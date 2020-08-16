Государство займётся распределением вакцины от коронавируса в России
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«Первая зарегистрированная в России вакцина от коронавируса постановлением председателя правительства Михаила Мишустина включена в перечень лекарств, распределение которых регулируется государством», — указывается в заявлении.В источнике
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