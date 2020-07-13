Происшествия
Вести.RuГотовивших теракты боевиков задержали в Ростове-на-Дону
В Ростовской области предотвратили теракты в больницах и школах, которые готовили сторонники ИГ (запрещена в РФ). Законспирированная ячейка группировки состояла из шести человек, пятерых из них задержали, а главарь подорвал себя во время спецоперации.
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Общество
Залитые отходами пляжи в Крыму сняли на видео
Рамблер 13:32
Происшествия
Ефремов пытался откупиться от инспектора ДПС после смертельной аварии
Российская газета 13:07
Политика
Трутнев заявил о плохой работе властей Хабаровского края
Вице-премьер и полпред президента в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрий Трутнев подтвердил, что приехал в Хабаровск для проверки работы властей региона.
Коммерсантъ 05:20
Происшествия
Число пострадавших при пожаре на десантном корабле в США выросло до 21
При пожаре на американском десантном корабле USS Bonhomme Richard в штате Калифорния пострадал 21 человек, сообщило в Twitter командование надводными силами ВМС США.
Газета.Ru 05:23
Происшествия
Пожар на складе в Самаре локализован на площади 10 тысяч метров
«Пожар локализован на площади 10 тыс. кв. метров», — рассказали ТАСС в ведомстве.
RT на русском 12:11
Армия и оружие
Число жертв обстрелов на границе Армении и Азербайджана выросло до 13
Общее число жертв обстрелов 12 и 13 июля на границе Азербайджана и Армении составило 13 человек.
Кавказский узел 09:15
Общество
В ПФР заявили о надбавках к пенсиям за «советский стаж»
Если в расчете ежемесячных пенсионных выплат обозначенный период трудового стажа не принимался во внимание, гражданину необходимо повторно обратиться в ПФР и подать заявление.
Evo-rus.com 07:23
Общество
В России с 15 июля отменят обязательную изоляцию для въезжающих
С 15 июля отменяется обязательная четырнадцатидневная изоляция для прибывающих в Россию иностранцев.
Российская газета 14:34
Общество
В ВОЗ назвали четыре сценария распространения коронавируса в мире
Второй сценарий зафиксирован во многих странах Европы, где были, как отметил глава ВОЗ, «масштабные вспышки», которые были взяты под контроль за счёт сильного руководства и населения, которое соблюдало меры по предотвращению распространения вируса.
RT на русском 13:47
Политика
США отвергли ряд территориальных претензий Китая в Южно-Китайском море
США официально отвергли ряд претензий КНР по территориям в Южно-Китайском море, заявил госсекретарь Майк Помпео.
РИА Новости 14:52
Автоспорт
Квят: русские не встают на колени просто так
Российский пилот "Альфа Таури" Даниил Квят рассказал, почему принял решение не вставать на одно колено перед началом двух первых гонок нового сезона чемпионата "Формулы-1" в рамках акции в знак солидарности с борьбой против дискриминации и расизма.
РИА Новости 08:40
Шоу-бизнес
Жена Джона Траволты Келли Престон умерла от рака груди
Сегодня печальную новость появилась от голливудского актера Джона Траволта, который сообщил о смерти своей супруги 57-летней актрисы Келли Престон.
Bimru.ru 04:01
Киберспорт
СМИ: Ubisoft хочет сделать Skull & Bones похожей на Fortnite
Ubisoft хочет сделать Skull & Bones не только для любителей экшена — основной аудитории премиальных игр издателя вроде всё той же Assassin's Creed.
Игромания.ру 13:30
Спорт
Сдал назад: Юрченко покинул пост главы ВФЛА, не проработав и полгода
Президент Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Евгений Юрченко в понедельник официально объявил об уходе со своего поста.
РИА Новости 13:41
Технологии
Microsoft прекращает поддержку PHP в Windows
Компания Microsoft объявила о том, что она собирается прекратить поддержку PHP в своей операционной системе Windows.
iXBT.com вчера в 02:46
Происшествия
В Екатеринбурге автобус с пассажирами врезался в дерево
В центре Екатеринбурга автобус выехал на встречную полосу, после чего врезался в бордюр и в дерево.
РБК 12:55
Политика
Путин упростил получение гражданства РФ для иностранцев, имеющих совершеннолетних детей-россиян
Президент РФ Владимир Путин подписал закон о праве на упрощенную процедуру получения гражданства РФ для иностранцев, имеющих совершеннолетних детей-россиян.
Интерфакс 13:42
Политика
Рогозин заявил, что США намерены создать аналог НАТО в космосе
Лунная программа США направлена на создание своеобразной НАТО в космосе, в которой Вашингтон будет играть лидирующую роль, но Россия с таким не согласна и участвовать не будет, заявил глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.
РИА Новости 13:36
Экономика
Банк России не планирует проводить деноминацию рубля
Председатель Банка России Эльвира Набиуллина прокомментировала публикации о возможной деноминации рубля и опровергла такую возможность.
РИА Новости 08:53
Политика
Схимонах Сергий призвал Путина передать власть ему
REGNUM вчера в 15:49
Игры
Игра Watch Dogs Legion будет выпущена 29 октября
Датой запуска игры назначено 29 октября.
Evo-rus.com 07:29
Спорт
Белорусские футболистки попросили проверить пол одного из игроков лиги
Футболистки одного из женских белорусских клубов усомнились в половой принадлежности форварда минского «Динамо-БГУФК» Салиматы Симпоре.
Lenta.ru 10:55
Происшествия
Рабочие устроили погром на стройке Амурского ГПЗ
В уголовное дело вылился бунт рабочих на стройке Амурского газоперерабатывающего завода в городе Свободный.
Вести.Ru 06:03
Политика
Жириновский рассказал, почему повязали губернатора Фургала
«Почему убрали-то — до сих пор правду не говорят — слишком хорошо пошёл в гору», — заявил политик.
ForPost 09:28
Происшествия
В российском регионе перевернулись 22 грузовых вагона
В Тульской области на перегоне Лазарево — Щекино днем 12 июля сошли с рельсов и перевернулись 22 грузовых вагона, груженных окатышем.
Lenta.ru 02:04
Наука
Бороться с раковыми клетками могут жирные кислоты, заявили ученые
В ходе экспериментов с червями исследователи выяснили, что столовые и зародышевые клетки погибают при взаимодействии с одной из жирных кислот.
Faktom 01:51
Экономика
В России предупредили о возможном закрытии четверти торговых центров
Российский совет торговых центров (РСТЦ) повторно обратился к правительству с просьбой о переносе сроков уплаты налогов за 2020 год на следующий, 2021 год, чтобы не допустить закрытия около четверти всех торговых центров на фоне пандемии коронавируса.
Известия 08:51