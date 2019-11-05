с чего всё началось

Предполагаемый исполнитель уже арестован на 2 месяца. Им оказался приверженец радикальных исламистских взглядов 1989-го года рождения - выходец из Киргизии Талант Онуров. Он уже признал свою вину, передает "ТВ Центр".

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Шоу-бизнес Богомолов красиво поздравил Собчак Режиссер поздравил супругу с днем рождения, а интернет-пользователи сочли поздравление очень красивым.

Политика Путин предложил заменить «Википедию» другой энциклопедией Президент РФ Владимир Путин предложил заменить "Википедию" в России новой Большой российской энциклопедией в электронном виде.

Происшествия Полиция пришла в школу выставленной с чаепития девочки Провели беседу с матерью девочки, чтобы выяснить все обстоятельства. Школа никогда не собирала деньги ни на какие нужды школы.

Общество Глава «мусорной» госкомпании раскрыл размер своей зарплаты Назначенный в апреле 2019 года на пост гендиректора «Российского экологического оператора» (РЭО) Денис Буцаев в интервью РБК впервые раскрыл размер своей зарплаты.

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Шоу-бизнес СМИ назвали гонорары российских звезд за корпоративы Полина Гагарина стала одной из самых востребованных отечественных певиц: один корпоратив исполнительницы в декабре обойдется заказчикам в 3,5 млн рублей.

Шоу-бизнес Экс-король Малайзии отказывается признать сына от Оксаны Воеводиной В попытке доказать, что бывший король Малайзии Мухаммад V является отцом ее ребенка, Оксана Воеводина стала выкладывать фото с сыном в Инстаграм.

Политика Путин раскритиковал министра науки и высшего образования Президент РФ Владимир Путин раскритиковал министра науки и высшего образования Михаила Котюкова из-за малого количества бюджетных мест при наборе групп в магистратуры, потребовав "навести порядок".

Автоспорт В Ferrari могут подать на Red Bull Racing в суд Запрос был нацелен на Ferrari, ведь после летнего перерыва силовые установки Скудерии получили серьёзную прибавку мощности, но соперники не понимали, за счёт чего она достигнута, ведь ограничения регламента равны для всех.

Общество Госдума одобрила законопроект о вытрезвителях Госдума приняла в первом чтении законопроект, согласно которому регионы смогут создавать специальные социальные учреждения (вытрезвители).

Общество Эксперты: Россия не сможет отказаться от транзита газа через Украину России не удастся миновать территорию Украины для экспорта газа при сохранении спроса на «голубое топливо» в Европе к 2035 году, и полный отказ от транзита через украинскую территорию будет возможен только в случае радикального сокращения поставок российского трубопроводного газа на европейский рынок.

Путешествия В Турции введут налог для туристов С 2020 года туристы могут начать платить «налог на проживание», которым ранее власти Турции собирались обложить владельцев отелей.

Армия и оружие На Украине закупили некачественные бронежилеты для армии Государственное бюро расследований Украины объявило о подозрении пяти высокопоставленным чиновникам Министерства обороны Украины в связи с закупкой некачественных бронежилетов «Корсар» для украинской армии.

Политика Украина потребовала вернуть задержанные в Керченском проливе корабли В конце ноября 2018 года российские пограничники задержали в Керченском проливе три корабля ВМС Украины (артиллерийские катера «Бердянск» и «Никополь» рейсовый буксир «Яны Капу»), а также украинских моряков.