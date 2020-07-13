Происшествия

Вести.RuВести.RuГотовивших теракты боевиков задержали в Ростове-на-Дону

В Ростовской области предотвратили теракты в больницах и школах, которые готовили сторонники ИГ (запрещена в РФ). Законспирированная ячейка группировки состояла из шести человек, пятерых из них задержали, а главарь подорвал себя во время спецоперации.
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В Ростове-на-Дону задержаны сторонники ИГ, готовившие теракты в школах и больницах

ТАСС06:01

ФСБ заявила, что предотвратила серию терактов в Ростовской области

Donnews.ru07:13

В Ростовской области члены ИГИЛ* готовили теракты

1rnd.ru06:36

В Ростове сотрудники ФСБ задержали террористов

Блокнот Ростов-на-Дону06:17

Готовили теракты в школах и больницах: ФСБ опубликовала видео задержания боевиков

Don2408:17

ФСБ опубликовала видео задержания боевиков в Ростовской области

РИА Новости06:49

Три не связанные с коронавирусом события Ростова, произошедшие в понедельник

Rostov gazeta09:40
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Экономика

Набиуллина заявила, что ЦБ не рассматривает вопрос деноминации рубля

Председатель Центробанка Эльвира Набиуллина заявила в ходе заседания совета по развитию финансового рынка при Совете Федерации, что Банк России не рассматривает вопрос деноминации рубля.
RT на русском 09:02
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Политика

СБУ разоблачила сепаратистов на западе Украины

Служба безопасности Украины (СБУ) заявила, что разоблачила группу сепаратистов в Закарпатской области на западе страны.
Lenta.ru 10:07
Общество

В Хабаровске завершилась несогласованная акция в поддержку Фургала

Несогласованная акция в поддержку арестованного губернатора Хабаровского края Сергея Фургала завершилась в понедельник поздно вечером в Хабаровске у здания регионального правительства, передает корреспондент ТАСС.
ТАСС 09:30
6,4K
Общество

ФСБ предъявила обвинение в госизмене журналисту Сафронову

Следственное управление ФСБ России предъявило журналисту, советнику главы «Роскосмоса» Ивану Сафронову обвинение по ст. 275 УК (государственная измена), ранее он проходил по делу подозреваемым.
РБК 08:36
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Общество

Turkish Airlines объявила о возобновлении авиасообщения с Россией

Авиакомпания Turkish Airlines намерена возобновить перелеты в Россию с 1 августа. Об этом говорится в заявлении на сайте перевозчика.
РБК 10:06
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Происшествия

СКР возбудил дело после разлива на Таймыре 44 тонн авиатоплива

Коммерсантъ вчера в 10:55
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Происшествия

Стало известно, как было найдено тело убитой Соколовым аспирантки

Газета.Ru 09:45
8
Политика

Россия проложит водовод в Крым по дну Черного моря — Вассерман

В скором времени приступят к реализации проекта по строительству водовода по дну Чёрного моря.
ForPost 03:14
16
Общество

В России предложили компенсировать затраты граждан на удаленную работу

Министерство труда России поддержало законопроект о поправках в Трудовой кодекс, которые законодательно закрепляют дистанционный режим работы.
Российская газета вчера в 22:15
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Армия и оружие

Российский Су-25 выдержал попадание двух зенитных ракет

Командующий дальней авиации ВКС, Герой России генерал Сергей Кобылаш рассказал о живучести самолета Су-25.
Военное дело 06:58
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Общество

Вынужденный домашний режим продлили для свердловчан старше 65 лет

В Свердловской области продлили вынужденный домашний режим для жителей старше 65 лет.
Известия 06:07
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Шоу-бизнес

Илона Маска подозревают в избиении бывшей жены Джонни Деппа

Народные новости 10:12
Общество

Суд оштрафовал журналиста Александра Плющева за пикет в поддержку Азара

Тверской районный суд оштрафовал журналиста «Эха Москвы» Александра Плющева на 10 тыс. руб. за участие в пикете в поддержку муниципального депутата Ильи Азара.
РБК 10:17
Политика

Путин заявил о возможности решить жилищный вопрос в России

Владимир Путин заявил, что сейчас у российских властей есть исторический шанс в обозримые сроки кардинально решить жилищный вопрос в стране.
RT на русском 09:24
4,8K
Происшествия

Число пострадавших при пожаре на десантном корабле в США выросло до 21

При пожаре на американском десантном корабле USS Bonhomme Richard в штате Калифорния пострадал 21 человек, сообщило в Twitter командование надводными силами ВМС США.
Газета.Ru 05:23
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Экономика

В России предупредили о возможном закрытии четверти торговых центров

Российский совет торговых центров (РСТЦ) повторно обратился к правительству с просьбой о переносе сроков уплаты налогов за 2020 год на следующий, 2021 год, чтобы не допустить закрытия около четверти всех торговых центров на фоне пандемии коронавируса.
Известия 08:51
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Футбол

CAS отменил исключение «Манчестер Сити» из Лиги чемпионов

Спортивный арбитражный суд в Лозанне отменил двухлетнее отстранение английского футбольного клуба "Манчестер Сити" из розыгрыша Лиги чемпионов УЕФА.
Российская газета 05:03
Технологии

Ростелеком доработал приложение «Биометрия»

Ростелеком выпустил новую версию мобильного приложения "Биометрия", которое позволяет стать клиентом банка без посещения офиса.
АК&М 07:49
Происшествия

В Екатеринбурге пассажирский автобус врезался в дерево на Плотинке

Судя по фотографиям в соцсетях, двигаясь по проспекту Ленина в сторону улицы Пушкина пассажирский автобус пересёк встречную полосу и врезался в дерево, стоящее рядом с дорогой.
Областная газета 10:03
Футбол

Карпин назвал чемпионат России ненормальным

Карпин утверждает, что об этом говорят во всем мире.
Общественная служба новостей вчера в 17:59
5
Происшествия

Потерпевшие по делу Ефремова подготовили к нему иски на 1 млн рублей

Piter.tv вчера в 04:30
1K
Общество

Судью Хахалеву из Краснодара лишили полномочий

Высшая квалификационная коллегия судей России (ВККС) досрочно лишила полномочий судью Краснодарского краевого суда Елену Хахалеву.
Известия 05:07
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Единоборства

Российский боец Петр Ян победил Жозе Альдо и стал чемпионом UFC

Ян стал вторым россиянином в истории, который смог стать чемпионов UFC. Ранее пояс в легком весе получил Хабиб Нурмагомедов.
Вечерняя Москва вчера в 01:25
6
Шоу-бизнес

Беременная Марина Балмашева вышла замуж за 20-летнего пасынка

Марина Балмашева, известная 35-летняя блогерша из РФ, опубликовала ролик, на котором демонстрируется регистрация ее брака с бывшим двадцатилетним пасынком.
Discover24 вчера в 03:34
54
Происшествия

Рабочие устроили погром на стройке Амурского ГПЗ

В уголовное дело вылился бунт рабочих на стройке Амурского газоперерабатывающего завода в городе Свободный.
Вести.Ru 06:03
185
Происшествия

В Самаре загорелся склад с лакокрасочными материалами

В Самаре загорелся склад с лакокрасочными материалами, сообщили РБК в пресс-службе МЧС России.
РБК 08:36
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Здоровье

Россиянам рассказали о трех возможностях не заболеть COVID-19

Иммунолог, эксперт по общественному здоровью и международному здравоохранению, кандидат медицинских наук Николай Крючков рассказал о трех возможностях не заболеть COVID-19.
Lenta.ru 04:52
483
Общество

Минкульт отменил запрет на работу кинотеатров

Кинотеатры в России смогут возобновить работу с понедельника, 13 июля, если это сочтут возможным руководители субъектов Федерации.
РБК 09:56
17
Экономика

В РТ продлили субсидирование затрат бизнеса на доставку еды

В Татарстане продлили до 31 июля субсидирование затрат малого и среднего бизнеса на доставку еды.
TatCenter 06:20
96
Происшествия

Младенец заплакал на собственных похоронах в Индии

Газета.Ru 04:26
21
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