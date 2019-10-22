Экономика
News.ruГосударство застрахует добровольные пенсионные накопления россиян
Издание отмечает, что государство рассчитывает получить отдачу от этих длинных денег уже через два года. Это позволит обеспечить рост ВВП на 3% в 2021–2022 годах. По мнению экспертов, в настоящее время добровольные пенсионные накопления не пользуются популярностью у россиян.
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с чего всё началось
Для добровольцев Национальный расчетный депозитарий планируют сделать оператором негосударственного пенсионного обеспечения (НПО), для того чтобы он страховал добровольные накопления будущих пенсионеров в пределах 1,4 млн рублей, рассказал председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.Известиявчера в 21:01
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