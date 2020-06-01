Экономика
КоммерсантъГосударство профинансирует новый аэропорт Грозного
Государство профинансирует новый аэропорт Грозного Правительство РФ может выделить на строительство нового терминала аэропорта в Грозном 4,7 млрд руб. до конца 2024 года.
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Армия и оружие
На Украине испытали крылатую ракету «Нептун»
Коммерсантъ вчера в 04:13
Общество
В Гидрометцентре россиянам предсказали неоднородную погоду в июне
Руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, какой будет погода в России в июне.
Газета.Ru 01:14
Общество
Течение коронавируса связали с нарушениями свертываемости крови
Течение коронавирусной инфекции может быть связано с нарушениями свертываемости крови, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова в интервью Наиле Аскер-заде на канале "Россия 24".
РИА Новости вчера в 15:54
Происшествия
В Крыму пропала шестилетняя девочка
Российская газета 01:26
Шоу-бизнес
Елена Воробей заразилась коронавирусом
Накануне стало известно, что Воробей выставила на продажу свою квартиру в Черногории, расположенную у морского побережья, поскольку последние три месяца у нее практически нет работы из-за пандемии коронавируса.
Известия вчера в 22:17
Космос
Экипаж Crew Dragon перешел на МКС
Экипаж Crew Dragon после успешной стыковки корабля с МКС перешел на Международную космическую станцию.
Российская газета вчера в 13:48
Экономика
В России может закрыться до 30% салонов связи
Еще 36,5% более оптимистичны и полагают, что будет закрыто 10–20% торговых точек.
Ведомости вчера в 15:42
Космос
В «Роскосмосе» заявили об испытаниях двух новых ракет в 2020 году
«Уже в этом году проведем испытания двух новых ракет, а в следующем — возобновляем нашу Лунную программу», — написал Устименко, комментируя запуск США корабля Crew Dragon к МКС.
РБК вчера в 06:13
Общество
Премьер Армении Пашинян заразился коронавирусом
Премьер Армении Никол Пашинян сообщил в Facebook, что заразился коронавирусом.
РБК 02:11
Общество
В проект нового КоАП внесли штрафы за отказ от обязательной вакцинации
Проект нового Кодекса об административных правонарушениях (КоАП РФ) устанавливает для граждан из группы риска штраф до 7 тыс. руб. за отказ от предписанных законом медосмотров и прививок.
Интерфакс 29 мая в 18:54
Происшествия
Двух саратовцев ударило током на рыбалке. Один из них погиб
Взгляд-инфо 00:19
Общество
Новосибирцы начали получать выплаты на детей до 16 лет
Новосибирск, 1 июня 2020, 06:58 — REGNUM На счета новосибирцев с сегодняшнего дня, 1 июня, начала поступать единовременная выплата для семей с детьми от 3 до 16 лет в размере 10 тысяч рублей, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
REGNUM вчера в 23:58
Здоровье
В Забайкалье выявили 1165 носителей коронавируса
Как уже сообщало ИА REGNUM, на 31 мая в регионе насчитывается уже 1136 выявленных носителей коронавируса, ещё одна пациентка с COVID-19 скончалась.
REGNUM вчера в 23:22
Происшествия
В Новокузнецке в пансионате для пожилых 26 человек заразились COVID-19
Ранее сообщалось, что по данным на понедельник в Кузбассе было выявлено 44 новых случая заражения коронавирусом, 32 из которых – в Новокузнецке.
РИА Новости 01:28
Энергетика
Мировые цены на нефть снижаются
Мировые цены на нефть снижаются в понедельник, 1 июня. Об этом свидетельствуют данные торгов.
RT на русском 01:24
Экономика
Мишустин включил СМИ в перечень пострадавших отраслей
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление о включении деятельности в области СМИ и производства печатной продукции в перечень пострадавших из-за коронавируса отраслей экономики.
ТАСС 29 мая в 07:01
Армия и оружие
Северный флот России получит новое вооружение
В войска Северного флота России до конца текущего года поступит новое вооружение и военная техника.
Газета.Ru вчера в 23:59
Политика
Медведев рассказал об успешности онлайн-праймериз «ЕР»
Председатель "Единой России" Дмитрий Медведев заявил, что предварительное голосование успешно состоялось.
Российская газета вчера в 14:58
Политика
Профессор Лабин заявил о специфичности процесса по делу MH17
Напомним, ранее в интервью Федеральному агентству новостей политолог Армен Гаспарян высказал мнение, что расследование дела сбитого в Донбассе летом 2014 года Boeing MH17 напоминает судебный процесс в Швейцарии по убийству советского дипломата Вацлава Воровского бывшими офицерами белой армии Морисом Конради и Аркадием Полуниным, когда убийц оправдали.
ФАН вчера в 15:45
Политика
Поклонская обратилась в ООН из-за пресной воды Днепра для Крыма
Депутат в обращении обвинила власти Украины в «уничтожении прав человека» в связи с перекрытием поставок пресной воды в Крым из Днепра по Северо-Крымскому каналу, передает «РИА Новости» со ссылкой на письмо Поклонской, направленное Бачелет.
Ведомости вчера в 20:53
Общество
Японский эпидемиолог оценил шансы проведения Олимпийских игр в Токио
Пандемия коронавируса COVID-19 бросает тень на возможность проведения Олимпийских игр в Токио.
РБК 02:00
Экономика
Криптовалютному рынку расписали жесткое регулирование
Криптовалютному рынку расписали жесткое регулирование Власти представили участникам рынка новый законопроект о цифровых валютах и изменения в кодексы по ответственности за нарушения.
Коммерсантъ вчера в 17:01
Общество
Попова оценила готовность регионов России к отправке жителей на отдых
Москва, 30 мая 2020, 17:25 — REGNUM Готовность российских регионов к отправке граждан на отдых оценила глава Роспеотребнадзора Анна Попова 30 мая в эфире телеканала «Россия 1».
REGNUM 30 мая в 10:25
Общество
В Белоруссии прошли пикеты против Лукашенко
В Белоруссии прошли пикеты против Лукашенко Участники акций собирали подписи за выдвижение на пост президента других кандидатов.
Экспресс газета вчера в 17:33
Здоровье
Главврачу РКБ в Улан-Удэ объявили выговор
Приказом министра здравоохранения Бурятии принято решение о наказании в отношении и.о. главного врача Республиканской клинической больницы им. Семашко Игоря Шпака объявлено дисциплинарное взыскание в виде вынесения выговора.
Ариг Ус 30 мая в 23:53
Футбол
«Спартак» и «Локомотив» заинтересованы в полузащитнике «Кайсериспора»
«Спартак» и «Локомотив» сделали запрос о цене хавбека. В игроке также заинтересован ПАОК. Греческий клуб готов заплатить 6 миллионов евро.
Спорт-Экспресс 00:10
Кино
Российский триллер «Аванпост» откроет кинопрокат в Японии
Gazeta.SPb вчера в 16:08
Футбол
Семин назвал причину отставки с поста главного тренера «Локомотива»
Семин возглавил «Локомотив» в 2016 году и смог привести клуб к чемпионству в России, победе к двум Кубкам страны и Суперкубку.
Vprognoze.ru 02:08
Общество
В Москве открылись непродовольственные магазины
Впервые с 28 марта в Москве снова заработали непродовольственные магазины.
Российская газета 01:58
Футбол
Роналдо не включил Криштиану Роналду в список любимых футболистов
Экс-нападающий «Интера», «Реала» и сборной Бразилии Роналдо не назвал форварда «Ювентуса» Криштиану Роналду среди пяти лучших игроков мира.
Матч ТВ вчера в 13:32