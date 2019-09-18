Происшествия

RT на русскомRT на русскомГотовивший теракт сторонник ИГ задержан в Дагестане

В Дагестане задержан сторонник террористической группировки «Исламское государство»*, который занимался подготовкой теракта на территории республики. Об этом, как информирует РИА Новости, говорится в сообщении Национального антитеррористического центра.
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В Дагестане с мощной бомбой задержан сторонник ИГ

Московский Комсомолец07:41

Террориста и его тайник с мощной бомбой нашли на Кавказе

Lenta.ru07:56

В Дагестане задержан сторонник ИГ, планировавший теракт

Интерфакс07:49

Готовивший теракт сторонник ИГ задержан в Дагестане

RT на русском07:41

В Дагестане при попытке достать бомбу из тайника задержали боевика ИГ

РБК08:09

Опубликовано видео с места задержания сторонника ИГ* в Дагестане

РЕН ТВ08:05

В Дагестане задержали сторонника ИГ*, готовившего теракт в республике

РИА Новости07:57
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Lenta.ru 12:03
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В Екатеринбурге в Уральском государственном экономическом университете (УрГЭУ) создали специальную службу мониторинга морального облика студентов, которая призвана следить за сексуальной ориентацией учащихся.
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Около метро "Рязанский проспект" в Москве полицейский открыл огонь по своим коллегам.
Вести.Ru 12:24
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В последнее время команда Гез проанализировала более 13 000 наблюдений за чёрной дырой «Стрелец A*», проведённых в течение 133 ночей, начиная с 2003 года, Обсерваторией Кека (Keck Observatory), находящейся на Гавайях, и Очень большим телескопом (Very Large Telescope) Европейской Южной Обсерватории, который установлен в Чили.
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В Национальном родительском комитете призывают отказаться от введения обязательного ЕГЭ и ОГЭ по иностранному языку.
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«Красное и белое», «Дикси» и «Бристоль» завершили слияние

Владельцы «Дикси» и «Красного и белого» начали «гипотетические обсуждения» возможного слияния около семи лет назад, рассказал Студенников.
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Происшествия

На серой ветке московского метро восстановили движение поездов

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Игры

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Вскоре после выхода из бета-тестирования Red Dead Online игроки наблюдали в игровом мире ряд странных событий.
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«Уфа» предложила РПЛ сменить логотип после трюка Евсеева

«Уфа» в своём официальном «твиттере» обратилась к Российской Премьер-Лиге после матча с «Динамо» в 9-м туре чемпионата (0:0). Уфимцы опубликовали новый логотип для первенства, выполненный в стиле немецкой Бундеслиги.
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Предполагаемый сын Валерия Золотухина прошел ДНК-тест

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Рогозин отказался раскрывать причину появления дыры в «Союзе»

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин сообщил, что госкорпорация выяснила, причину появление дырки в бытовом отсеке космического корабля "Союз МС-09", передает РИА "Новости".
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Американская порноактриса и модель Джессика Джеймс умерла в возрасте 43 лет.
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Украина заявила о срыве нормандского саммита по вине России

Саммит лидеров стран «нормандского формата» — России, Украины, Германии и Франции — не состоялся 17 сентября, поскольку российская сторона по техническим причинам не смогла принять участие во встрече.
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Политика

В МИД России поблагодарили США за возврат указов Николая II

МИД России выразили благодарность американским властям за помощь в возвращении ценных исторических документов императора Николая II.
Газета.Ru 14:54
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Трамп решил усилить санкции против Ирана

Президент США Дональд Трамп заявил, что распорядился усилить санкции в отношении Ирана.
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Чиновницу из Ульяновска уволят за селфи в нефтяной ванне

Газета.Ru вчера в 01:56
Происшествия

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В Киеве задержан мужчина, который угрожал взорвать мост и государственные учреждения.
Газета.Ru 12:44
Происшествия

Избитая в Ингушетии девочка впервые за год встретилась с матерью

Газета.Ru 06:14
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Все главы городов и районов Крыма ушли в отставку

Все руководители городских и районных администраций в Крыму сложили свои полномочия, подав соответствующие заявления, сообщил в среду на своей странице в Facebook глава республики Сергей Аксенов.
ТАСС 11:57
Политика

Александр Беглов вступил в должность главы Санкт-Петербурга

В Санкт-Петербурге проходит торжественная церемония инаугурации нового главы города Александра Беглова.
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Повредившего самолет в США механика заподозрили в связях с ИГ

Механик American Airlines Абдул-Маджид Маруф Ахмед Алани, которого обвиняют в повреждении навигационного оборудования пассажирского самолета, может быть связан с запрещенной в России террористической организацией «Исламское государство» (ИГ)*.
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