Для добровольцев Национальный расчетный депозитарий планируют сделать оператором негосударственного пенсионного обеспечения (НПО), для того чтобы он страховал добровольные накопления будущих пенсионеров в пределах 1,4 млн рублей, рассказал председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

с чего всё началось

Издание отмечает, что государство рассчитывает получить отдачу от этих длинных денег уже через два года. Это позволит обеспечить рост ВВП на 3% в 2021–2022 годах. По мнению экспертов, в настоящее время добровольные пенсионные накопления не пользуются популярностью у россиян.

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