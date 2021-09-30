Второй западный окружной военный суд приговорил на сроки до 25 лет пятерых участников запрещенной в России террористической организации "Исламское государство" за подготовку терактов в Московском регионе.
Алибекова приговорили к 25 годам лишения свободы со штрафом в размере 300 тысяч рублей, Азизова и Баходурова – к 18 годам и штрафу в размере 250 тысяч рублей, Шахмедову дали 19 лет и назначили штраф в 250 тысяч рублей, а Мамурову – 18 лет тюрьмы.
Основатель концерна «Тракторные заводы» (КТЗ) Михаил Болотин стал фигурантом уголовного дела о присвоении или растрате в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК), следует из картотеки дел на сайте Лефортовского суда.
«Выявлен и задокументирован факт незаконного пересечения в августе 2021 года государственной границы Российской Федерации в направлении Украины главным редактором интернет-издания The Insider* Романом Доброхотовым при посредничестве иных лиц», — приводит ТАСС сообщение.
Минфин предложил внести 12 корректировок в налогообложение физлиц, пишут "Известия" со ссылкой на приложение к Основным направлениям бюджетной, налоговой и таможенной-тарифной политики на 2022 год и плановый период 2023-го и 2024-го.