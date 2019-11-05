Происшествия
ТВ ЦентрГотовивший теракт в Москве признал вину
Предполагаемый исполнитель уже арестован на 2 месяца. Им оказался приверженец радикальных исламистских взглядов 1989-го года рождения - выходец из Киргизии Талант Онуров. Он уже признал свою вину, передает "ТВ Центр".
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с чего всё началось
Как отмечается, в настоящее время следователями расследуется дело в отношении мужчины 1989 года рождения, который подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 30, ч. 1 ст. 205 УК России («Покушение на совершение террористического акта»).RT на русском07:49
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