Будьте в Плюсе
Главное
США
Интересное
Политика
Общество
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Моя Москва.онлайн
Моя Москва.онлайн

Государство займётся распределением вакцины от коронавируса в России

Глава правительства Михаил Мишустин подписал постановление о включении российсмкой вакцины от коронавирусной инфекции в перечень лекарств, распределением которых будет заниматься государство, пишет ТАСС. Соответствующее постановление было опубликовано на сайте кабмина.В источнике
С чего всё началось
Российская вакцина от коронавируса нового типа внесена в перечень лекарств, распределение которых регулируется государством, сообщается на сайте
 правительства России.
Газета.Ru03:16
Подробнее о событии
RT на русском

Государство будет регулировать распространение вакцины от COVID-19

RT на русском06:26
Коммерсантъ

Власти будут регулировать распределение российской вакцины от коронавируса

Коммерсантъ03:50
ТАСС

Распределение российской вакцины от коронавируса будет регулироваться государством

ТАСС03:07
РБК

Правительство взяло под контроль поставки вакцины от COVID

РБК03:15
Известия

Вакцина от COVID-19 попала в список регулируемых правительством лекарств

Известия03:14
РИА Новости

Распределять вакцину от коронавируса в России будет государство

РИА Новости03:10
Агентство Москва

Распределение поставок первой вакцины от COVID-19 в регионы проконтролируют на федеральном уровне

Агентство Москва03:19

Выбросы лунного спускаемого аппарата могут помешать исследованиям лунных льдов

Компьютерное моделирование водяных паров, образующихся при сжигании топлива в двигателях спускаемого аппарата массой 1200 килограммов, который совершает посадку в районе южного полюса Луны, показало, что всего лишь за несколько часов выбросы распространятся по всей поверхности спутника Земли.
AstroNews.ru07:33

NI рассказал о российском фокусе со старыми бомбардировщиками

Американское издание The National Interest обратило внимание на недавнее сообщение о модернизации российских бомбардировщиков Ту-160 и Ту-22, которые получили новое оружие и оборудование, превратившись тем самым в современные крылатые машины, которые способны выполнять самые сложные боевые задачи.
Военное деловчера в 10:57
13

Минтруд предложил увеличить прожиточный минимум до 11 468 рублей

Прожиточный минимум в России во втором квартале 2020 года предлагается установить на уровне 11 468 рублей, следует из документа Минтруда, опубликованного на портале проектов нормативных правовых актов.
РИА Новости13 августа в 14:54
1,6K

Участвовавших в служениях схимонаха Сергия отлучили от церкви

Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл выступил с обращением, в котором назвал предательством участие в служениях лишенного сана схимонаха Сергия, одного из основателей Среднеуральского женского монастыря.
ТАСС01:43
73