Экономика
КоммерсантъГосзакупки выросли на деньгах нацпроектов
По итогам девяти месяцев 2018 года число контрактов оценивалось в 2,53 млн, а их общий объем — в 4,7 трлн руб. Таким образом, за год число контрактов почти не изменилось (минус 1,6%), но их объем вырос на 10,6%. Минфин допускает, что этот прирост связан прежде всего с освоением средств нацпроектов.
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