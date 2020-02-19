Общество

KM.ruKM.ruГосударство снизило субсидии развлекательным телеканалам

Государство существенно снизило субсидии развлекательным телеканалам на поддержку вещания в небольших городах, пишет РБК. Как отмечает издание, речь идет о каналах второго мультиплекса, в частности — СТС, «Пятница», ТВ3 и «Муз ТВ».
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с чего всё началось

Государство снизило субсидии «Муз ТВ» и «Пятнице»

В декабре прошлого года аналогичные субсидии были больше, максимальная — для телеканала "Спас" — превышала 1,1 млрд руб. Что такое цифровые мультиплексы В октябре 2019 года в России завершился переход с аналогового на цифровой формат вещания.
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Znak.com01:09

Государство снизило субсидии «Муз ТВ» и «Пятнице»

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Государство уменьшило субсидии «Муз ТВ» и «Пятнице»

Газета.Ruвчера в 23:53

В России снижают господдержку вещания телеканалов в небольших городах

REGNUMвчера в 23:40

Государство резко снизило субсидии развлекательным телеканалам на поддержку вещания в небольших городах

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