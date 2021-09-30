Второй западный окружной военный суд приговорил на сроки до 25 лет пятерых участников запрещенной в России террористической организации "Исламское государство" за подготовку терактов в Московском регионе.
По данным следствия, осужденные под руководством эмиссара ИГ создали в московском регионе законспирированное сообщество "с целью совершения террористических актов путем подрыва зданий полиции и образовательного учреждения в г. Москве".
Суд Парижа приговорил бывшего президента Франции Николя Саркози к году тюрьмы по делу о превышении расходов на финансирование его избирательной кампании 2012 года, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.