Отмечается, что в ходе допроса подросток признал свою вину и раскаялся. Ранее РИА "SM-News" писало, что ФСБ задержала 13 человек по подозрению в подготовке терактов. Они планировали совершить массовые убийства в учебных заведениях, а также в людных местах.

Готовивший теракт в школе под Красноярском подросток признал вину

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