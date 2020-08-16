Государство станет регулировать распределение вакцины от коронавируса
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«Первая зарегистрированная в России вакцина от коронавируса постановлением Председателя Правительства Михаила Мишустина включена в перечень лекарств, распределение которых регулируется государством», — говорится в сообщении.В источнике
С чего всё началось
Российская вакцина от коронавируса нового типа внесена в перечень лекарств, распределение которых регулируется государством, сообщается на сайте
правительства России.
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