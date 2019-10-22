Экономика
Газета.RuДобровольные пенсионные накопления россиян застрахуют
Национальный расчетный депозитарий (НРД) может застраховать добровольные пенсионные накопления россиян в размере до 1,4 млн рублей.
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«НРД планируют сделать оператором негосударственного пенсионного обеспечения (НПО), чтобы он страховал добровольные накопления будущих пенсионеров в пределах 1,4 млн рублей», — передают «Известия» слова представителя Госдумы.URA.Ruвчера в 23:10
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