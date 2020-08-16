Государство займётся распределением вакцины от коронавируса в России
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Глава правительства Михаил Мишустин подписал постановление о включении российсмкой вакцины от коронавирусной инфекции в перечень лекарств, распределением которых будет заниматься государство, пишет ТАСС. Соответствующее постановление было опубликовано на сайте кабмина.В источнике
С чего всё началось
Российская вакцина от коронавируса нового типа внесена в перечень лекарств, распределение которых регулируется государством, сообщается на сайте
правительства России.
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