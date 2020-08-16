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REGNUM
REGNUM

Государство станет регулировать распределение вакцины от коронавируса

«Первая зарегистрированная в России вакцина от коронавируса постановлением Председателя Правительства Михаила Мишустина включена в перечень лекарств, распределение которых регулируется государством», — говорится в сообщении.В источнике
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Коммерсантъ

Власти будут регулировать распределение российской вакцины от коронавируса

Коммерсантъ03:50
RT на русском

Государство займётся распределением вакцины от коронавируса в России

RT на русском03:13
Агентство Москва

Распределение поставок первой вакцины от COVID-19 в регионы проконтролируют на федеральном уровне

Агентство Москва03:19
РБК

Правительство взяло под контроль поставки вакцины от COVID

РБК03:15
Известия

Вакцина от COVID-19 попала в список регулируемых правительством лекарств

Известия03:14
Телеканал 360°

Распределением вакцины от коронавируса займется государство

Телеканал 360°03:47
ТАСС

Распределение российской вакцины от коронавируса будет регулироваться государством

ТАСС03:07

Умер младший брат президента США Роберт Трамп

Два дня назад Роберт Трамп был госпитализирован в одну из больниц Манхэттена с "тяжелым заболеванием", сообщал заместитель пресс-секретаря администрации президента США Джадд Дир. Тогда же Дональд посетил брата и выразил надежду на его выздоровление.
Умер младший брат президента США Роберт Трамп
Газета.Ru05:18
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Врач прокомментировал скорую выписку Ефремова

Сердечно-сосудистый хирург, заведующий отделением сердечно-сосудистой хирургии ЦЭЛТ Автандил Бабунашвили прокомментировал скорую выписку Михаила Ефремова после госпитализации с подозрением на инсульт, передает телеканал "360".
Газета.Ru02:13
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Bloomberg узнал о переговорах окружения Лукашенко о бегстве в Россию

В Кремле допускают, что Лукашенко может лишиться должности или же удержаться у власти путем жестокого подавления протестов, сообщает Bloomberg Александр Лукашенко (Фото: Александр Земляниченко / AP) Люди из окружения белорусского президента Александра Лукашенко связывались с чиновниками из Кремля по поводу возможности бегства в Россию в случае «свержения» действующей власти в Белоруссии.
ДВ-РОСС23:53
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Трамп заявил о намерении рассмотреть возможность помилования Сноудена

Бедминстер, 16 августа 2020, 03:39 — REGNUM Заявление о намерении серьёзно изучить возможность помилования экс-сотрудника Агентства национальной безопасности (АНБ) Эдварда Сноудена сделал президент США Дональд Трамп 16 августа в ходе пресс-конференции в Бедминстере в американском штате Нью-Джерси.
REGNUM20:39
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На европейский рынок Ford Bronco поставляться не будет

Представители компании заявили, что модель возрождали для североамериканского рынка, где у нее и без Европы очень впечатляющие перспективы: за три недели после дебюта было собрано более 165 тысяч предзаказов.
Picsnews.netвчера в 05:43
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Спецпредставитель Трампа сообщил о вариантах сделки по СНВ без Китая

Ранее Биллингсли заявил, что Россия должна убедить КНР принять участие в переговорах, назвав это основным условием для продления Договора о дальнейшем сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3).
РБК05:06
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Четвертый месяц Высокогорская центральная районная больница функционирует как госпиталь

В среднем один пациент находится в госпитале от 11 до 13 дней, – отметил заместитель главврача Высокогорской центральной районной больницы Азат Сидуков.
Высокогорские вести14 августа в 05:00

Депутат Рады заявил о подготовке госпереворота на Украине

Бывший президент Петр Порошенко планирует государственный переворот на Украине в День независимости 24 августа, заявил в эфире телеканала NewsOne депутат Верховной рады от партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Илья Кива.
РИА Новости19:38
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