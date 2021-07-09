Шадаев добавил, что портал сам заполнит форму заявления на выплату 10 000 рублей на каждого ребенка-школьника, а затем отправит пользователю приглашение зайти в личный кабинет, чтобы проверить корректность данных и отправить заявление в ПФР.
Задержанные властями Гаити американцы утверждают, что нападение, во время которого был убит президент Гаити Жовенель Моиз, готовилось в течение месяца, а главным организатором был некий иностранец, которого они знали под именем Майк.
Выступая перед представителями СМИ, болгарский бригадный генерал Валентин Цанков заявил о риске вооруженного столкновения между Россией и НАТО, сравнив ситуацию в Черноморском регионе с той, что была на советско-германской границе перед началом Великой отечественной войны.
Название загадочной новинки пока не раскрыто, но, по одной из версий, к дебюту готовится следующее поколение трехрядного компактвэна Lodgy, ставшего в свое время преемником «первого» Dacia Logan MCV – того самого, из которого впоследствии «родилась» российская LADA Largus.