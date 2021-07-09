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Госуслуги начнут автоматически заполнять заявление на выплаты на детей-школьников

Минцифры и Минтруд с 11 июля опробуют новый механизм проактивного уведомления пользователей портала госуслуг о новых единовременных выплатах.
ТАСС
Шадаев добавил, что портал сам заполнит форму заявления на выплату 10 000 рублей на каждого ребенка-школьника, а затем отправит пользователю приглашение зайти в личный кабинет, чтобы проверить корректность данных и отправить заявление в ПФР.
ТАСС
Новый механизм начнут тестировать с 11 июля.
Ведомости
Пособие выплатят семьям, имеющим детей в возрасте от 6 до 18 лет, если ребенку исполнилось 6 лет до 1 сентября 2021 года.
Российская газета

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