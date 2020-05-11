Экономика

ВедомостиВедомостиГосударство само погасит зарплатные кредиты компаний, сохранивших сотрудников

Власти запустят новую программу зарплатных кредитов для компаний – предприятия смогут получить кредит под 2% (остальная часть будет субсидироваться государством), а если сохранят сотрудников, кредит погасят сами власти. Об этом 11 мая объявил президент России Владимир Путин.
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Государство погасит зарплатные кредиты предприятий, сохранивших сотрудников

Ставропольская правда11 мая в 11:19

Государство само погасит зарплатные кредиты компаний, сохранивших сотрудников

Ведомости11 мая в 10:04
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Общество

У девятиклассников отменили экзамены

Напомним, что традиционно государственная итоговая аттестация в 9-х классах включает сдачу 4 ОГЭ: два предмета – обязательные для всех русский язык и математика, и два предмета – по выбору ученика.
Известия Мордовии вчера в 07:22
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Происшествия

СК отказался смягчить обвинение сестрам Хачатурян

Следственный комитет отказался переквалифицировать действия сестер Хачатурян на необходимую самооборону, сообщил РИА Новости адвокат одной из них Алексей Липцер.
РИА Новости вчера в 06:08
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Политика

Архангельская область и Ненецкий автономный округ решили объединиться

Ранее РБК со ссылкой на источники сообщило, что временно исполняющие обязанности губернаторов Архангельской области и Ненецкого автономного округа объявят о намерении объединить субъекты.
РИА Новости вчера в 03:13
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Общество

В ПФР рассказали, когда стоит подавать заявки на выплаты на детей

Ранее президент Владимир Путин раскритиковал работу министерств по оформлению выплат на детей, поскольку портал госуслуг не справился с объемом обращений.
РИА Новости вчера в 22:11
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Экономика

Брокеры настаивают на компенсации потерь по фьючерсам

Брокеры настаивают на компенсации потерь по фьючерсам НАУФОР направила письмо на Московскую биржу с просьбой принять участие в реструктуризации убытков клиентов, полученных в результате исполнения апрельского фьючерса на нефть по отрицательной цене.
Коммерсантъ вчера в 13:59
Единоборства

Отец Нурмагомедова находится в тяжелом состоянии

Абдулманап Нурмагомедов, отец чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова, находится в Москве в тяжелом состоянии.
Российская газета вчера в 13:53
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Здоровье

В Бурятии за сутки коронавирус выявили у 88 человек

Улан-Удэ, 14 мая 2020, 04:56 — REGNUM В Бурятии за минувшие сутки выявили 88 новых случаев заражения коронавирусом.
REGNUM вчера в 21:56
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Общество

В российских школах отменят общие перемены

"Исключить общение обучающихся и воспитанников из разных классов (групп) во время перемен и при проведении прогулок", — отмечается в документе.
РИА Новости вчера в 17:34
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Происшествия

Росздравнадзор приостановил обращение аппаратов ИВЛ «Авента-М»

На территории России приостанавливается оборот и эксплуатация аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) «Авента-М», об этом в среду, 13 мая, сообщается на сайте Росздравнадзора.
Известия вчера в 07:01
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Политика

МИД прокомментировал просьбу лишить аккредитации NYT и FT

МИД не поддержал просьбу лишить аккредитации издания New York Times и Financial Times из-за публикаций о коронавирусе в России.
РИА Новости вчера в 15:27
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Здоровье

Врач предупредил о быстром ухудшении состояния пациентов с COVID-19

Переход от лёгкой формы течения болезни к тяжёлой у пациентов с коронавирусной инфекцией COVID-19 может занять менее суток.
RT на русском вчера в 20:23
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Общество

Академик рассказал о «военном» сценарии вакцинации от коронавируса

Вакцинация от коронавируса в России может пойти по "военному пути", заявил академик РАН, заслуженный деятель науки Российской Федерации Сергей Колесников в интервью "Парламентской газете".
РИА Новости вчера в 19:19
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Экономика

Оценены перспективы рубля после выхода из самоизоляции

Снижение под отметку 72,5 могло бы стать важным сигналом уверенности инвесторов в перспективах рубля.
Рамблер вчера в 08:40
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Общество

В Москве умерли еще 58 пациентов с коронавирусом

«В Москве скончались 58 пациентов, у которых был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию», — говорится в сообщении.
РБК вчера в 17:47
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Технологии

NVIDIA представит самую большую в мире видеокарту

Руководитель компании NVIDIA Дженсен Хуанг презентует 14 мая самую большую по габаритам и весу видеокарту в мире.
NewInform вчера в 04:43
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Наука

Тагишский метеорит оказался щелочным

Канадские геохимики проанализировали фрагменты Тагишского метеорита методом атомно-зондовой томографии и выяснили, что частицы магнетита в его составе формировались в щелочной среде.
N+1 вчера в 07:39
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Происшествия

В Чите ветер полностью сдул крышу с супермаркета

Чита, 13 мая 2020, 14:15 — REGNUM Штормовой ветер полностью сорвал покрытие с крыши одного из супермаркетов в Чите.
REGNUM вчера в 07:15
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Политика

Bloomberg: гендиректор ВТО планирует покинуть свой пост раньше срока

Генеральный директор Всемирной торговой организации (ВТО) Роберту Азеведу намерен уйти с этой должности, не дожидаясь окончания срока в 2021 году.
ТАСС вчера в 21:46
Политика

Козак раскрыл детали переговоров в Берлине

Замглавы администрации президента России Дмитрий Козак сообщил в эфире телеканала «Россия 24», что переговоры с помощником канцлера ФРГ Ангелы Меркель об урегулировании конфликта на юго-востоке Украины прошли конструктивно.
РБК вчера в 13:25
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Происшествия

В Хакасии за сутки выявили восемь носителей коронавируса

Абакан, 14 мая 2020, 06:39 — REGNUM Восемь новых случаев заражения коронавирусом подтверждено за сутки в Хакасии.
REGNUM вчера в 23:39
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Кино

Риз Уизерспун сыграет в двух ромкомах Netflix

ИА InterMedia вчера в 06:18
Космос

Посмотрите, как крошечный луноход-кубсат CMU катается по песочнице. Скоро он окажется на Луне!

Крошечный луноход Iris отправится на Луну на аппарате Peregrine компании Astrobotic, которая два года назад победила в конкурсе НАСА на разработку лучшей миссии по изучению Луны с небольшим бюджетом.
Хайтек 12 мая в 12:56
Игры

Epic Games представила новый движок для создания игр и синематиков

Epic Games анонсировала новую версию ПО для создания игр Unreal Engine 5 с новыми функциями, продемонстрированными на PlayStation 5. Главной особенность, о которой говорили разработчики в демо-ролике стала поддержка высокополигональных моделей для отображения в реальном времени.
Вести.Ru вчера в 12:14
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Единоборства

Андрей Орловский победил бразильца Линса на UFC Fight Night 171

Андрей Орловский одержал победу над Фелипе Линсом на турнире UFC Fight Night 171.
РЕН ТВ вчера в 22:48
Общество

Саратовскую чиновницу отстранили за комментарий в соцсети

РИА Новости вчера в 06:48
6K
Общество

Германия и Австрия намерены открыть границу с 15 июня

Стало известно, что власти Германии и Австрии собираются с 15 июня полностью открыть границу, которая ранее была закрыта из-за пандемии коронавируса.
Аргументы недели вчера в 04:13
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Общество

Кофе впервые обогнал чай по популярности в России

В 2019 году Россия завезла 413,3 тыс. т основных видов кофе (таможенный код 0901; не учитывает растворимый кофе) и 314,2 тыс. т всех возможных видов чая (код 0902).
РБК 00:00
Кино

Фильм «Заражение» стал самым популярным среди россиян на самоизоляции

Экономика сегодня вчера в 02:26
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Наука

Обнаружилось, что определить пол динозавра по скелету невозможно

Результаты нового исследования ученых указывают на то, что определить пол древней рептилии по скелету практически невозможно.
Rusargument вчера в 15:55
Общество

Песков рассказал о том, как заболел коронавирусом

RT на русском вчера в 13:28
1,7K
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