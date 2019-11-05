Экономика

КоммерсантъКоммерсантъГосзакупки выросли на деньгах нацпроектов

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По итогам девяти месяцев 2018 года число контрактов оценивалось в 2,53 млн, а их общий объем — в 4,7 трлн руб. Таким образом, за год число контрактов почти не изменилось (минус 1,6%), но их объем вырос на 10,6%. Минфин допускает, что этот прирост связан прежде всего с освоением средств нацпроектов.
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Госзакупки выросли на деньгах нацпроектов

Коммерсантъвчера в 17:29

Объем госзакупок увеличился на 10% за счет освоения средств нацпроектов

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