК 02:11
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Общество

В проект нового КоАП внесли штрафы за отказ от обязательной вакцинации

Проект нового Кодекса об административных правонарушениях (КоАП РФ) устанавливает для граждан из группы риска штраф до 7 тыс. руб. за отказ от предписанных законом медосмотров и прививок.
Интерфакс 29 мая в 18:54
9,6K
Происшествия

Двух саратовцев ударило током на рыбалке. Один из них погиб

Взгляд-инфо 00:19
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Общество

Новосибирцы начали получать выплаты на детей до 16 лет

Новосибирск, 1 июня 2020, 06:58 — REGNUM На счета новосибирцев с сегодняшнего дня, 1 июня, начала поступать единовременная выплата для семей с детьми от 3 до 16 лет в размере 10 тысяч рублей, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
REGNUM вчера в 23:58
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Здоровье

В Забайкалье выявили 1165 носителей коронавируса

Как уже сообщало ИА REGNUM, на 31 мая в регионе насчитывается уже 1136 выявленных носителей коронавируса, ещё одна пациентка с COVID-19 скончалась.
REGNUM вчера в 23:22
Происшествия

В Новокузнецке в пансионате для пожилых 26 человек заразились COVID-19

Ранее сообщалось, что по данным на понедельник в Кузбассе было выявлено 44 новых случая заражения коронавирусом, 32 из которых – в Новокузнецке.
РИА Новости 01:28
Энергетика

Мировые цены на нефть снижаются

Мировые цены на нефть снижаются в понедельник, 1 июня. Об этом свидетельствуют данные торгов.
RT на русском 01:24
Экономика

Мишустин включил СМИ в перечень пострадавших отраслей

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление о включении деятельности в области СМИ и производства печатной продукции в перечень пострадавших из-за коронавируса отраслей экономики.
ТАСС 29 мая в 07:01
1,2K
Армия и оружие

Северный флот России получит новое вооружение

В войска Северного флота России до конца текущего года поступит новое вооружение и военная техника.
Газета.Ru вчера в 23:59
48
Политика

Медведев рассказал об успешности онлайн-праймериз «ЕР»

Председатель "Единой России" Дмитрий Медведев заявил, что предварительное голосование успешно состоялось.
Российская газета вчера в 14:58
28
Политика

Профессор Лабин заявил о специфичности процесса по делу MH17

Напомним, ранее в интервью Федеральному агентству новостей политолог Армен Гаспарян высказал мнение, что расследование дела сбитого в Донбассе летом 2014 года Boeing MH17 напоминает судебный процесс в Швейцарии по убийству советского дипломата Вацлава Воровского бывшими офицерами белой армии Морисом Конради и Аркадием Полуниным, когда убийц оправдали.
ФАН вчера в 15:45
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Политика

Поклонская обратилась в ООН из-за пресной воды Днепра для Крыма

Депутат в обращении обвинила власти Украины в «уничтожении прав человека» в связи с перекрытием поставок пресной воды в Крым из Днепра по Северо-Крымскому каналу, передает «РИА Новости» со ссылкой на письмо Поклонской, направленное Бачелет.
Ведомости вчера в 20:53
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Общество

Японский эпидемиолог оценил шансы проведения Олимпийских игр в Токио

Пандемия коронавируса COVID-19 бросает тень на возможность проведения Олимпийских игр в Токио.
РБК 02:00
Экономика

Криптовалютному рынку расписали жесткое регулирование

Криптовалютному рынку расписали жесткое регулирование Власти представили участникам рынка новый законопроект о цифровых валютах и изменения в кодексы по ответственности за нарушения.
Коммерсантъ вчера в 17:01
Общество

Попова оценила готовность регионов России к отправке жителей на отдых

Москва, 30 мая 2020, 17:25 — REGNUM Готовность российских регионов к отправке граждан на отдых оценила глава Роспеотребнадзора Анна Попова 30 мая в эфире телеканала «Россия 1».
REGNUM 30 мая в 10:25
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Общество

В Белоруссии прошли пикеты против Лукашенко

В Белоруссии прошли пикеты против Лукашенко Участники акций собирали подписи за выдвижение на пост президента других кандидатов.
Экспресс газета вчера в 17:33
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Здоровье

Главврачу РКБ в Улан-Удэ объявили выговор

Приказом министра здравоохранения Бурятии принято решение о наказании в отношении и.о. главного врача Республиканской клинической больницы им. Семашко Игоря Шпака объявлено дисциплинарное взыскание в виде вынесения выговора.
Ариг Ус 30 мая в 23:53
Футбол

«Спартак» и «Локомотив» заинтересованы в полузащитнике «Кайсериспора»

«Спартак» и «Локомотив» сделали запрос о цене хавбека. В игроке также заинтересован ПАОК. Греческий клуб готов заплатить 6 миллионов евро.
Спорт-Экспресс 00:10
Кино

Российский триллер «Аванпост» откроет кинопрокат в Японии

Gazeta.SPb вчера в 16:08
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Футбол

Семин назвал причину отставки с поста главного тренера «Локомотива»

Семин возглавил «Локомотив» в 2016 году и смог привести клуб к чемпионству в России, победе к двум Кубкам страны и Суперкубку.
Vprognoze.ru 02:08
Общество

В Москве открылись непродовольственные магазины

Впервые с 28 марта в Москве снова заработали непродовольственные магазины.
Российская газета 01:58
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Футбол

Роналдо не включил Криштиану Роналду в список любимых футболистов

Экс-нападающий «Интера», «Реала» и сборной Бразилии Роналдо не назвал форварда «Ювентуса» Криштиану Роналду среди пяти лучших игроков мира.
Матч ТВ вчера в 13:32
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