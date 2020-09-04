Отмечается, что в ходе допроса подросток признал свою вину и раскаялся. Ранее РИА "SM-News" писало, что ФСБ задержала 13 человек по подозрению в подготовке терактов. Они планировали совершить массовые убийства в учебных заведениях, а также в людных местах.