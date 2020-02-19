Общество
РБКГосударство снизило субсидии «Муз ТВ» и «Пятнице»
Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям (Роспечать) в конце января 2020 года заключило соглашения с семью телевещателями, входящими в так называемый второй цифровой мультиплекс: СТС, «Домашним», «Пятницей», ТВ3, «Муз ТВ», РЕН ТВ и «Звездой».
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с чего всё началось
В декабре прошлого года аналогичные субсидии были больше, максимальная — для телеканала "Спас" — превышала 1,1 млрд руб. Что такое цифровые мультиплексы В октябре 2019 года в России завершился переход с аналогового на цифровой формат вещания.РБКвчера в 23:00
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Армия и оружие
ЦПВС: сирийские боевики используют оружие США против турецких военных
Шоу-бизнес
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Бывшая российская модель Оксана Воеводина прославилась на весь мир, когда вышла замуж за бывшего короля Малайзии Мухаммада V. Вскоре после свадьбы Оксана родила от бывшего монарха сына, которого теперь вынуждена воспитывать самостоятельно.
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Подготовку терактов в Керчи расследует спецгруппа следователей
Расследованием подготовки двумя подростками терактов в образовательных учреждениях Керчи займется специально созданная следственная группа, сообщает крымское управление СК РФ.
Политика
Депутат Баталина станет замминистра труда и соцзащиты
Политика
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Общество
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«Если будет заявка на транзит нефти по [нефтепроводу] "Одесса-Броды", мы готовы ее рассмотреть, и это было заявлено во время комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству в декабре», — отметил посол.
Авто
В РФ представили обновлённый Hyundai Solaris
На петербургском заводе Hyundai состоялась официальная презентация обновленного седана Hyundai Solaris для российского рынка.
Общество
Атомный ледокол «Арктика» могут сдать с неисправным электродвигателем
Как сообщало ИА REGNUM, атомный ледокол «Арктика» является самым мощным в мире, способным преодолевать лёд толщиной до трёх метров.
Игры
В Steam обнаружили бесплатный игровой лаунчер, который продают за $100
В Steam появилась страница игрового лаунчера Playnite, его продают за $100 (₽1 659 в России).
Происшествия
ФСБ изъяла в Самарской области 20 кг героина
ФСБ России изъяла в Самарской области более 20 кг героина, который перевозили из Центральной Азии участники транснациональной преступной группировки.
Общество
Греф назвал одну из главных проблем «старых компаний»
Глава Сбербанка Герман Греф назвал "уберизацию" одним из главных вызовов для всех компаний старого типа, сообщает журнал Forbes.
Здоровье
Как Китай шёл и пришёл к коронавирусу
Всего за пределами материкового Китая случаи заражения были выявлены в 25 странах по всему миру, включая Россию — это два гражданина КНР в Забайкалье и Тюмени.
Происшествия
В Ташкенте пресекли деятельность террористической группы
Общество
Принят закон о бесплатном горячем питании школьников
В рамках доработки документа по итогам Послания депутаты уточнили, что учащиеся начальных классов обеспечиваются бесплатным горячим питанием не менее одного раза в день - при этом в меню должны быть и горячее блюдо, и горячий напиток.
Шоу-бизнес
Бузова получила травму после прыжка в толпу фанатов
По сообщениям СМИ, певица и телеведущая Ольга Бузова на одном из последних концертов решила прыгнуть в толпу фанатов со сцены.
Армия и оружие
Российские бомбардировщики нанесли мощные удары по боевикам в Сирии
Российская авиация нанесла десятки мощных авиаударов по позициям террористам в прифронтовых районах, что повлекло за собой масштабные потери в рядах исламистов.
Общество
ЕС потребовал от Британии вернуть сокровища Парфенона
Правительство входящей в Евросоюз Греции считает, что выход Великобритании из ЕС даст возможность вернуть в страну мрамор Элгина – скульптуры, вывезенные из Парфенона в XIX веке, сообщили СМИ.
Армия и оружие
ЛНР: в Донбасс пыталась прорваться диверсионная группа ВСУ
Музыка
Путин поздравил певца Юрия Антонова с 75-летием
Президент РФ Владимир Путин поздравил народного артиста России Юрия Антонова с юбилеем – сегодня ему исполняется 75 лет.
Футбол
«Ливерпуль» проиграл «Атлетико» в матче Лиги чемпионов
Английский "Ливерпуль" уступил мадридскому "Атлетико" в первом матче 1/8 финала футбольной Лиги чемпионов.
Общество
Протоиерей Смирнов назвал российских мужчин национальной катастрофой
Общество
В США арестовали мексиканца по обвинению в работе на Россию
В Майами арестовали мексиканца Эктора Алехандро Кабреру Фуэнтеса по обвинению в том, что он незаконно работал на Россию на территории США, сообщает в среду NBC News со ссылкой на Минюст США.
Общество
Якубович назвал размер своей пенсии
Народный артист России, ведущий программы "Поле чудес" Леонид Якубович рассказал в интервью порталу Teleprogramma.pro о своей пенсии.
Экономика
«Энел Россия» ждет EBITDA к 2022 году на уровне 13,8 млрд рублей
Согласно планам компании, EBITDA увеличится с 11,2 млрд рублей в 2020 году до 13,8 млрд рублей в 2022 году, чистая прибыль составит в 2020 году 6,2 млрд рублей, в 2022-ом - 4,5 млрд рублей, чистый долг возрастет до 33,5 млрд рублей, капитальные затраты - 39,4 млрд рублей, что на 2% выше по сравнению с прошлым планом (38,7 млрд руб. на 2019-2021 гг. без учета Рефтинской ГРЭС).
Общество
Мишустин запретил гражданам Китая въезд в Россию
Премьер Михаил Мишустин подписал распоряжение, временно запрещающее въезд в Россию гражданам Китая для туризма, работы и в частных целях, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на аппарат вице-премьера Татьяны Голиковой.