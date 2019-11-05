Происшествия
РИА НовостиГотовивший теракт в Москве мужчина признал вину
Выходец из Киргизии признал вину в подготовке теракта в Москве, сообщается на сайте столичного главка СК. Журналисты узнали о задержании предполагаемого террориста несколько часов назад от пресс-службы Черемушкинского суда Москвы.
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с чего всё началось
Как отмечается, в настоящее время следователями расследуется дело в отношении мужчины 1989 года рождения, который подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 30, ч. 1 ст. 205 УК России («Покушение на совершение террористического акта»).RT на русском07:49
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Политика
План интеграции Белоруссии и России представят президентам к 1 декабря
Белорусский премьер-министр Сергей Румас заявил, что дорожные карты по углублению интеграции России и Белоруссии представят российскому и белорусскому лидерам Владимиру Путину и Александру Лукашенко к 1 декабря.
RT на русском 09:54
Общество
ЦБ выпустил памятные монеты «Дед Мороз и лето»
Банк России выпустил в обращение памятные монеты, посвященные советскому мультфильму «Дед Мороз и лето».
Известия 03:56
Армия и оружие
Британия продлила программу обучения украинских военных на три года
Коммерсантъ вчера в 19:49
Шоу-бизнес
Дочь Евы Польны и Дениса Клявера попала в реанимацию
Дочь экс-солистки группы "Гости из будущего" Евы Польны и бывшего участника дуэта "Чай вдвоём" Дениса Клявера, 14-летняя Эвелин, попала в больницу.
Life.ru вчера в 03:09
Происшествия
В Москве подросток умер от осложнений после удаления зуба
Следователи возбудили уголовное дело по факту гибели подростка из-за осложнений и сильного кровотечения после удаления зуба.
ТАСС 05:30
Политика
Путин: пещерные русофобы объявили войну русскому языку
"Войну русскому языку объявляют не только пещерные русофобы, это не секрет, разного рода маргиналы активно и агрессивно работают, агрессивные националисты", — заявил глава государства, выступая на заседании Совета по русскому языку.
Вести.Ru 08:30
Происшествия
Полиция пришла в школу выставленной с чаепития девочки
Провели беседу с матерью девочки, чтобы выяснить все обстоятельства. Школа никогда не собирала деньги ни на какие нужды школы.
Газета.Ru 03:48
Футбол
Морьентес: «Через пару лет можем увидеть Головина в „Реале“»
Не исключаю, что через пару лет мы увидим его в команде калибра "Реала" или "Баварии", приводят слова Морьентеса "Известия".
Sport.ru вчера в 17:15
Шоу-бизнес
Мужа Заворотнюк после шоу Навки упрекнули в непрофессионализме
Известный российский фигурист Петр Чернышев, муж актрисы Анастасии Заворотнюк, впервые появился на публике после слухов о тяжелой болезни супруги — он выступил в Петербурге в ледовом шоу Татьяны Навки «Руслан и Людмила», от которого не все фанаты остались в восторге.
ФАН вчера в 06:35
Политика
Путин уволил более десяти генералов СК, МВД и МЧС
Всего от должностей освобождены шесть генералов МЧС, четыре — МВД и один — Следственного комитета.
Известия вчера в 16:56
Интернет
Компания Facebook обновила логотип
Компания Facebook, которая, помимо одноименной социальной сети, владеет Instagram и WhatsApp, сменила логотип.
Коммерсантъ вчера в 17:18
Общество
Новак назвал абсурдными новые иски «Нафтогаза» к «Газпрому»
Новые судебные претензии "Нафтогаза" к "Газпрому" негативно влияют на возможность договориться с Украиной по транзиту газа, необходимо вернуться к "нулевому варианту" урегулирования споров двух компаний.
ТАСС 10:19
Экономика
Власти Саудовской Аравии одобрили IPO Saudi Aramco
Саудовские власти одобрили IPO Saudi Aramco. Размещение акций крупнейшей нефтегазовой компании в мире пройдет на национальной бирже Tadawul.
Газета.Ru 03 ноября в 04:07
Шоу-бизнес
Константин Богомолов нежно поздравил Ксению Собчак с днем рождения
5 ноября свой день рождения отмечает журналист и телеведущая Ксения Собчак. Одним из первых любимую жену поздравил Константин Богомолов.
WMJ.ru 01:11
Шоу-бизнес
Жена Джигана подтвердила свою четвертую беременность
Жена известного рэпера Джигана Оксана Самойлова опубликовала на своей странице в Instagram новый снимок, который подтвердил слухи о ее четвертой беременности.
Piter.tv 07:37
Политика
Захарова отреагировала на запрет Эстонии пропустить российское судно
Официальный представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на решение Таллина о недопуске в территориальные воды Эстонии российского судна "Академик Примаков".
Газета.Ru 06:45
Наука
В польском бункере обнаружили колонию муравьев-каннибалов
Planet Today 05:28
Экономика
Глава НКРЭКУ рассказал, что «убивает» экономику Украины
Как сообщало ИА REGNUM, ранее премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что он и его команда искали деньги на повышение зарплат учителей, но пришли к выводу, что это невозможно при нынешних темпах роста украинской экономики.
REGNUM 01:45
Спорт
Скончался олимпийский чемпион по гимнастике Дмитрий Василенко
Российский гимнаст, победитель Олимпиады-1996 в Атланте Дмитрий Василенко умер на 44-м году жизни.
Аргументы и Факты 02:35
Здоровье
В Харьковской области зафиксирован второй случай дифтерии
4 ноября в Харьковской области был зафиксирован второй случай заболеваемости дифтерией.
ИА Новороссия 10:30
Шоу-бизнес
Муж Лолиты озвучил причину развода с ней
Как заявляла сама певица, причиной расставания с пятым супругом стало то, что они вовремя не обратились к психологу.
URA.Ru вчера в 09:03
Общество
Киселев объяснил протесты в России излишком студентов
Телеведущий Дмитрий Киселев объяснил протестные настроения в обществе большим количеством выпускников гуманитарных высших учебных заведений.
Московский Комсомолец 04:00
Футбол
Де Лигт не поможет «Ювентусу» в матче с «Локомотивом» в Москве
Защитник "Ювентуса" Маттейс де Лигт не сыграет с московским "Локомотивом" в матче группового этапа Лиги чемпионов из-за травмы, сообщается на официальном сайте итальянского футбольного клуба.
РИА Новости 08:03
Общество
Со дна Балтийского моря подняли 900 бутылок коньяка
Команда шведских дайверов подняла со дна Балтийского моря 900 старинных бутылок французского коньяка и ликера.
Известия 07:59
Музыка
Maruv получила награду MTV как «лучший российский исполнитель»
ТК Звезда вчера в 07:30
Футбол
Стадион «Краснодар» стал самой заполняемой футбольной ареной России
Россия.Кубань 09:53
Общество
Госдума поддержала запрет продавать смартфоны без российского ПО
Госдума в первом чтении приняла законопроект о запрете на продажу смартфонов, компьютеров и телевизоров с функцией Smart TV без российского программного обеспечения.
Lenta.ru 07:53
Игры
Red Dead Redemption 2 нельзя будет запустить на PC на «ультра»-настройках
В мире пока не существует видеокарты, способной запустить PC-версию игры Red Dead Redemption 2 на максимальных настройках графики.
REGNUM 03:49
Технологии
Яблочный ноябрь: из чего состоит онлайн-кинотеатр Apple TV+
С 1 ноября всем владельцам Macbook, iPad и iPhone более чем в 100 странах мира стал доступен «домашний» стриминговый сервис AppleTV+, анонс которого состоялся весной.
РБК 04:04