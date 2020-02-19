Общество

РБКРБКГосударство снизило субсидии «Муз ТВ» и «Пятнице»

Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям (Роспечать) в конце января 2020 года заключило соглашения с семью телевещателями, входящими в так называемый второй цифровой мультиплекс: СТС, «Домашним», «Пятницей», ТВ3, «Муз ТВ», РЕН ТВ и «Звездой».
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с чего всё началось

Государство снизило субсидии «Муз ТВ» и «Пятнице»

В декабре прошлого года аналогичные субсидии были больше, максимальная — для телеканала "Спас" — превышала 1,1 млрд руб. Что такое цифровые мультиплексы В октябре 2019 года в России завершился переход с аналогового на цифровой формат вещания.
РБКвчера в 23:00

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Государство сократило размер субсидий ряду развлекательных телеканалов

Московский Комсомолец02:25

Государство сократило размер субсидий ряду развлекательных каналов

Znak.com01:09

В России снижают господдержку вещания телеканалов в небольших городах

REGNUMвчера в 23:40

Государство уменьшило субсидии СТС, «Пятнице» и «Муз ТВ»

Новая газета00:25

Государство уменьшило субсидии «Муз ТВ» и «Пятнице»

Газета.Ruвчера в 23:53

Государство резко снизило субсидии развлекательным телеканалам на поддержку вещания в небольших городах

Эхо Москвы02:00

Государство снизило субсидии «Муз ТВ» и «Пятнице»

РБКвчера в 23:00
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Армия и оружие

ЦПВС: сирийские боевики используют оружие США против турецких военных

Газета.Ru вчера в 14:44
Шоу-бизнес

Оксана Самойлова родила Джигану сына

Модель Оксана Самойлова и рэпер Джиган стали родителями в четвертый раз.
Shraibikus News 02:03
Происшествия

На лайнере Diamond Princess в Японии сняли карантин

Незараженные пассажиры круизного лайнера Diamond Princess в Японии начали сходить на берег после окончания карантина из-за коронавируса, сообщает в среду, 19 февраля «РИА Новости».
Известия вчера в 21:19
Шоу-бизнес

Оксана Воеводина была не единственной женой экс-короля Малайзии

Бывшая российская модель Оксана Воеводина прославилась на весь мир, когда вышла замуж за бывшего короля Малайзии Мухаммада V. Вскоре после свадьбы Оксана родила от бывшего монарха сына, которого теперь вынуждена воспитывать самостоятельно.
Bimru.ru вчера в 04:37
Происшествия

Подготовку терактов в Керчи расследует спецгруппа следователей

Расследованием подготовки двумя подростками терактов в образовательных учреждениях Керчи займется специально созданная следственная группа, сообщает крымское управление СК РФ.
РИА Новости 03:09
Политика

Депутат Баталина станет замминистра труда и соцзащиты

RT на русском 01:28
Политика

Лондон призвал Москву прекратить гумконвои в Донбасс

Британский постпред подчеркнула, что Лондон полностью поддерживает минские соглашения и приветствует обязательства украинского лидера Владимира Зеленского дипломатическим путем закончить конфликт в Донбассе.
Телеканал 360° вчера в 20:01
Общество

В московском особняке ФСБ зарегистрированы фирмы, занимающиеся обналичиваем денежных средств

«Альфа» уже упоминалось в связи с незаконным обналичиваем.
Эхо Москвы вчера в 18:04
Энергетика

Киев согласился поставлять нефть белорусским НПЗ

«Если будет заявка на транзит нефти по [нефтепроводу] "Одесса-Броды", мы готовы ее рассмотреть, и это было заявлено во время комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству в декабре», — отметил посол.
Украина.ру 02:32
Авто

В РФ представили обновлённый Hyundai Solaris

На петербургском заводе Hyundai состоялась официальная презентация обновленного седана Hyundai Solaris для российского рынка.
Новые автомобили вчера в 08:12
Общество

Атомный ледокол «Арктика» могут сдать с неисправным электродвигателем

Как сообщало ИА REGNUM, атомный ледокол «Арктика» является самым мощным в мире, способным преодолевать лёд толщиной до трёх метров.
REGNUM 00:36
Игры

В Steam обнаружили бесплатный игровой лаунчер, который продают за $100

В Steam появилась страница игрового лаунчера Playnite, его продают за $100 (₽1 659 в России).
CyberSport.ru вчера в 22:15
Происшествия

ФСБ изъяла в Самарской области 20 кг героина

ФСБ России изъяла в Самарской области более 20 кг героина, который перевозили из Центральной Азии участники транснациональной преступной группировки.
ТАСС 02:23
Общество

Берг рассказал о ссоре в «Лефортово» с сокамерником из-за Бузовой

РИА Новости 01:52
Общество

Греф назвал одну из главных проблем «старых компаний»

Глава Сбербанка Герман Греф назвал "уберизацию" одним из главных вызовов для всех компаний старого типа, сообщает журнал Forbes.
РИА Новости 02:07
Здоровье

Как Китай шёл и пришёл к коронавирусу

Всего за пределами материкового Китая случаи заражения были выявлены в 25 странах по всему миру, включая Россию — это два гражданина КНР в Забайкалье и Тюмени.
REGNUM вчера в 12:38
Происшествия

В Ташкенте пресекли деятельность террористической группы

RT на русском 03:05
Общество

Принят закон о бесплатном горячем питании школьников

В рамках доработки документа по итогам Послания депутаты уточнили, что учащиеся начальных классов обеспечиваются бесплатным горячим питанием не менее одного раза в день - при этом в меню должны быть и горячее блюдо, и горячий напиток.
Российская газета вчера в 05:25
Шоу-бизнес

Бузова получила травму после прыжка в толпу фанатов

По сообщениям СМИ, певица и телеведущая Ольга Бузова на одном из последних концертов решила прыгнуть в толпу фанатов со сцены.
VSE42.RU 17 февраля в 04:23
Армия и оружие

Российские бомбардировщики нанесли мощные удары по боевикам в Сирии

Российская авиация нанесла десятки мощных авиаударов по позициям террористам в прифронтовых районах, что повлекло за собой масштабные потери в рядах исламистов.
HotGeo 03:12
Общество

ЕС потребовал от Британии вернуть сокровища Парфенона

Правительство входящей в Евросоюз Греции считает, что выход Великобритании из ЕС даст возможность вернуть в страну мрамор Элгина – скульптуры, вывезенные из Парфенона в XIX веке, сообщили СМИ.
Взгляд.ру 02:14
Армия и оружие

ЛНР: в Донбасс пыталась прорваться диверсионная группа ВСУ

Вести.Ru вчера в 04:20
Музыка

Путин поздравил певца Юрия Антонова с 75-летием

Президент РФ Владимир Путин поздравил народного артиста России Юрия Антонова с юбилеем – сегодня ему исполняется 75 лет.
Экономика сегодня 02:47
Футбол

«Ливерпуль» проиграл «Атлетико» в матче Лиги чемпионов

Английский "Ливерпуль" уступил мадридскому "Атлетико" в первом матче 1/8 финала футбольной Лиги чемпионов.
РИА Новости вчера в 16:57
Общество

Протоиерей Смирнов назвал российских мужчин национальной катастрофой

РИА Новости вчера в 13:33
Музыка

Снявшихся в порноклипе солиста Rammstein россиянок рассекретили в Сети

Live24 01:10
Общество

В США арестовали мексиканца по обвинению в работе на Россию

В Майами арестовали мексиканца Эктора Алехандро Кабреру Фуэнтеса по обвинению в том, что он незаконно работал на Россию на территории США, сообщает в среду NBC News со ссылкой на Минюст США.
Интерфакс 02:39
Общество

Якубович назвал размер своей пенсии

Народный артист России, ведущий программы "Поле чудес" Леонид Якубович рассказал в интервью порталу Teleprogramma.pro о своей пенсии.
РИА Новости вчера в 19:30
Экономика

«Энел Россия» ждет EBITDA к 2022 году на уровне 13,8 млрд рублей

Согласно планам компании, EBITDA увеличится с 11,2 млрд рублей в 2020 году до 13,8 млрд рублей в 2022 году, чистая прибыль составит в 2020 году 6,2 млрд рублей, в 2022-ом - 4,5 млрд рублей, чистый долг возрастет до 33,5 млрд рублей, капитальные затраты - 39,4 млрд рублей, что на 2% выше по сравнению с прошлым планом (38,7 млрд руб. на 2019-2021 гг. без учета Рефтинской ГРЭС).
Finam.Ru 02:33
Общество

Мишустин запретил гражданам Китая въезд в Россию

Премьер Михаил Мишустин подписал распоряжение, временно запрещающее въезд в Россию гражданам Китая для туризма, работы и в частных целях, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на аппарат вице-премьера Татьяны Голиковой.
Ведомости вчера в 12:32
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