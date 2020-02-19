Общество
РБКГосударство снизило субсидии «Муз ТВ» и «Пятнице»
В Национальной медиа группе (РЕН ТВ, СТС и «Домашний») подтвердили заключение соглашений с Роспечатью, представители других телеканалов отказались от комментариев. В декабре прошлого года аналогичные субсидии были больше, максимальная — для телеканала «Спас» — превышала 1,1 млрд руб.
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с чего всё началось
Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям (Роспечать) в конце января 2020 года заключило соглашения с семью телевещателями, входящими в так называемый второй цифровой мультиплекс: СТС, «Домашним», «Пятницей», ТВ3, «Муз ТВ», РЕН ТВ и «Звездой».РБКвчера в 23:00
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