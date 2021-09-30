Алибекова приговорили к 25 годам лишения свободы со штрафом в размере 300 тысяч рублей, Азизова и Баходурова – к 18 годам и штрафу в размере 250 тысяч рублей, Шахмедову дали 19 лет и назначили штраф в 250 тысяч рублей, а Мамурову – 18 лет тюрьмы.