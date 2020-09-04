Происшествия
SM News КрасноярскГотовивший теракт в школе под Красноярском подросток признал вину
Отмечается, что в ходе допроса подросток признал свою вину и раскаялся. Ранее РИА "SM-News" писало, что ФСБ задержала 13 человек по подозрению в подготовке терактов. Они планировали совершить массовые убийства в учебных заведениях, а также в людных местах.
Читать в источнике
Оценить150
Подробнее о событии
Показать все источники
Опубликовано видео допроса чуть не взорвавшего школу в Красноярском крае подростка
Московский Комсомолец05:58
Автоматически обработано 7395 источников, обновлено в 09:36, Ашберн
Происшествия
Один человек погиб при взрыве в центре Тбилиси
Коммерсантъ 08:57
Шоу-бизнес
Огласившая результаты вскрытия дочь Легкоступовой обратилась к ее мужу
CT news вчера в 18:30
Общество
Spiegel сообщил о следах яда на бутылке Навального
Немецкие эксперты обнаружили следы яда на бутылке, которую Навальный взял с собой в поездку по регионам России, сообщил Der Spiegel со ссылкой на врача, проинформировавшего участников правительственного совещания в Германии о результатах исследования анализов оппозиционера.
РБК 09:08
Общество
Гинцбург рассказал об иммунном ответе после вакцины «Спутник V»
Директор центра имени Гамалеи Александр Гинцбург рассказал об иммунном ответе добровольцев, сделавших прививку российской вакциной от коронавирусной инфекции COVID-19 «Спутник V».
RT на русском 08:04
Политика
Вучич в США отверг требование о признании независимости Косово
Президент Сербии Александар Вучич отверг один из пунктов соглашения с Косово, который признавал бы его независимость.
Ruposters.ru 01:43
Происшествия
ФСБ задержала 13 человек, готовивших нападения на учебные заведения
ФСБ задержала 13 человек, готовивших атаки в нескольких регионах. Одна из них планировалась 1 сентября в школе.
РИА Новости 08:19
Экономика
Американский фондовый рынок и акции Apple обрушились
Рынок акций в США пережил крупнейшее падение с начала июня.
РИА Новости 03:36
Происшествия
Суд отклонил жалобу на бездействие СК в связи с отравлением Навального
Басманный суд Москвы отказал в удовлетворении жалобы юриста Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Вячеслава Гимади по заявлению о возбуждении уголовного дела в связи с предполагаемым отравлением Алексея Навального, передает корреспондент «Известий» в пятницу, 4 сентября, из зала суда.
Известия 03:36
Авто
УАЗ показал «Буханку», которую лучше никогда не выпускать
УАЗ опубликовал рендер нового поколения "Буханки", автором которого является независимый дизайнер Андрей Давыдов.
Российская газета 00:14
Экономика
Еда оказалась рекордно дорогой для россиян
Максимально дорогой для россиян базовая еда оказалась на фоне минимального с 2011 года отношения среднедушевого дохода и прожиточного минимума — 32,85 тысячи рублей против 11,47 тысячи.
Lenta.ru 09:02
Политика
Колокольцев заявил, что ФРГ не предоставила РФ данных по Навальному
Глава МВД РФ Владимир Колокольцев заявил, что ФРГ пока не предоставила России данных по блогеру Алексею Навальному, передает ТАСС.
Газета.Ru 09:27
Армия и оружие
Тайвань обвинили в уничтожении Су-35 ВВС Китая
Пользователи соцсетей обвинили Тайвань в уничтожении истребителя Су-35 Военно-воздушных сил (ВВС) Китая, который якобы нарушил его воздушное пространство.
Lenta.ru 07:53
Шоу-бизнес
Лобода отметила последний день лета в платье-кольчуге
Известная певица Светлана Лобода проводила финальный день лета в очень откровенном платье.
ПолитРоссия вчера в 16:27
Авто
Hyundai рассекретил новый кроссовер Hyundai Tucson четвертой генерации
Компания Hyundai представила новые тизеры "четвертого" Hyundai Tucson.
Новые автомобили 03:10
Политика
Меркель призвала РФ дать объяснения по отравлению Навального
Мир ждет от России ответов на вопросы по делу российского оппозиционера Алексея Навального, заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель 2 сентября на брифинге.
ИА Красная Весна вчера в 04:48
Общество
Тайфун «Майсак» вызвал ураган рекордной силы во Владивостоке
Мощный тайфун «Майсак», обрушившийся ранее на Японию, вызвал ураган рекордной силы во Владивостоке.
Евразия Daily вчера в 05:23
Футбол
Отец Месси заявил, что пункт об отступных в €700 млн потерял силу
Отец футболиста отметил, что пункт в контракте о компенсации в размере €700 млн распространял своё действие на период до окончания сезона-2019/20.
RT на русском 09:22
Политика
Министр обороны Белоруссии обвинил Запад в попытке смены власти
Деструктивные силы, направляемые руководством Польши, Литвы, Чехии и Украины, предприняли попытки неконституционной смены власти.
Вести.Ru 08:26
Политика
Зеленский предложил назначить своему отцу пожизненную стипендию
Лидер украинского народа Владимир Зеленский выступил с предложением о назначении пожизненной стипендии для своего отца Александра Зеленского.
CT news вчера в 15:43
Политика
Кремль прокомментировал идею Дерипаски о переносе столицы из Москвы
«Дерипаска является очень опытным, знающим предпринимателем, который реализует очень сложные комплексные проекты, зачастую весьма успешные, — конечно, он имеет право на собственную точку зрения», — сказал Песков.
Lenta.ru 06:01
Происшествия
Умерла одна из пострадавших в столкновении автобусов в Анапе
В Анапе умерла женщина, пострадавшая при столкновении двух микроавтобусов, сообщили в прокуратуре Краснодарского края.
Интерфакс 02:16
Игры
The Witcher 3: Wild Hunt выйдет на PS5 и XSX — владельцы версий для PS4 и Xbox One получат бесплатные копии
Обновлённая версия The Witcher 3: Wild Hunt будет продаваться в качестве самостоятельной игры для ПК, PlayStation 5 и Xbox Series X. Те, у кого она уже есть на PlayStation 4 или Xbox One, получат бесплатную копию для соответствующей платформы нового поколения.
CyberSport.ru 07:08
Кино
Российский фильм впервые возглавил топ iTunes в США
Вашингтон, 4 сентября 2020, 15:22 — REGNUM Фантастический фильм российского режиссера Егора Абраменко «Спутник» вышел на первое место в категории «хоррор» (ужасы) в американском медиаплеере iTunes.
REGNUM 08:22
Политика
МИД РФ призвал ЕС не политизировать ситуацию с Навальным
Заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко провёл встречу с послом ЕС в России Маркусом Эдерером, в ходе которой они обсудили инцидент с политиком Алексеем Навальным.
News.ru 08:48
Политика
Welt: ЕС не будет вводить санкции против Лукашенко
Евросоюз не будет рассматривать санкции против президента Белоруссии Александра Лукашенко, стало известно немецкой газете Welt.
BFM.ru 02:08
Происшествия
В Бейруте нашли тела двух погибших спустя месяц после взрыва
В Бейруте группа чилийских спасателей нашла тела двух погибших спустя месяц после разрушительного взрыва.
Вести.Ru 04:23
Шоу-бизнес
Ксения Собчак рассказала о причинах развода с Максимом Виторганом
Известная телеведущая и журналист Ксения Собчак поделилась причинами развода с Максимом Виторганом в интервью не менее популярной Агате Муцениеце.
CT news 07:09
Шоу-бизнес
Прощание с актером Клюевым завершилось в Малом театре в Москве
Церемония прощания с народным артистом России Борисом Клюевым завершилась в пятницу, 4 сентября, в государственном академическом Малом театре в Москве.
Известия 06:02
Энергетика
Новак назвал прогнозируемые цены на нефть в 2021 году
Средняя цена на нефть в 2021 году может составить $65 за баррель, но, скорее всего, будет колебаться в районе в $50–55 за бочку.
Известия 08:19