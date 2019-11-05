Экономика
КоммерсантъГосзакупки выросли на деньгах нацпроектов
По итогам девяти месяцев 2018 года число контрактов оценивалось в 2,53 млн, а их общий объем — в 4,7 трлн руб. Таким образом, за год число контрактов почти не изменилось (минус 1,6%), но их объем вырос на 10,6%. Минфин допускает, что этот прирост связан прежде всего с освоением средств нацпроектов.
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Политика
Для смартфонов вводят обязательный российский софт
Госдума приняла в первом чтении законопроект о предустановке российского софта на смартфоны.
Российская газета 06:49
Политика
В Кремле обеспокоены очередным срывом разведения сил в Донбассе
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал об обеспокоенности из-за очередного срыва разведения сил в Донбассе.
Life.ru 05:44
Экономика
Дарвинизм и людоедство: бюджет переполнен, а денег на повышение пенсий, пособий и зарплат нет
"Власти и олигархи купаются в сверхдоходах, бюджет захлебывается от нефтедолларов, триллионы рублей вывозятся из страны в офшоры, а на развитие экономики, инвестиции в человеческий капитал, повышение пенсий, пособий и зарплат бюджетникам денег, как всегда, нет", - цитирует эксперта ИА "Реалист".
ИА "Реалист" вчера в 06:09
Общество
Температура в Москве побила полуторавековой рекорд
«В полдень температура воздуха достигла плюс 10,6 градусов, побив прежнее максимальное значение для 5 ноября, зафиксированное в 1922 и 2013 годах — 10,3 градуса», — отметил собеседник агентства.
Lenta.ru 06:50
Наука
Инженеры создали жилет для управления роботами
Жилеты создаются в паре и одеваются одновременно на робота и на оператора.
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Технологии
Yadro купила российский стартап по производству микропроцессоров
Yadro, являющаяся отечественным разработчиком СХД и входящая в «Икс Холдинг», приобрела 51% в компании Syntacore, занимающейся разработкой микропроцессорных ядер.
IT-World 03:58
Футбол
Юрий Семин: надеюсь, что «Локомотив» создаст «Ювентусу» проблемы
Главный тренер московского "Локомотива" Юрий Семин перед матчем четвертого тура Лиги чемпионов против туринского "Ювентуса" поделился о том, как его подопечные будут противостоять фавориту группы.
Вести.Ru 06:43
Авто
Росстандарт информирует об отзыве 36 автомобилей BMW
МОСКВА, 5 ноября 2019 г. – Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт) информирует о согласовании программ мероприятий по проведению добровольного отзыва 36 транспортных средств марки BMW X3 и X4 (серия G01/G02).
Росстандарт 04:16
Шоу-бизнес
Дочь Евы Польны и Дениса Клявера попала в реанимацию
Дочь экс-солистки группы "Гости из будущего" Евы Польны и бывшего участника дуэта "Чай вдвоём" Дениса Клявера, 14-летняя Эвелин, попала в больницу.
Life.ru вчера в 03:09
Экономика
Индекс Мосбиржи вновь обновил исторический максимум
Индекс Московской биржи превысил 2950 пунктов и вновь обновил исторический максимум. Об этом свидетельствуют данные торгов.
RT на русском 03:01
Наука
В польском бункере обнаружили колонию муравьев-каннибалов
Planet Today 05:28
Экономика
ВЭБ дал кредит экс-партнеру Ротенберга на строительство в Усть-Луге
ВЭБ и ООО «Балтийский химический комплекс» договорились о кредите для первого этапа строительства промышленного кластера в Усть-Луге на Балтийском море.
РБК 02:15
Происшествия
Дело о подготовке взрыва на концерте Киркорова передано в суд Ростова
В Южный окружной военный суд Ростова после утверждения обвинительного заключения повторно направлено уголовное дело о подготовке теракта на концерте Филиппа Киркорова в Махачкале в июле 2017 года.
Российская газета 02:57
Армия и оружие
В МИД РФ отреагировали на строительство новых баз США в Сирии
Напомним, ранее агентство Anadolu Ajansı сообщило, что США начали строительство двух новых военных баз в сирийской провинции Дейр-эз-Зор.
REGNUM 05:53
Здоровье
Минздрав назвал виды рака с самой высокой одногодичной смертностью
Видами рака с самой высокой одногодичной смертность специалисты Минздрава назвали рак пищевода, легких и желудка.
Невские Новости 06:03
Происшествия
Полиция пришла в школу выставленной с чаепития девочки
Провели беседу с матерью девочки, чтобы выяснить все обстоятельства. Школа никогда не собирала деньги ни на какие нужды школы.
Газета.Ru 03:48
Общество
Москва имеет лучший индекс качества городской среды в России
Москва занимает лучшие позиции по индексу качества городской среды среди других городов России, набрав 276 баллов, свидетельствуют материалы на официальном сайте проекта.
РИА Новости 01:55
Происшествия
Опубликовано видео нападения на детский сад в Нарьян-Маре
Следственный комитет опубликовал видео нападения на детский сад "Сказка" в Нарьян-Маре, где был убит шестилетний мальчик.
ТАСС 03:30
Политика
Дата послания Путина Федеральному собранию не определена
Предыдущая прямая линия прошла в июне 2019 года, а послание Федеральному собранию президент огласил в феврале 2019 года.
BFM.ru 05:55
Политика
Эстония не пустила через свою территорию борт с вице-премьером России
Эстония в начале октября не разрешила пролёт через свою территорию самолёту, на борту которого находился вице-премьер России.
RT на русском 04:31
Музыка
Во Львове уличному музыканту разбили гитару за песню на русском языке
В центре Львова неизвестные разбили гитару уличному музыканту, исполнявшему русскоязычные песни, сообщает местный портал 032.ua.
РИА Новости 05:52
Происшествия
В Новотроицке при получении взятки задержан первый замглавы города
3-м Главным следственным управление Следкома России уже возбуждено уголовное дело по факту вымогательства и получения взятки в особо крупном размере с использованием должностных полномочий при освоении бюджетных денежных средств.
Orenday.ru 06:05
Футбол
Егоров: арбитр поступил правильно, удалив Бийола в матче с «Зенитом»
Глава департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза Александр Егоров прокомментировал решение главного арбитра матча 15-го тура чемпионата России «Зенит» – ЦСКА (1:1) Михаила Вилкова показать вторую жёлтую карточку полузащитнику гостей Яке Бийолу на 54-й минуте встречи.
Чемпионат 05:22
Армия и оружие
Эрдоган нашел курдов в «безопасной зоне»
Турция заключила два отдельных соглашения с США и Россией о том, чтобы курдское ополчение, считаемое Анкарой террористическим, покинуло «безопасную зону», которую Эрдоган планирует сформировать на северо-востоке Сирии.
Телеканал 360° 05:58
Гаджеты
AnTuTu составил рейтинг самых производительных смартфонов
Первое место в рейтинге смартфонов среднего класса занял Honor 9X Pro с процессором Kirin 810. Эксперты отдали ему почти 300 тысяч баллов.
Политическая Экспертиза вчера в 15:12
Игры
Blizzard анонсировала игру Diablo IV
Компания Blizzard представила трейлер игры Diablo IV. Даже этот короткий видеоролик оставил мрачное впечатление.
ToDay News Ufa 03 ноября в 03:02
Футбол
CAS рассмотрит апелляцию «Челси» о снятии трансферного запрета
Спортивный арбитражный суд (CAS) рассмотрит апелляцию "Челси" 20 ноября.
Soccer.ru вчера в 07:23