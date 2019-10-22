Экономика
News.ruГосударство застрахует добровольные пенсионные накопления россиян
Издание отмечает, что государство рассчитывает получить отдачу от этих длинных денег уже через два года. Это позволит обеспечить рост ВВП на 3% в 2021–2022 годах. По мнению экспертов, в настоящее время добровольные пенсионные накопления не пользуются популярностью у россиян.
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с чего всё началось
"За 40 лет трудового стажа человек может сменить пять-шесть мест работы, и если везде были пенсионные программы, софинансируемые работодателем, ему потом придется вспоминать, какой НПФ у него был много лет назад", — поясняет "Известиям" необходимость центрального оператора НПО вице-президент блока доверительного управления ВЭБ Александр Попов.РЕН ТВвчера в 18:04
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Политика
СМИ узнали о влиянии Путина и Орбана на отношение Трампа к Украине
Два авторитетных консервативных американских издания узнали о влиянии президента России Владимира Путина и премьер-министра Венгрии Виктора Орбана на отношение президента США Дональда Трампа к Украине.
Известия 09:45
Гаджеты
Появились первые игровые тесты процессора Intel Core i9-9900KS
В сети появились первые игровые тесты процессора Intel Core i9-9900KS.
Игромания.ру 20 октября в 15:36
Футбол
«Локомотив» сыграет с «Ювентусом» в Лиге чемпионов в зеленой форме
Bookmaker-ratings.ru 06:30
Общество
Россияне не забрали выигрышей в лотерею на 3 млрд рублей
Сумма невостребованных выигрышей всероссийских государственных лотерей составляет 2,8 млрд рублей, такие цифры назвал оператор по распространению билетов «Столото» специально для «Известий».
Известия вчера в 13:00
Общество
Суд в Польше разрешил выдать РФ экс-главу НПО «Космос» Чернякова
В Польше окружной суд Варшавы разрешил выдать России бывшего главу НПО «Космос» Андрея Чернякова, сообщает РИА Новости.
REGNUM 08:43
Наука
Новый метод редактирования ДНК поможет исправить 89% мутаций
Команда исследователей из Гарвардского университета и Массачусетского технологического института разработала новый метод редактирования ДНК, который исправит 89% мутаций.
МедиаПоток 09:32
Общество
Госкомиссия отложила выделение радиочастот для школ и Росгвардии
Госкомиссия по радиочастотам (ГКРЧ, является основным органом в России, который распределяет этот ресурс) на заседании во вторник, 22 октября, перенесла рассмотрение вопроса о выделении «Ростелекому» полосы частот 2300–2400 МГц в 83 регионах, а компании «Миранда-медиа» (оказывает услуги доступа в интернет в Крыму, 20% принадлежит «Ростелекому») — в Крыму и Севастополе.
РБК 07:00
Экономика
В России подскочили цены на загородное жилье
Средняя стоимость загородного дома в России выросла за год на восемь процентов, до уровня в 1,95 миллиона рублей за единицу недвижимости.
Lenta.ru 01:04
Общество
Брайденстайн: НАСА не допустит отсутствия астронавтов США на МКС
Российская газета вчера в 19:14
Кино
Джаред Лето пытался сорвать съемки «Джокера»
Newstracker.ru вчера в 10:25
Политика
Новым главой СПЧ назначен Валерий Фадеев
Секретарь Общественной палаты России Валерий Фадеев назначен председателем Совета при президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека и стал советником российского лидера Владимира Путина.
RT на русском вчера в 10:00
Энергетика
Украине предсказывают повышение цен на газ
Правительство Украины хочет поднять цены на природный газ до $500, чтобы сравнять его стоимость с сжиженным.
REGNUM 09:42
Происшествия
Три человека погибли при аварии на таймырском руднике «Норникеля»
Три человека, по предварительным данным, погибли в результате аварии на таймырском руднике «Норникеля», ещё несколько пострадали.
RT на русском 08:53
Общество
Медведев призвал готовиться к переквалификации из-за роботизации труда
Премьер России Дмитрий Медведев, выступая на форуме «Открытые инновации — 2019», заявил, что в мире происходит роботизация труда, в связи с чем необходимо готовиться к серьёзной переквалификации.
RT на русском 07:34
Шоу-бизнес
Сменившая имидж Надежда Бабкина «омолодилась» на 20 лет
Отечественная эстрадная исполнительница, актриса и телеведущая Надежда Бабкина на странице в Instagram продемонстрировала подписчикам очередную смену имиджа.
Актуальные Новости вчера в 22:41
Общество
Россияне назвали самую бесполезную бытовую технику
Порядка 18% опрошенных порталом Hi-Tech Mail.ru россиян назвали мультиварку самой бесполезной покупкой из бытовой техники.
ТАСС вчера в 20:01
Политика
В Сочи стартовали переговоры Путина и Эрдогана
Известия 09:04
Шоу-бизнес
Ягудин высказался о болезни Заворотнюк
Четырехкратный чемпион мира по фигурному катанию Алексей Ягудин рассказал о состоянии здоровья актрисы и жены фигуриста Петра Чернышева Анастасии Заворотнюк, передает "Комсомольская правда".
Газета.Ru 07:57
Общество
Артем Здунов посетил «Алмакский каньон»
В Казбековском районе Дагестана Председатель Правительства РД Артем Здунов посетил памятник природы регионального значения «Алмакский каньон».
Лезги газет 20 октября в 08:31
Армия и оружие
В США назвали быстрейший в мире истребитель МиГ-25 бесполезным
Американские журналисты назвали советский сверхзвуковой истребитель третьего поколения МиГ-25 бесполезным грузовым фургоном.
ТВ Центр вчера в 02:00
Общество
Младенцев предлагают освободить от платы за вывоз мусора
Общественники предлагают снизить плату за вывоз мусора для семей с детьми.
Волжский.ру вчера в 04:28
Политика
Ярмольник прокомментировал назначение Сивохо советником секретаря СНБО
Актёр и телеведущий Леонид Ярмольник в беседе с телеканалом «Звезда» прокомментировал назначение бывшего украинского игрока КВН Сергея Сивохо помощником секретаря Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) по вопросам реинтеграции и восстановления Донбасса.
RT на русском вчера в 14:12
Общество
В Японии прошла интронизация нового императора
В Токио состоялась торжественная церемония провозглашения нового императора Японии Нарухито.
RT на русском 06:17
Происшествия
Убийцу 12-летней школьницы в Чите осудили пожизненно
Gazeta.SPb 06:04