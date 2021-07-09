Новый 7-местный компактвэн Dacia Lodgy дебютирует в сентябре 2021 года

Название загадочной новинки пока не раскрыто, но, по одной из версий, к дебюту готовится следующее поколение трехрядного компактвэна Lodgy, ставшего в свое время преемником «первого» Dacia Logan MCV – того самого, из которого впоследствии «родилась» российская LADA Largus.