Подозреваемый в убийстве трех студенток в Оренбургской области скрылся на автомобиле ВАЗ

По данным СКР, 30 сентября в 4:45 по местному времени после тушения пожара в квартире жилого дома на улице Молодежная были обнаружены тела двух девушек с признаками насильственной смерти.