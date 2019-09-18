Происшествия
RT на русскомГотовивший теракт сторонник ИГ задержан в Дагестане
В Дагестане задержан сторонник террористической группировки «Исламское государство»*, который занимался подготовкой теракта на территории республики. Об этом, как информирует РИА Новости, говорится в сообщении Национального антитеррористического центра.
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Шоу-бизнес
Состояние Заворотнюк улучшилось
Lenta.ru 12:03
Футбол
«Зальцбург» забил 5 мячей в ворота «Генка» за один тайм
Bobsoccer вчера в 15:55
Общество
В российском вузе начали бороться с геями
В Екатеринбурге в Уральском государственном экономическом университете (УрГЭУ) создали специальную службу мониторинга морального облика студентов, которая призвана следить за сексуальной ориентацией учащихся.
Lenta.ru 05:50
Происшествия
Полицейский расстрелял коллег у метро «Рязанский проспект»
Около метро "Рязанский проспект" в Москве полицейский открыл огонь по своим коллегам.
Вести.Ru 12:24
Авто
Skoda запустила производство первого гибрида
На заводе компании Skoda в Квасинах началось серийное производство первого гибридного автомобиля в истории компании -- седана Superb iV.
Motor 12:35
Игры
Россия стала Кастовией в Call of Duty: Modern Warfare
News.ru 16 сентября в 05:06
Политика
В Крыму оценили план украинского генерала по «возвращению» полуострова
Председатель комитета крымского парламента по межнациональным отношениям Юрий Гемпель прокомментировал в беседе с RT план по «возвращению» Крыма в состав Украины, предложенный экс-главой внешней разведки Украины Николаем Маломужем.
RT на русском 07:03
Шоу-бизнес
Паулина Андреева показала первое фото со свадьбы с Бондарчуком
17 сентября состоялась свадьба кинорежиссера Федора Бондарчука и актрисы Паулины Андреевой - она проходила в обстановке такой секретности, что молодая жена, 30-летняя звезда сериала "Оттепель", опубликовала фотографию своего свадебного платья, созданного российским модным домом, только днем позже.
Газета.Ru 10:55
Общество
Фортуна ждет эти три знака Зодиака буквально на каждом углу
Астрологи назвали три знака зодиака, которым повезет в ближайшее время.
IrkutskMedia 02:35
Космос
По словам учёных, у чёрной дыры в центре галактики растёт аппетит
В последнее время команда Гез проанализировала более 13 000 наблюдений за чёрной дырой «Стрелец A*», проведённых в течение 133 ночей, начиная с 2003 года, Обсерваторией Кека (Keck Observatory), находящейся на Гавайях, и Очень большим телескопом (Very Large Telescope) Европейской Южной Обсерватории, который установлен в Чили.
XXII век 13:26
Общество
Минпросвещения просят не делать обязательным ЕГЭ по иностранному языку
В Национальном родительском комитете призывают отказаться от введения обязательного ЕГЭ и ОГЭ по иностранному языку.
RT на русском вчера в 23:00
Экономика
«Красное и белое», «Дикси» и «Бристоль» завершили слияние
Владельцы «Дикси» и «Красного и белого» начали «гипотетические обсуждения» возможного слияния около семи лет назад, рассказал Студенников.
Ведомости 16:09
Общество
«Диссернет» опубликовал «рейтинг» худших ректоров России
«Диссернет» выпустил доклад о худших ректорах России, в чьих диссертациях есть некорректные заимствования и плагиат.
Росбалт 15:29
Игры
Undead Nightmare 2? В Red Dead Online находят странных NPC
Вскоре после выхода из бета-тестирования Red Dead Online игроки наблюдали в игровом мире ряд странных событий.
Игромания.ру 14:09
Футбол
«Уфа» предложила РПЛ сменить логотип после трюка Евсеева
«Уфа» в своём официальном «твиттере» обратилась к Российской Премьер-Лиге после матча с «Динамо» в 9-м туре чемпионата (0:0). Уфимцы опубликовали новый логотип для первенства, выполненный в стиле немецкой Бундеслиги.
Чемпионат вчера в 08:58
Космос
Рогозин отказался раскрывать причину появления дыры в «Союзе»
Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин сообщил, что госкорпорация выяснила, причину появление дырки в бытовом отсеке космического корабля "Союз МС-09", передает РИА "Новости".
Газета.Ru 08:01
Происшествия
Порнозвезда Джессика Джеймс умерла в 43 года
Американская порноактриса и модель Джессика Джеймс умерла в возрасте 43 лет.
Lenta.ru 15:03
Политика
Украина заявила о срыве нормандского саммита по вине России
Саммит лидеров стран «нормандского формата» — России, Украины, Германии и Франции — не состоялся 17 сентября, поскольку российская сторона по техническим причинам не смогла принять участие во встрече.
РБК 09:00
Политика
В МИД России поблагодарили США за возврат указов Николая II
МИД России выразили благодарность американским властям за помощь в возвращении ценных исторических документов императора Николая II.
Газета.Ru 14:54
Политика
Трамп решил усилить санкции против Ирана
Президент США Дональд Трамп заявил, что распорядился усилить санкции в отношении Ирана.
Известия 09:57
Общество
Чиновницу из Ульяновска уволят за селфи в нефтяной ванне
Газета.Ru вчера в 01:56
Происшествия
Задержан угрожавший взорвать мост в Киеве мужчина
В Киеве задержан мужчина, который угрожал взорвать мост и государственные учреждения.
Газета.Ru 12:44
Политика
Все главы городов и районов Крыма ушли в отставку
Все руководители городских и районных администраций в Крыму сложили свои полномочия, подав соответствующие заявления, сообщил в среду на своей странице в Facebook глава республики Сергей Аксенов.
ТАСС 11:57
Политика
Александр Беглов вступил в должность главы Санкт-Петербурга
В Санкт-Петербурге проходит торжественная церемония инаугурации нового главы города Александра Беглова.
Московский Комсомолец 04:14
Общество
Повредившего самолет в США механика заподозрили в связях с ИГ
Механик American Airlines Абдул-Маджид Маруф Ахмед Алани, которого обвиняют в повреждении навигационного оборудования пассажирского самолета, может быть связан с запрещенной в России террористической организацией «Исламское государство» (ИГ)*.
Ридус 15:54
Финансы
Трамп раскритиковал главу ФРС США
Президент США Дональд Трамп обвинил главу ФРС Джерома Пауэлла в отсутствии смелости и дальновидности.
RT на русском 16:14