В декабре прошлого года аналогичные субсидии были больше, максимальная — для телеканала "Спас" — превышала 1,1 млрд руб. Что такое цифровые мультиплексы В октябре 2019 года в России завершился переход с аналогового на цифровой формат вещания.

с чего всё началось

Для сравнения, большинство перечисленных каналов в 2019 году получили субсидию в размере 680 млн рублей и выше — каждый. При этом телеканал «Спас», получивший в прошлом году свыше 1,1 млрд рублей, может и вовсе оказаться без господдержки — на 2020 год выделение ему средств пока не предусмотрено.

В России снижают господдержку вещания телеканалов в небольших городах

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