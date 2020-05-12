Коронавирус

КоммерсантъКоммерсантъПутин объявил о новой кредитной программе поддержки занятости

Президент России Владимир Путин на совещании по распространению коронавируса объявил ряд новых мер поддержки граждан и бизнеса.
Читать в источнике
Комментировать309

Подробнее о событии

Путин объявил о новой кредитной программе поддержки занятости

Коммерсантъ11 мая в 09:48

Хорошая соломина для утопающего: что думает бизнес о предложении Путина простить зарплатные кредиты

74.ruвчера в 07:04

Эксперт оценил новую программу поддержки занятости населения

Известиявчера в 03:59

Путин предложил запустить специальные кредиты на поддержку занятости

РИА Новости11 мая в 10:15

Простить кредиты и налоги: что еще Путин пообещал бизнесменам

45.ru11 мая в 10:11

Путин озвучил условия кредитной программы поддержки занятости для пострадавших отраслей

Интерфакс11 мая в 09:57

Если у вас есть бизнес

Российская газетавчера в 12:28
Показать все источники
Автоматически обработаны 7182 источника, обновлено в 11:56, Ашберн
Политика

Посол Украины пригрозил лишить Турцию туристов из-за песни «Катюша»

Анкара, 13 мая 2020, 09:08 — REGNUM Исполнение песни «Катюша» на концерте в честь Дня Победы в турецком городе Аланья является антиукраинской «провокацией», сообщил посол Украины в Турции Андрей Сибига на своей странице в социальной сети Twitter.
REGNUM 02:08
762
Общество

В Свердловской области возобновят работу магазины и ТЦ

В Свердловской области с 19 мая откроют магазины и торговые центры. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Куйвашев в Instagram.
РБК 10:58
51
Общество

В Ростовской области начнут с 15 мая снимать ограничения

Поэтапное снятие ограничений, введенных из-за коронавируса в Ростовской области, начнется с 15 мая, сообщил губернатор региона Василий Голубев в Instagram.
РИА Новости вчера в 15:59
178
Общество

В России перенесли сроки проведения ЕГЭ

Минпросвещения перенесло проведение ЕГЭ с 8 июня на более поздний период из-за распространения коронавируса в стране.
РИА Новости 09:16
997
Общество

Собянин объявил о доплатах соцработникам и врачам интернатов

В Москве из-за угрозы коронавируса дополнительные выплаты получат социальные работники, которые взаимодействуют непосредственно с людьми, и врачи психоневрологических интернатов, домов престарелых, стационарных учреждений семьи и детства.
РБК 11:20
35
Общество

100-летняя россиянка вылечилась от коронавируса

Интерфакс 07:26
14
Политика

Ряд депутатов Госдумы верят, что значки защитят их от вируса

В ходе пленарного заседания в Госдуме в среду, 13 мая, было обращено внимание на значки, присутствующие на пиджаках некоторых депутатов.
Вести.Ru 11:16
Политика

Архангельская область и Ненецкий автономный округ решили объединиться

Ранее РБК со ссылкой на источники сообщило, что временно исполняющие обязанности губернаторов Архангельской области и Ненецкого автономного округа объявят о намерении объединить субъекты.
РИА Новости 03:13
1,2K
Политика

Госдума приняла закон о дистанционном голосовании

Госдума на пленарном заседании в среду приняла сразу во втором и третьем чтении законопроект о возможности дистанционного сбора подписей избирателей, а также дистанционного электронного голосования на федеральном уровне.
ТАСС 08:40
2,7K
Авто

Автоэксперт рассказал, как не ошибиться при покупке подержанного авто

Автоэксперт Владимир Бахарев в беседе с журналистом издания «НьюИнформ» рассказал, на какие моменты нужно обращать внимание водителям, покупающим автомобиль на вторичном рынке.
NewInform вчера в 06:59
Киберспорт

DrDisRespect рассказал, как можно улучшить Call of Duty: Warzone

CyberSport.ru 11 мая в 06:49
Происшествия

Самолет «Зенита» вернулся в Пулково из-за срабатывания датчика

Самолет, выполнявший рейс в Уфу из Санкт-Петербурга, сразу после вылета вернулся в аэропорт Пулково по техническим причинам.
РБК 11:12
14
Политика

В США внесли резолюцию о «нарушении прав человека в России»

В резолюции Москву призывают немедленно освободить всех политических заключенных, а администрации Белого дома рекомендуется наложить санкции на российских чиновников, ответственных за нарушение прав человека.
Рифей-Пермь вчера в 02:52
4,2K
Шоу-бизнес

Поклонники перестали узнавать похудевшего Ивана Урганта

RuNews24.ru 02:20
2
Общество

Мясников предрек более страшную пандемию после коронавируса

После коронавируса мир столкнется с еще более страшной пандемией, заявил главврач Городской клинической больницы имени М. Е. Жадкевича Александр Мясников в интервью "Комсомольской правде".
РИА Новости 11:06
48
Происшествия

В России приостановили использование ряда аппаратов ИВЛ «Авента-М»

Росздравнадзор приостановил обращение на территории России аппаратов искусственной вентиляции лёгких (ИВЛ) «Авента-М», произведённых с 1 апреля 2020 года.
RT на русском 03:53
844
Общество

Сервис для оформления выплат на детей запущен на Госуслугах

На портале Госуслуги заработал сервис для оформления единовременной выплаты на ребёнка от трех до 16 лет в связи с пандемией коронавируса, сообщили РИА VladNews со ссылкой на РИА Новости.
Владивосток-Новости вчера в 20:54
3,3K
Общество

Власти Москвы опровергли данные о занижении смертности от коронавируса

Власти Москвы официально опровергают заявления СМИ о занижении показателей смертности от коронавируса, сообщается на сайте департамента здравоохранения.
РИА Новости 09:35
23
Общество

Самолет из Китая повернул на Москву из-за отказа Турции пропустить его

Самолет с грузом медицинского оборудования, вылетевший 13 мая из Китая на Кипр, вынужден был развернуться в сторону Москвы, после того как власти Турции отказались пропустить его через воздушное пространство своей страны.
РБК 10:16
5
Общество

Саратовскую чиновницу отстранили за комментарий в соцсети

РИА Новости 06:48
5,8K
Общество

В Госдуму внесли проект закона, расширяющего права полицейских

Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект, который позволяет полицейским вскрывать машины в случае угрозы жизни людей и оцеплять жилые помещения, строения и другие объекты.
ТАСС 05:24
3,8K
Авто

Автомобили Skoda снова подешевели на 300 000 рублей

Автомобили Skoda в очередной раз подешевели в 2020 году. И в этот раз максимальная скидка - 300 тысяч рублей.
Car.ru вчера в 12:13
60
Футбол

Журналист сообщил об уходе Семина из «Локомотива» в ближайшие дни

Комментатор телеканала «Матч ТВ» Нобель Арустамян заявил, что главный тренер московского «Локомотива» Юрий Семин покинет команду в ближайшие дни.
РБК 10:25
Наука

Тагишский метеорит оказался щелочным

Канадские геохимики проанализировали фрагменты Тагишского метеорита методом атомно-зондовой томографии и выяснили, что частицы магнетита в его составе формировались в щелочной среде.
N+1 07:39
Футбол

Заразившийся коронавирусом Леонид Федун рассказал о своем самочувствии

Владелец «Спартака» Леонид Федун, который попал в больницу с заражением коронавирусом, рассказал о своем состоянии.
Vprognoze.ru вчера в 13:28
9
Общество

«Победа» анонсировала поэтапное возобновление внутренних перелетов

Москва, 13 мая 2020, 12:10 — REGNUM Российский лоукостер «Победа» поэтапно возобновляет программу внутренних полетов с 1 июня, сообщили в пресс-службе авиакомпании.
REGNUM 05:10
85
Политика

Facebook заблокировал аккаунт Кадырова в Instagram

Ведомости 05:45
741
Общество

Голикова сообщила, когда россияне вернутся к нормальной жизни

Вице-премьер подчеркнула, в тех регионах, где россияне не соблюдали меры безопасности в прошедшие майские праздники количество зараженных COVID-19 может увеличится.
SakhalinMedia.ru 02:10
185
Общество

Хакеры пытались сорвать акцию «Бессмертный полк онлайн»

Злоумышленники атаковали сайт акции в том числе утром 9 мая, направив на него более 90 млн запросов, примерно по 18,5 тыс. в секунду.
REGNUM вчера в 07:54
350
Экономика

На Украине пригрозили санкциями «дочке» Сбербанка

В НБУ считают, что, поскольку в результате этой продажи у украинской "дочки" Сбербанка сменился конечный владелец, это нарушает украинское законодательство.
РИА Новости вчера в 11:48
367
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное