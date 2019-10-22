Экономика

News.ruNews.ruГосударство застрахует добровольные пенсионные накопления россиян

Издание отмечает, что государство рассчитывает получить отдачу от этих длинных денег уже через два года. Это позволит обеспечить рост ВВП на 3% в 2021–2022 годах. По мнению экспертов, в настоящее время добровольные пенсионные накопления не пользуются популярностью у россиян.
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с чего всё началось

Вернуть по гарантии: государство будет страховать добровольные пенсии

Для добровольцев Национальный расчетный депозитарий планируют сделать оператором негосударственного пенсионного обеспечения (НПО), для того чтобы он страховал добровольные накопления будущих пенсионеров в пределах 1,4 млн рублей, рассказал председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.
Известиявчера в 21:01

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«Известия»: добровольные пенсионные накопления россиян будут застрахованы государством

ТАССвчера в 22:36

СМИ сообщили о страховании добровольных пенсионных накоплений россиян

РБК00:07

Государство будет страховать накопительные пенсии россиян

URA.Ruвчера в 23:10

Добровольные пенсионные накопления россиян застрахуют

Газета.Ruвчера в 22:55

«Известия»: государство намерено страховать добровольные пенсии россиян

Коммерсантъ02:27

В России могут начать страховать добровольные пенсионные накопления

РЕН ТВвчера в 22:04

Вернуть по гарантии: государство будет страховать добровольные пенсии

Известиявчера в 21:01
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