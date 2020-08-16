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Государство займётся распределением вакцины от коронавируса в России

«Первая зарегистрированная в России вакцина от коронавируса постановлением председателя правительства Михаила Мишустина включена в перечень лекарств, распределение которых регулируется государством», — указывается в заявлении.В источнике
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Коммерсантъ

Власти будут регулировать распределение российской вакцины от коронавируса

Коммерсантъ03:50
ТАСС

Распределение российской вакцины от коронавируса будет регулироваться государством

ТАСС03:07
РБК

Правительство взяло под контроль поставки вакцины от COVID

РБК03:15
Известия

Вакцина от COVID-19 попала в список регулируемых правительством лекарств

Известия03:14
RT на русском

Государство займётся распределением вакцины от коронавируса в России

RT на русском03:13
РИА Новости

Уточнен порядок распределения российской вакцины от коронавируса

РИА Новости03:10
Агентство Москва

Распределение поставок первой вакцины от COVID-19 в регионы проконтролируют на федеральном уровне

Агентство Москва03:19

Семья белорусского оппозиционера Цепкало находится на Украине

Минск, 16 августа 2020, 10:32 — REGNUM Представитель объединенного штаба бывшего кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской Вероника Цепкало покинула территорию Российской Федерации и в данный момент вместе с детьми находится на Украине.
Семья белорусского оппозиционера Цепкало находится на Украине
REGNUM03:32
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Минтруд предложил увеличить прожиточный минимум до 11 468 рублей

Прожиточный минимум в России во втором квартале 2020 года предлагается установить на уровне 11 468 рублей, следует из документа Минтруда, опубликованного на портале проектов нормативных правовых актов.
РИА Новости13 августа в 14:54
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Болтон допустил объявление Трампом о выходе США из НАТО до выборов

Как отметил Болтон в беседе с журналистом испанского издания Razon, за это время Трамп может встретиться с лидером КНДР и объявить мир на Корейском полуострове, может вывести все силы США из Афганистана или объявить о выходе США из НАТО.
Известия03:08
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В центре Минска пройдут митинги сторонников и противников Лукашенко

На площади Независимости в Минске сегодня, 16 августа, с разницей в два часа анонсировано два митинга: один проведут сторонники действующего президента Александра Лукашенко, объявившего о своей победе на выборах 9 августа, другой — несогласные с официальными результатами голосования.
Коммерсантъ22:33
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В Германии сочли невыгодными закупки сжиженного газа у США

Министр энергетики, инфраструктуры и цифровизации федеральной земли Мекленбург - Передняя Померания Кристиан Пегель рассказал, почему Европе невыгодно закупать у Соединенных Штатов сжиженный природный газ (СПГ), который Вашингтон предлагает в качестве альтернативы российскому газу.
Газета.Ru03:04
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Врач прокомментировал скорую выписку Ефремова

Сердечно-сосудистый хирург, заведующий отделением сердечно-сосудистой хирургии ЦЭЛТ Автандил Бабунашвили прокомментировал скорую выписку Михаила Ефремова после госпитализации с подозрением на инсульт, передает телеканал "360".
Газета.Ru02:13
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Совбез ООН отклонил резолюцию США о продлении эмбарго против Ирана

Как пояснил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя, российская делегация проголосовала против проекта резолюции, поскольку выступает против навязывания Ирану через Совбез эмбарго на поставки оружия.
Вечерняя Москвавчера в 03:28
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В России допустили возможное повторение кризиса 1998 года

Директор Института стратегического анализа компании «Финансовые и бухгалтерские консультанты», профессор Высшей школы экономики (ВШЭ) Игорь Николаев в комментарии «Ведомостям» допустил повторение в России кризиса 1998 года, ставшего следствием дефолта правительства перед кредиторами.
Lenta.ru14 августа в 09:08
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Bloomberg узнал о переговорах окружения Лукашенко о бегстве в Россию

В Кремле допускают, что Лукашенко может лишиться должности или же удержаться у власти путем жестокого подавления протестов, сообщает Bloomberg Александр Лукашенко (Фото: Александр Земляниченко / AP) Люди из окружения белорусского президента Александра Лукашенко связывались с чиновниками из Кремля по поводу возможности бегства в Россию в случае «свержения» действующей власти в Белоруссии.
ДВ-РОСС23:53
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