Экономика
ВедомостиГосударство само погасит зарплатные кредиты компаний, сохранивших сотрудников
Власти запустят новую программу зарплатных кредитов для компаний – предприятия смогут получить кредит под 2% (остальная часть будет субсидироваться государством), а если сохранят сотрудников, кредит погасят сами власти. Об этом 11 мая объявил президент России Владимир Путин.
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Государство погасит зарплатные кредиты предприятий, сохранивших сотрудников
Ставропольская правда11 мая в 11:19
Государство само погасит зарплатные кредиты компаний, сохранивших сотрудников
Ведомости11 мая в 10:04
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У девятиклассников отменили экзамены
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СК отказался смягчить обвинение сестрам Хачатурян
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Политика
Архангельская область и Ненецкий автономный округ решили объединиться
Ранее РБК со ссылкой на источники сообщило, что временно исполняющие обязанности губернаторов Архангельской области и Ненецкого автономного округа объявят о намерении объединить субъекты.
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Общество
В ПФР рассказали, когда стоит подавать заявки на выплаты на детей
Ранее президент Владимир Путин раскритиковал работу министерств по оформлению выплат на детей, поскольку портал госуслуг не справился с объемом обращений.
РИА Новости вчера в 22:11
Экономика
Брокеры настаивают на компенсации потерь по фьючерсам
Брокеры настаивают на компенсации потерь по фьючерсам НАУФОР направила письмо на Московскую биржу с просьбой принять участие в реструктуризации убытков клиентов, полученных в результате исполнения апрельского фьючерса на нефть по отрицательной цене.
Коммерсантъ вчера в 13:59
Единоборства
Отец Нурмагомедова находится в тяжелом состоянии
Абдулманап Нурмагомедов, отец чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова, находится в Москве в тяжелом состоянии.
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Здоровье
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REGNUM вчера в 21:56
Общество
В российских школах отменят общие перемены
"Исключить общение обучающихся и воспитанников из разных классов (групп) во время перемен и при проведении прогулок", — отмечается в документе.
РИА Новости вчера в 17:34
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Росздравнадзор приостановил обращение аппаратов ИВЛ «Авента-М»
На территории России приостанавливается оборот и эксплуатация аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) «Авента-М», об этом в среду, 13 мая, сообщается на сайте Росздравнадзора.
Известия вчера в 07:01
Политика
МИД прокомментировал просьбу лишить аккредитации NYT и FT
МИД не поддержал просьбу лишить аккредитации издания New York Times и Financial Times из-за публикаций о коронавирусе в России.
РИА Новости вчера в 15:27
Здоровье
Врач предупредил о быстром ухудшении состояния пациентов с COVID-19
Переход от лёгкой формы течения болезни к тяжёлой у пациентов с коронавирусной инфекцией COVID-19 может занять менее суток.
RT на русском вчера в 20:23
Общество
Академик рассказал о «военном» сценарии вакцинации от коронавируса
Вакцинация от коронавируса в России может пойти по "военному пути", заявил академик РАН, заслуженный деятель науки Российской Федерации Сергей Колесников в интервью "Парламентской газете".
РИА Новости вчера в 19:19
Экономика
Оценены перспективы рубля после выхода из самоизоляции
Снижение под отметку 72,5 могло бы стать важным сигналом уверенности инвесторов в перспективах рубля.
Рамблер вчера в 08:40
Общество
В Москве умерли еще 58 пациентов с коронавирусом
«В Москве скончались 58 пациентов, у которых был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию», — говорится в сообщении.
РБК вчера в 17:47
Технологии
NVIDIA представит самую большую в мире видеокарту
Руководитель компании NVIDIA Дженсен Хуанг презентует 14 мая самую большую по габаритам и весу видеокарту в мире.
NewInform вчера в 04:43
Наука
Тагишский метеорит оказался щелочным
Канадские геохимики проанализировали фрагменты Тагишского метеорита методом атомно-зондовой томографии и выяснили, что частицы магнетита в его составе формировались в щелочной среде.
N+1 вчера в 07:39
Происшествия
В Чите ветер полностью сдул крышу с супермаркета
Чита, 13 мая 2020, 14:15 — REGNUM Штормовой ветер полностью сорвал покрытие с крыши одного из супермаркетов в Чите.
REGNUM вчера в 07:15
Политика
Bloomberg: гендиректор ВТО планирует покинуть свой пост раньше срока
Генеральный директор Всемирной торговой организации (ВТО) Роберту Азеведу намерен уйти с этой должности, не дожидаясь окончания срока в 2021 году.
ТАСС вчера в 21:46
Политика
Козак раскрыл детали переговоров в Берлине
Замглавы администрации президента России Дмитрий Козак сообщил в эфире телеканала «Россия 24», что переговоры с помощником канцлера ФРГ Ангелы Меркель об урегулировании конфликта на юго-востоке Украины прошли конструктивно.
РБК вчера в 13:25
Происшествия
В Хакасии за сутки выявили восемь носителей коронавируса
Абакан, 14 мая 2020, 06:39 — REGNUM Восемь новых случаев заражения коронавирусом подтверждено за сутки в Хакасии.
REGNUM вчера в 23:39
Кино
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ИА InterMedia вчера в 06:18
Космос
Посмотрите, как крошечный луноход-кубсат CMU катается по песочнице. Скоро он окажется на Луне!
Крошечный луноход Iris отправится на Луну на аппарате Peregrine компании Astrobotic, которая два года назад победила в конкурсе НАСА на разработку лучшей миссии по изучению Луны с небольшим бюджетом.
Хайтек 12 мая в 12:56
Игры
Epic Games представила новый движок для создания игр и синематиков
Epic Games анонсировала новую версию ПО для создания игр Unreal Engine 5 с новыми функциями, продемонстрированными на PlayStation 5. Главной особенность, о которой говорили разработчики в демо-ролике стала поддержка высокополигональных моделей для отображения в реальном времени.
Вести.Ru вчера в 12:14
Единоборства
Андрей Орловский победил бразильца Линса на UFC Fight Night 171
Андрей Орловский одержал победу над Фелипе Линсом на турнире UFC Fight Night 171.
РЕН ТВ вчера в 22:48
Общество
Саратовскую чиновницу отстранили за комментарий в соцсети
РИА Новости вчера в 06:48
Общество
Германия и Австрия намерены открыть границу с 15 июня
Стало известно, что власти Германии и Австрии собираются с 15 июня полностью открыть границу, которая ранее была закрыта из-за пандемии коронавируса.
Аргументы недели вчера в 04:13
Общество
Кофе впервые обогнал чай по популярности в России
В 2019 году Россия завезла 413,3 тыс. т основных видов кофе (таможенный код 0901; не учитывает растворимый кофе) и 314,2 тыс. т всех возможных видов чая (код 0902).
РБК 00:00
Кино
Фильм «Заражение» стал самым популярным среди россиян на самоизоляции
Экономика сегодня вчера в 02:26
Наука
Обнаружилось, что определить пол динозавра по скелету невозможно
Результаты нового исследования ученых указывают на то, что определить пол древней рептилии по скелету практически невозможно.
Rusargument вчера в 15:55
Общество
Песков рассказал о том, как заболел коронавирусом
RT на русском вчера в 13:28