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Готовившие теракты в Московском регионе террористы получили сроки до 25 лет колонии

Второй западный окружной военный суд приговорил на сроки до 25 лет пятерых участников запрещенной в России террористической организации "Исламское государство" за подготовку терактов в Московском регионе.
ТАСС
По данным следствия, осужденные под руководством эмиссара ИГ создали в московском регионе законспирированное сообщество "с целью совершения террористических актов путем подрыва зданий полиции и образовательного учреждения в г. Москве".
Газета.Ru
После реализации преступлений злоумышленники планировали уехать в Сирию для дальнейшего участия в боевых действиях на стороне террористов.
Газета.Ru
* «Исламское государство» — запрещенная в России террористическая организация.
Телеканал 360°

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