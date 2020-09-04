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SM News Красноярск
SM News Красноярск

Готовивший теракт в школе под Красноярском подросток признал вину

Отмечается, что в ходе допроса подросток признал свою вину и раскаялся. Ранее РИА "SM-News" писало, что ФСБ задержала 13 человек по подозрению в подготовке терактов. Они планировали совершить массовые убийства в учебных заведениях, а также в людных местах.В источнике
Подробнее о событии
ТАСС

Задержанный в Красноярском крае подросток проходил обследование в психдиспансере

ТАСС06:24
Известия

Под Красноярском задержали планировавшего взрыв в школе подростка

Известия05:09
Коммерсантъ

Подросток из Красноярского края признался в подготовке теракта в школе

Коммерсантъ05:19
Lenta.ru

ФСБ задержала подростка за подготовку теракта в школе в Красноярском крае

Lenta.ru05:12
РБК

Задержанный ФСБ подросток признал вину в попытке теракта в школе

РБК05:24
РИА Новости

В Красноярском крае задержали планировавшего взрыв в школе подростка

РИА Новости05:42
Московский Комсомолец

Опубликовано видео допроса чуть не взорвавшего школу в Красноярском крае подростка

Московский Комсомолец05:58

Судья ошибочно назначил «Ротору» пенальти в матче со «Спартаком»

3 сентября экспертно-судейская комиссия при президенте РФС рассмотрела просьбу клуба «Ротор» оценить работу арбитра Алексея Сухого во время домашнего матча со «Спартаком» (г. Москва) 26 августа.
НовостиВолгограда.рувчера в 11:22
2

ФСБ задержала 13 человек, планировавших атаки на учебные заведения

ФСБ России предотвратила ряд нападений на учебные заведения, места массового скопления людей и здания правоохранительных органов, задержаны 13 человек, большая часть из них состояла в закрытом сообществе в соцсети.
Интерфакс03:52
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Академия «Спартака» обратилась в «Аталанту» для выплат за Миранчука

Руководство Академии московского "Спартака" имени Федора Черенкова подало документы для получения солидарных выплат за воспитание полузащитника Алексея Миранчука, перешедшего в августе из московского "Локомотива" в итальянскую "Аталанту", сообщил РИА Новости глава департамента по коммуникациям "красно-белых" Антон Фетисов.
РИА Новости07:19

Германия передала запрос России по Навальному прокуратуре Берлина

Германия приняла запрос правовой помощи от генпрокуратуры России по ситуации с блогером Алексеем Навальным и передала его прокуратуре Берлина, заявила представительница минюста Германии Ариане Кайтель.
Взгляд.ру07:39
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В будущем налоговый вычет заменит механизм предоставления субсидий в рамках СЗПК

В Минэкономразвития напоминают, что принятый весной закон "О защите и поощрении капиталовложений в РФ" предусматривает возмещение затрат инвестора на инфраструктуру за счет уплаченных в федеральный и региональные бюджеты налогов.
Финмаркет07:30