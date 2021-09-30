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Готовившие теракты в Московском регионе террористы получили сроки до 25 лет колонии

Второй западный окружной военный суд приговорил на сроки до 25 лет пятерых участников запрещенной в России террористической организации "Исламское государство" за подготовку терактов в Московском регионе.
ТАСС
Как сообщили ТАСС в четверг в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ, приговор вступил в законную силу.
ТАСС
Алибекова приговорили к 25 годам лишения свободы со штрафом в размере 300 тысяч рублей, Азизова и Баходурова – к 18 годам и штрафу в размере 250 тысяч рублей, Шахмедову дали 19 лет и назначили штраф в 250 тысяч рублей, а Мамурову – 18 лет тюрьмы.
Piter.tv
После диверсий боевики собирались уехать в Сирию для участия в боевых действиях на стороне террористов ИГ.
Lenta.ru

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