Происшествия

РИА НовостиРИА НовостиГотовивший теракт в Москве мужчина признал вину

Выходец из Киргизии признал вину в подготовке теракта в Москве, сообщается на сайте столичного главка СК. Журналисты узнали о задержании предполагаемого террориста несколько часов назад от пресс-службы Черемушкинского суда Москвы.
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с чего всё началось
Как отмечается
, в настоящее время следователями расследуется дело в отношении мужчины 1989 года рождения, который подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 30, ч. 1 ст. 205 УК России («Покушение на совершение террористического акта»).
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Компания Facebook, которая, помимо одноименной социальной сети, владеет Instagram и WhatsApp, сменила логотип.
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Новые судебные претензии "Нафтогаза" к "Газпрому" негативно влияют на возможность договориться с Украиной по транзиту газа, необходимо вернуться к "нулевому варианту" урегулирования споров двух компаний.
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