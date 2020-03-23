Происшествия

Газета.RuГазета.RuГотовивших теракт боевиков нейтрализовали в Кабардино-Балкарии

Трое боевиков, готовивших теракт, нейтрализованы в Кабардино-Балкарии, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на информационный центр Национального антитеррористического комитета (НАК).
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Силовики уничтожили в КБР трех предполагаемых террористов

Коммерсантъ06:02

В Кабардино-Балкарии нейтрализовали трёх готовивших теракт бандитов

RT на русском05:24

В Кабардино-Балкарии нейтрализовали троих бандитов

Известия05:12

В Кабардино-Балкарии предотвращен теракт

ТАСС05:13

В Кабардино-Балкарии предотвратили теракт

Радио Sputnik05:15

В КБР ликвидировали группу боевиков, готовивших теракты

Интерфакс05:09

ФСБ предотвратила теракт в Кабардино-Балкарии

РИА Новости05:07
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Шоу-бизнес

Татьяна Абрамова обвинила Валерию в жульничестве для попадания на ТВ

Газета.Ru вчера в 08:23
Армия и оружие

Армия Белоруссии начинает масштабные учения в ответ на манёвры НАТО

По словам министра, учения призваны не только оценить уровень подготовки белорусских войск, но и являются мерой реагирования на манёвры НАТО у границ республики, сообщается на сайте ведомства.
News.ru 07:06
Происшествия

Погиб предотвративший авиакатастрофу над Москвой диспетчер

В Москве зять убил 61-летнего Виктора Щипоникова, который 13 лет назад, работая диспетчером, предотвратил авиакатастрофу.
Lenta.ru 05:15
Политика

Песков прокомментировал приказ Собянина о пенсионерах и возраст Путина

Указ мэра Москвы Сергея Собянина о запрете людям старше 65 лет выходить из дома из-за рисков распространения коронавируса не распространяется на 67-летнего президента Владимира Путина, заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
Ведомости 06:23
Общество

Разработка вакцины ФМБА от коронавируса прошла первую фазу

Разработка вакцины Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) от коронавируса прошла первую фазу, все испытания закончатся в июне, примерно через 11 месяцев она будет получена.
ТАСС 07:08
Финансы

ЦБ повысил курс доллара на 24 марта до 80,88 рубля

Банк России установил на 24 марта официальный курс доллара на уровне 80,8815 рубля, что на 2 рубля 83,72 коп. выше предыдущего показателя.
ТАСС 06:43
Политика

Россия завершила переброску помощи в Италию

Около 100 российских военных специалистов и оборудование переброшены военно-транспортной авиацией в Италию в рамках помощи в борьбе с коронавирусом, сообщили в понедельник в Минобороны РФ.
Интерфакс 03:29
Происшествия

В Ивановской области врач заразился коронавирусом

Второй случай коронавируса обнаружен в Ивановской области, результаты экспресс-теста заболевшего после отдыха за границей медика отправлены в Новосибирск для уточнения диагноза, сообщает в понедельник правительство региона.
РИА Новости 07:40
Происшествия

На Сахалине предотвратили нападение студентов на учебное заведение

На Сахалине задержали двух студентов, планировавших напасть на учебное заведение, сообщили в ФСБ.
РИА Новости 07:56
Общество

Главный инфекционист Ставрополья скрыла факт поездки в Испанию

Ёлдаш 21 марта в 04:43
Общество

Гидрометцентр рассказал о погоде летом

Россиян ждет теплое лето на большей части территории страны с температурой около и выше нормы, сообщил журналистам научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
РИА Новости 06:17
Здоровье

Минздрав поручил провести регистрацию врачей и медсестер

Российское Министерство здравоохранения поручило государственным и частным медучреждениям зарегистрировать всех врачей и медсестер в "единой системе идентификации" на портале госуслуг и на сайте ведомства.
РИА Новости 21 марта в 09:34
Политика

Москва призвала НАТО отказаться от учений во время 75-летия Победы

Москва призвала европейские страны отказаться от активной фазы учений НАТО Defender в период празднования 75-летия Победы, заявил журналистам замглавы МИД РФ Александр Грушко.
РИА Новости 06:09
Шоу-бизнес

Оксана Самойлова с детьми возвращается в Москву из Майами

Судя по всему, модель, наконец, решила вопрос с возвращением в Москву, так как ее с мужем и детьми заметили в аэропорту Майами.
МонаВиста вчера в 12:48
Общество

Пожилым жителям Подмосковья рекомендовали соблюдать режим самоизоляции до 14 апреля

Пенсионерам предусмотрена выплата в размере 3000 рублей, половину этой суммы перечислят в ближайший четверг (26 марта), вторую часть – 14 апреля, в последний день самоизоляции.
Радио 1 03:05
Авто

Skoda объявила российские цены на новый Skoda Rapid

Российские дилеры Skoda начали прием заказов на новый Skoda Rapid.
Автоновости дня 03:38
Общество

Пожилых москвичей обязали соблюдать режим самоизоляции

Всем пожилым гражданами и людям с хроническими болезными, которые будут соблюдать самоизоляцию в указанный срок, власти столицы выплатят материальную помощь в размере 4 тысяч рублей, отметил мэр.
Газета.Ru 04:53
Общество

Мантуров анонсировал производство до 3 млн медицинских масок в сутки

Ранее, 20 марта, в Минздраве РФ заверили, что медицинские маски, используемые для борьбы с распространением инфекции коронавируса, скоро должны появиться в аптеках в необходимом объеме.
Известия 07:15
Общество

Аваков предупредил украинцев о голоде

«Пройдет месяц и у людей может банально не хватать средств, чтобы поддержать себя, семью — купить еду и лекарства», — заявил глава МВД Украины, добавив, что правительству необходимо разработать меры поддержки.
Lenta.ru 01:51
Общество

Мишустин рассказал о сложившейся ситуации с коронавирусом в РФ

Премьер министр России Мишустин рассказал СМИ о сложившейся ситуации с коронавирусом в РФ. Об этом сообщает интернет-издание Evo-rus.com.
Evo-rus.com 06:01
Общество

В России закрываются кинотеатры из-за коронавируса

Минкульт рекомендовал кинотеатрам с 23 марта прекратить показы фильмов и мультфильмов для посетителей.
Прецедент-Новосибирск вчера в 23:19
Общество

Минздрав запустит серийное производство тестов на коронавирус

Серийное производство тестов для определения коронавируса нового типа будет запущено на текущей неделе, заявили в пресс-службе Министерства здравоохранения России.
Газета.Ru 06:17
Авто

УАЗ рассказал о «Буханке» с двигателем от самолета

Как сообщают «Автоновости дня» со ссылкой на пресс-службу Ульяновского автозавода, внешне авиационные «Буханки» отличались вынесенным вперед бампером, служащим в качестве поддона для 12-метрового гофрированного шланга.
Автоновости дня вчера в 11:05
Происшествия

В Брянске известного адвоката задержали сотрудники ФСБ

В Брянске накануне сотрудники регионального управления ФСБ задержали известного адвоката Вадима Ш. Его подозревают в совершении уголовного преступления.
Городской телеканал (Брянск) 04:50
Общество

В Нидерландах возобновились слушания по делу о крушении MH17

В Нидерландах возобновились слушания по делу о крушении на востоке Украины 17 июля 2014 года пассажирского самолёта Boeing, выполнявшего рейс MH17.
RT на русском 05:33
Футбол

Семин назвал трех лучших футболистов сезона РПЛ

Главный тренер московского "Локомотива" Юрий Семин объявил трех лучших игроков текущего сезона РПЛ. Об этом сообщает Спорт-Экспресс.
МонаВиста 04:09
Общество

Названы отрасли с самыми высокими зарплатами в России

Отмечается, что в 30 субъектах Федерации эта сфера входит в тройку отраслей с самой высокой зарплатой.
REGNUM 01:43
Политика

Россия разрешила жителям ЛНР и ДНР въезд в страну

Правительство России разрешило въезжать в страну жителям самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик — ДНР и ЛНР.
Известия 05:08
Шоу-бизнес

У Евгения Петросяна и Татьяны Брухуновой родился ребенок

Как стало известно «СтарХиту», на днях Евгений Ваганович и Татьяна впервые стали родителями — на свет появился их совместный ребенок.
StarHit.ru 08:02
Игры

Энтузиасты раздели догола Джилл из Resident Evil 3 [18+] и добавили классического Немезиса

Классический облик Джилл прилагается. Resident Evil 3 поступит в продажу 3 апреля этого года.
Городской портал Новый Нижний вчера в 16:00
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Национальный антитеррористический комитет
Федеральный орган исполнительной власти Российской Федерации, обеспечивающий координацию деятельности федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления по противодействию терроризму.
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