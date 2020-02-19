Общество

REGNUMREGNUMВ России снижают господдержку вещания телеканалов в небольших городах

Для сравнения, большинство перечисленных каналов в 2019 году получили субсидию в размере 680 млн рублей и выше — каждый. При этом телеканал «Спас», получивший в прошлом году свыше 1,1 млрд рублей, может и вовсе оказаться без господдержки — на 2020 год выделение ему средств пока не предусмотрено.
Читать в источнике
Комментировать73
с чего всё началось

Государство снизило субсидии «Муз ТВ» и «Пятнице»

В декабре прошлого года аналогичные субсидии были больше, максимальная — для телеканала "Спас" — превышала 1,1 млрд руб. Что такое цифровые мультиплексы В октябре 2019 года в России завершился переход с аналогового на цифровой формат вещания.
РБКвчера в 23:00

Подробнее о событии

Государство сократило размер субсидий ряду развлекательных телеканалов

Московский Комсомолец02:25

В России снижают господдержку вещания телеканалов в небольших городах

REGNUMвчера в 23:40

Государство резко снизило субсидии развлекательным телеканалам на поддержку вещания в небольших городах

Эхо Москвы02:00

Государство уменьшило субсидии СТС, «Пятнице» и «Муз ТВ»

Новая газета00:25

Государство уменьшило субсидии «Муз ТВ» и «Пятнице»

Газета.Ruвчера в 23:53

Государство сократило размер субсидий ряду развлекательных каналов

Znak.com01:09

Государство снизило субсидии «Муз ТВ» и «Пятнице»

РБКвчера в 23:00
Показать все источники
Автоматически обработан 7071 источник, обновлено в 04:51, Ашберн
Армия и оружие

Эрдоган заявил о готовности начать военную операцию в Идлибе

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о готовности начать военную операцию в сирийском Идлибе.
Lenta.ru 04:21
Общество

Принц Гарри и Меган Маркл лишатся приставки Royal

Super.ru 03:26
Игры

THQ Nordic запускает в разработку ремейк Gothic

Мир фантастики 03:18
Политика

Небензя назвал выполняемые Украиной пункты Минских соглашений

Киев выполняет только два из 13 пунктов Минских соглашений.
Российская газета вчера в 16:16
Фигурное катание

Агент Сотниковой рассказала о состоянии фигуристки после операции

Олимпийской чемпионке по фигурному катанию - 2014 Аделине Сотниковой предстоит долгая реабилитация после перенесенной операции, сообщает ТАСС.
Газета.Ru 04:18
Культура

Путин поздравил с 75-летием певца Юрия Антонова

Президент России Владимир Путин поздравил с 75-летием музыканта и певца Юрия Антонова.
Известия 03:20
Происшествия

В Красноярском крае в один день покончили с собой два полицейских

В Красноярском крае двое сотрудников полиции 17 февраля покончили с собой.
Российская газета 03:30
Экономика

Число нарушений информбезопасности в банках РФ выросло в пять раз

ЦБ РФ при подведении итогов 2019 года выявил в банках и НФО более одной тысячи нарушений требований информационной безопасности.
iReactor 02:12
Происшествия

Около 90 дел возбуждено после беспорядков на юге Казахстана

Правоохранительные органы Казахстана возбудили около 90 уголовных дел после массовых беспорядков в Жамбылской области на юге страны.
RT на русском 00:45
Политика

Пекин прокомментировал ограничения на въезд граждан КНР в Россию

Российская Федерация заранее предупреждала китайские власти о намерении ввести временный запрет на въезд граждан КНР.
REGNUM 02:58
Общество

Гидрометцентр назвал причину аномально теплой зимы в России

"На моей памяти бывали подобные эпизоды зимой, но этой зимой это просто стандарт", — сказал научный руководитель Гидрометцентра, признав, что такой ситуации "не припомнит".
РИА Новости вчера в 23:50
Политика

Президент Болгарии приедет в Москву на 75-летие Победы

Политика Сегодня вчера в 10:46
Общество

Госдума проголосовала за расширение программы материнского капитала

Госдума на заседании в среду поддержала поправки, расширяющие программу материнского капитала в соответствии с предложениями, озвученными президентом РФ Владимиром Путиным в послании Федеральному собранию.
ТАСС 04:40
Политика

Песков: Россия анализирует решение суда Гааги по делу ЮКОСа

Россия анализирует решение суда Гааги по делу ЮКОСа, изучает тактику защиты и оспаривания - Песков.
ТАСС 04:38
Происшествия

Экс-премьер Австралии назвал причиной исчезновения рейса MH370 самоубийство пилота

ТАСС 00:29
Политика

США выделят $38 млн на развитие «демократических ценностей» на Украине

США планируют воспитать у молодёжи Украины чувство ответственности за европейское будущее страны и развить «демократические ценности».
RT на русском вчера в 23:13
Экономика

Цены на квартиры в новостройках установили новый рекорд

По данным исследования федерального портала "Мир квартир", с 2014 по 2019 год средняя стоимость квартир в новых домах в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Казани, Краснодаре, Сочи и Перми увеличилась на 38,6% — до 107,3 тыс. рублей за 1 кв. м. Таким образом в России установились самые высокие цены на квартиры в новостройках за последние шесть лет.
Известия вчера в 18:49
Происшествия

Опубликовано видео задержания готовивших теракты керченских подростков

ФСБ опубликовала видео задержания и допроса подростков, которых подозревают в подготовке терактов в Керчи.
News.ru вчера в 10:42
Политика

В Кремле оценили идею о президентском руководстве правительством

Идея о внесении в конституцию поправки, согласно которой общее руководство правительством будет осуществлять президент, является лишь одним из предложений, обсуждаемых соответствующей рабочей группой по подготовке предложений о внесении поправок в основной закон, заявил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
РИА Новости 04:43
Шоу-бизнес

Супруга Джигана Оксана Самойлова показала новорожденного сына

Снимок был опубликован в Instagram. Самойлова вместе со своим мужем Джиганом на фотографии держат на руках сына.
iReactor 00:12
Экономика

Правительство отказалось от введения налога на попутный нефтяной газ

Борисов отказался поддержать идею Минфина ввести налог на добычу полезных ископаемых (НДПИ) для попутного нефтяного газа, которая в прошлом году вызвала резкую критику в отрасли.
РБК 01:01
Общество

Самолёт для эвакуации украинцев из Ухани вылетел из Киева

Самолёт авиакомпании SkyUp в ночь на среду, 19 февраля, вылетел из Киева для эвакуации украинцев из китайской Ухани, где зафиксирована вспышка коронавируса.
RT на русском 01:43
Шоу-бизнес

Стриженовы передали премию «Пара года» Заворотнюк и Чернышеву

В прошлом году Заворотнюк и Чернышев сами были ведущими церемонии вручения премии.
Рамблер вчера в 23:36
Армия и оружие

Ополченцы ЛНР и ВСУ обвинили друг друга в обстрелах в Донбассе

Известия вчера в 03:17
Биатлон

Даниэль Кузьмин: «Логинов никогда не отмажется от истории с допингом»

Даниэль Кузьмин, муж и тренер трехкратной олимпийской чемпионки Анастасии Кузьминой, высказал мнение по ситуации с российским биатлонистом Александром Логиновым.
Спорт-Экспресс 03:35
Политика

Франция может пересмотреть статус беженца Павленского

Франция может пересмотреть статус беженца Павленского в зависимости от решения суда.
Piter.tv 04:21
Политика

Китай лишил аккредитации троих журналистов Wall Street Journal

«Китай принял решение с этого дня аннулировать аккредитацию троих корреспондентов Wall Street Journal в Пекине», — сказал Гэн Шуан.
REGNUM 03:51
Армия и оружие

Российские бомбардировщики нанесли мощные удары по боевикам в Сирии

Российская авиация нанесла десятки мощных авиаударов по позициям террористов в прифронтовых районах, что повлекло за собой масштабные потери в рядах исламистов.
HotGeo 03:12
Политика

Путин поддержал отмену банковских комиссий при оплате ЖКХ

Позже в беседе с журналистами Неверов заявил, что законопроект об отмене банковских комиссии при оплате услуг ЖКХ будет внесен в Госдуму до конца текущей недели.
Интерфакс вчера в 07:13
Экономика

Чистая прибыль «Роснефти» в 2019 году выросла на 29%

Чистая прибыль "Роснефти" по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) увеличилась по итогам 2019 года по сравнению с предыдущим годом на 29% и достигла 708 млрд рублей против 549 млрд рублей в 2018 году.
ТАСС 04:01
Как работают Яндекс.Новости?
Главное