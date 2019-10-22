с чего всё началось

Страховать добровольные пенсионные накопления предлагают экономисты в случае, если средства достигают размера до 1,4 миллиона рублей. Ответственным за страхование планируется назначить Национальный расчетный депозитарий (НРД).

Политика Зеленский рассчитывает на скорую встречу в «нормандском формате» Украина выполнила условия для проведения встречи в «нормандском формате» и ожидает ответных шагов со стороны партнёров, заявил президент Украины Владимир Зеленский на встрече с президентом Германии Франк-Вальтером Штайнмайером, сообщили 23 октября в пресс-службе президента Украины.

Общество Жену Зеленского раскритиковали за оскорбление императора Японии Елена и Владимир Зеленские посетили прием в честь императора Японии Нарухито.

Армия и оружие США сымитировали бомбардировку Крыма Два стратегических бомбардировщика B-52H Stratofortress ВВС США совершили тренировочный полет над Черным морем, один из которых при этом сымитировал бомбардировку Крыма.

Шоу-бизнес Анастасия Решетова показала процесс кормления сына Модель Анастасия Решетова разместила в разделе своего микроблога первый фотоснимок, демонстрирующий её с новорожденным сыном.

Происшествия Под Челябинском в частном доме погибли пять человек В посёлке Роза Челябинской области пять человек насмерть отравились угарным газом.

Общество В Москве госпитализировали Елену Малышеву Елену Малышеву госпитализировали в Москве. Об этом телеведущая сообщила в Instagram.

Политика Посол США на Украине дал показания против Трампа Дональд Трамп в обмен на военную помощь Киеву требовал от Владимира Зеленского публично пообещать провести расследование против Хантера Байдена, заявил временный поверенный в делах США на Украине Уильям Тейлор.

Шоу-бизнес Евгения Феофилактова впервые показала своего мужчину В последнее время в Инстаграм Евгении Феофилактовой всё чаще появлялись фотографии огромных букетов роз.

Здоровье В Калужской области снизилась заболеваемость гриппом и ОРВИ Общее количество больных относительно прошлой недели снизилось, сообщает Роспотребнадзор по данным мониторинга на 21 октября.В Калужской области число заболевших ОРВИ 5774, при этом, на прошлой неделе было 5807.

Политика Посольство России запросило у Госдепа информацию о задержании Билалова Посольство России в Вашингтоне ожидает от Госдепартамента уточнения информации по поводу задержания в Майами экс-гендиректора «Курортов Северного Кавказа» и бывшего вице-президента Олимпийского комитета России Ахмеда Билалова.

Происшествия Появилось видео с места смертельной перестрелки фермеров под Ростовом Кадры с места перестрелки на хуторе Чернозубовка в Орловском районе Ростовской области, где погибли пять человек, оказались в распоряжении РЕН ТВ.

Экономика В резком росте доходов россиян усомнились Экономисты усомнились в оценке Росстата, заявившего о взрывном росте реальных располагаемых доходов населения.

Политика Украинскому депутату предложили нарядиться матрешкой Депутат Верховной рады от партии «Слуга народа» Евгений Шевченко объяснил причину своего участия в программе российского телевидения.

Армия и оружие Путин и Эрдоган договорились по Сирии Владимир Путин по итогам более чем шестичасовых переговоров с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом заявил, что Москва и Анкара достигли ряда соглашений по ситуации на севере Сирии.

Общество Опубликованы первые фотографии российского плацкартного вагона с душем Снимки опубликовало РИА Новости. Новый вагон стоит на выставочной площадке форума Россия-Африка, который проходит в Сочи.

Авто Nissan показал концептуальную модель Nissan Ariya в Токио 300-мильный полностью электрический внедорожник представят на автосалоне. Концепт Nissan Ariya дебютирует на автосалоне в Токио в 2019 году.

Общество В конгрессе США приняли «закон Родченкова» о допинговом сговоре 22 октября палата представителей Конгресса США в полном составе проголосовала за законопроект об уголовной ответственности "за допинговый сговор".

Армия и оружие Песков заявил, что США предали курдов и вынудили их воевать с Турцией США, которые последние несколько лет были самыми близкими союзниками курдов, бросили их, оставив на границе, вынуждая воевать с турками, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя заявление спецпредставителя США по Сирии Джеймса Джеффри, который выразил сомнение в том, что курды покинут обозначенные в договоренностях территории.

Хоккей Два очка Овечкина помогли «Вашингтону» победить «Калгари» Встреча прошла на стадионе «Скоттибанк Саддлдом» в Калгари и завершилась победой гостей с результатом 5:3. К двум шайбам «Вашингтона» в матче руку приложил российский форвард Александр Овечкин.

Единоборства Макгрегор рассказал об ожиданиях от боя Хабиба с Фергюсоном Ирландский боец смешанного стиля Конор Макгрегор, бывший чемпион UFC в двух весовых категориях, поделился мнением об исходе возможного поединка Хабиба Нурмагомедова, действующего чемпиона организации в лёгком весе, и Тони Фергюсона.

Политика Россия включилась в борьбу за Африку Как Россия вернулась к идее Шеварднадзе В среду, 23 октября, в Сочи под председательством президентов России и Египта Владимира Путина и Абдель Фаттаха ас-Сиси откроется первый в истории саммит Россия — Африка.

Путешествия В Европе из-за нового налога подорожают билеты на самолеты В Европе со следующего года могут исчезнуть дешевые авиабилеты из-за введения климатического налога, передает «МИР 24».

Кино Опубликован трейлер «Звездные Войны: Скайуокер. Восход» В последней части саги зрители увидят противостояния ситхов и джедаев, а также финал истории Скайуокеров.

Кино Минкультуры опубликовало «доску позора» российских кинематографистов На сайте Единой автоматизированной информационной системы сведений о показах фильмов в кинозалах (ЕАИС) появился список проектов, получивших финансовую поддержку от государства, но не вернувших полученные средства.

Экономика РЖД оценили скоростную магистраль из Петербурга в Нижний в ₽2,3 трлн По подсчетам РЖД, из почти 2,3 трлн руб. суммарной стоимости проекта в 1,59 трлн руб. обойдется участок Петербург — Москва протяженностью 659 км, еще 530 млрд руб. будет стоить участок Москва — Нижний Новгород, протяженность которого составит 421 км. Еще 30,6 млрд руб. составят затраты на проектирование петербуржского участка.

Происшествия Правозащитники заявили об обысках в «Комитете за гражданские права» «Блокировали дверь, только сейчас удалось нам ее открыть, к нам стоят спиной, проводят обыск в отсутствии арендатора помещений и других уполномоченных лиц», — заявил правозащитник.

Политика Путин и Макрон обсудили условия встречи в «нормандском формате» В понедельник, 21 октября, президент России Владимир Путин провел телефонные переговоры с президентом Франции Эммануэлем Макроном, главной темой которых стала ситуация вокруг Украины и, в частности, проведения саммита «нормандского формата».