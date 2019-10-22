Экономика
LentaChel.ruДобровольные пенсионные накопления хотят застраховать
Страховать добровольные пенсионные накопления предлагают экономисты в случае, если средства достигают размера до 1,4 миллиона рублей. Ответственным за страхование планируется назначить Национальный расчетный депозитарий (НРД).
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с чего всё началось
"За 40 лет трудового стажа человек может сменить пять-шесть мест работы, и если везде были пенсионные программы, софинансируемые работодателем, ему потом придется вспоминать, какой НПФ у него был много лет назад", — поясняет "Известиям" необходимость центрального оператора НПО вице-президент блока доверительного управления ВЭБ Александр Попов.РЕН ТВ21 октября в 18:04
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«Известия»: государство намерено страховать добровольные пенсии россиян
Коммерсантъ21 октября в 22:27
«Известия»: добровольные пенсионные накопления россиян будут застрахованы государством
ТАСС21 октября в 18:36
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Политика
Зеленский рассчитывает на скорую встречу в «нормандском формате»
Украина выполнила условия для проведения встречи в «нормандском формате» и ожидает ответных шагов со стороны партнёров, заявил президент Украины Владимир Зеленский на встрече с президентом Германии Франк-Вальтером Штайнмайером, сообщили 23 октября в пресс-службе президента Украины.
REGNUM 02:24
Общество
Жену Зеленского раскритиковали за оскорбление императора Японии
Елена и Владимир Зеленские посетили прием в честь императора Японии Нарухито.
Газета.Ru вчера в 23:16
Армия и оружие
США сымитировали бомбардировку Крыма
Два стратегических бомбардировщика B-52H Stratofortress ВВС США совершили тренировочный полет над Черным морем, один из которых при этом сымитировал бомбардировку Крыма.
Lenta.ru 01:39
Шоу-бизнес
Анастасия Решетова показала процесс кормления сына
Модель Анастасия Решетова разместила в разделе своего микроблога первый фотоснимок, демонстрирующий её с новорожденным сыном.
Территория новостей 20 октября в 08:53
Происшествия
Под Челябинском в частном доме погибли пять человек
В посёлке Роза Челябинской области пять человек насмерть отравились угарным газом.
REGNUM 02:05
Общество
В Москве госпитализировали Елену Малышеву
Елену Малышеву госпитализировали в Москве. Об этом телеведущая сообщила в Instagram.
РИА Новости 01:39
Политика
Посол США на Украине дал показания против Трампа
Дональд Трамп в обмен на военную помощь Киеву требовал от Владимира Зеленского публично пообещать провести расследование против Хантера Байдена, заявил временный поверенный в делах США на Украине Уильям Тейлор.
Газета.Ru 02:32
Шоу-бизнес
Евгения Феофилактова впервые показала своего мужчину
В последнее время в Инстаграм Евгении Феофилактовой всё чаще появлялись фотографии огромных букетов роз.
Paparazzi.ru вчера в 04:34
Здоровье
В Калужской области снизилась заболеваемость гриппом и ОРВИ
Общее количество больных относительно прошлой недели снизилось, сообщает Роспотребнадзор по данным мониторинга на 21 октября.В Калужской области число заболевших ОРВИ 5774, при этом, на прошлой неделе было 5807.
ТРК Ника 21 октября в 10:58
Политика
Посольство России запросило у Госдепа информацию о задержании Билалова
Посольство России в Вашингтоне ожидает от Госдепартамента уточнения информации по поводу задержания в Майами экс-гендиректора «Курортов Северного Кавказа» и бывшего вице-президента Олимпийского комитета России Ахмеда Билалова.
РБК 02:05
Происшествия
Появилось видео с места смертельной перестрелки фермеров под Ростовом
Кадры с места перестрелки на хуторе Чернозубовка в Орловском районе Ростовской области, где погибли пять человек, оказались в распоряжении РЕН ТВ.
Известия вчера в 17:39
Экономика
В резком росте доходов россиян усомнились
Экономисты усомнились в оценке Росстата, заявившего о взрывном росте реальных располагаемых доходов населения.
Lenta.ru вчера в 23:10
Политика
Украинскому депутату предложили нарядиться матрешкой
Депутат Верховной рады от партии «Слуга народа» Евгений Шевченко объяснил причину своего участия в программе российского телевидения.
Lenta.ru вчера в 20:35
Армия и оружие
Путин и Эрдоган договорились по Сирии
Владимир Путин по итогам более чем шестичасовых переговоров с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом заявил, что Москва и Анкара достигли ряда соглашений по ситуации на севере Сирии.
РИА Новости вчера в 13:20
Общество
Опубликованы первые фотографии российского плацкартного вагона с душем
Снимки опубликовало РИА Новости. Новый вагон стоит на выставочной площадке форума Россия-Африка, который проходит в Сочи.
Lenta.ru вчера в 18:46
Происшествия
Возбуждено дело из-за гибели рабочих на руднике в Красноярском крае
Московский Комсомолец 02:58
Авто
Nissan показал концептуальную модель Nissan Ariya в Токио
300-мильный полностью электрический внедорожник представят на автосалоне. Концепт Nissan Ariya дебютирует на автосалоне в Токио в 2019 году.
32CARS.ru 21 октября в 23:07
Общество
В конгрессе США приняли «закон Родченкова» о допинговом сговоре
22 октября палата представителей Конгресса США в полном составе проголосовала за законопроект об уголовной ответственности "за допинговый сговор".
Газета.Ru 00:13
Армия и оружие
Песков заявил, что США предали курдов и вынудили их воевать с Турцией
США, которые последние несколько лет были самыми близкими союзниками курдов, бросили их, оставив на границе, вынуждая воевать с турками, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя заявление спецпредставителя США по Сирии Джеймса Джеффри, который выразил сомнение в том, что курды покинут обозначенные в договоренностях территории.
РИА Новости 02:40
Хоккей
Два очка Овечкина помогли «Вашингтону» победить «Калгари»
Встреча прошла на стадионе «Скоттибанк Саддлдом» в Калгари и завершилась победой гостей с результатом 5:3. К двум шайбам «Вашингтона» в матче руку приложил российский форвард Александр Овечкин.
Нева Спорт 01:11
Единоборства
Макгрегор рассказал об ожиданиях от боя Хабиба с Фергюсоном
Ирландский боец смешанного стиля Конор Макгрегор, бывший чемпион UFC в двух весовых категориях, поделился мнением об исходе возможного поединка Хабиба Нурмагомедова, действующего чемпиона организации в лёгком весе, и Тони Фергюсона.
Чемпионат 02:08
Фигурное катание
Щербакова заняла первое место на турнире Skate America
DP.RU 20 октября в 02:48
Политика
Россия включилась в борьбу за Африку
Как Россия вернулась к идее Шеварднадзе В среду, 23 октября, в Сочи под председательством президентов России и Египта Владимира Путина и Абдель Фаттаха ас-Сиси откроется первый в истории саммит Россия — Африка.
РБК вчера в 06:00
Путешествия
В Европе из-за нового налога подорожают билеты на самолеты
В Европе со следующего года могут исчезнуть дешевые авиабилеты из-за введения климатического налога, передает «МИР 24».
МИР 24 02:48
Кино
Опубликован трейлер «Звездные Войны: Скайуокер. Восход»
В последней части саги зрители увидят противостояния ситхов и джедаев, а также финал истории Скайуокеров.
Газета.Ru вчера в 01:18
Кино
Минкультуры опубликовало «доску позора» российских кинематографистов
На сайте Единой автоматизированной информационной системы сведений о показах фильмов в кинозалах (ЕАИС) появился список проектов, получивших финансовую поддержку от государства, но не вернувших полученные средства.
КиноПоиск вчера в 11:11
Экономика
РЖД оценили скоростную магистраль из Петербурга в Нижний в ₽2,3 трлн
По подсчетам РЖД, из почти 2,3 трлн руб. суммарной стоимости проекта в 1,59 трлн руб. обойдется участок Петербург — Москва протяженностью 659 км, еще 530 млрд руб. будет стоить участок Москва — Нижний Новгород, протяженность которого составит 421 км. Еще 30,6 млрд руб. составят затраты на проектирование петербуржского участка.
РБК вчера в 23:59
Происшествия
Правозащитники заявили об обысках в «Комитете за гражданские права»
«Блокировали дверь, только сейчас удалось нам ее открыть, к нам стоят спиной, проводят обыск в отсутствии арендатора помещений и других уполномоченных лиц», — заявил правозащитник.
РБК вчера в 12:33
Политика
Путин и Макрон обсудили условия встречи в «нормандском формате»
В понедельник, 21 октября, президент России Владимир Путин провел телефонные переговоры с президентом Франции Эммануэлем Макроном, главной темой которых стала ситуация вокруг Украины и, в частности, проведения саммита «нормандского формата».
Страна Советов on-line вчера в 10:47
Общество
Составлен рейтинг стран для путешествий в 2020 году
Эксперты перечислили страны, куда лучше всего отправиться в следующем году. Подготовил перечень портал Lonely Planet.
Свободная Пресса 01:21