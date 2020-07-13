Происшествия
Вести.RuГотовивших теракты боевиков задержали в Ростове-на-Дону
В Ростовской области предотвратили теракты в больницах и школах, которые готовили сторонники ИГ (запрещена в РФ). Законспирированная ячейка группировки состояла из шести человек, пятерых из них задержали, а главарь подорвал себя во время спецоперации.
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Общество
ФСБ предъявила обвинение в госизмене журналисту Сафронову
Следственное управление ФСБ России предъявило журналисту, советнику главы «Роскосмоса» Ивану Сафронову обвинение по ст. 275 УК (государственная измена), ранее он проходил по делу подозреваемым.
РБК 08:36
Происшествия
Число пострадавших при пожаре на десантном корабле в США выросло до 21
При пожаре на американском десантном корабле USS Bonhomme Richard в штате Калифорния пострадал 21 человек, сообщило в Twitter командование надводными силами ВМС США.
Газета.Ru 05:23
Общество
Жительница Будапешта осталась без работы из-за своей внешности
Жительница Будапешта осталась без работы из-за «сводящей мужчин с ума красоты».
Мойка78 08:58
Общество
Вынужденный домашний режим продлили для свердловчан старше 65 лет
В Свердловской области продлили вынужденный домашний режим для жителей старше 65 лет.
Известия 06:07
Игры
Ubisoft пообещала исправиться после проблемной конференции
Российская газета 05:39
Футбол
Адольфо Гайч отклонил предложение о переходе в ЦСКА
Высока вероятность, что переход не состоится. Ранее была информация о том, что аргентинский клуб готов продать Гайча за 8,5 миллионов евро.
ГЛАС.RU 08:36
Шоу-бизнес
Виторган нежно поздравил Нинидзе с днем рождения на грузинском языке
Макси Виторган трогательно поздравил Нино Нинидзе с днем рождения. Сегодня актрисе исполнилось 29.
НТВ 08:34
Футбол
«Ростов» объявил о переходе футболиста клуба ФНЛ Ковалёва
RT на русском 09:04
Футбол
«Ростов» опроверг слухи об уходе Карпина и смене руководства клуба
Ранее в СМИ появилась недостоверная информация о возможном уходе из «Ростова» руководства клуба и главного тренера.
Sports.ru 08:30
Политика
Путин поручил продлить сроки достижения национальных целей на 10 лет
Владимир Путин поручил продлить сроки достижения национальных целей на 10 лет.
Эхо Москвы 05:32
Общество
Судью Хахалеву из Краснодара лишили полномочий
Высшая квалификационная коллегия судей России (ВККС) досрочно лишила полномочий судью Краснодарского краевого суда Елену Хахалеву.
Известия 05:07
Шоу-бизнес
Супруга Джона Траволты актриса Келли Престон умерла от рака
Актриса Келли Престон скончалась от рака груди в возрасте 57 лет, сообщил ее супруг актер Джон Траволта в инстаграме.
РИА Новости 02:32
Единоборства
Петр Ян победил Жозе Алду и стал чемпионом UFC в легчайшем весе
Исход поединка представил нового чемпиона в легчайшем дивизионе.
CT news 03:40
Политика
Путин и Эрдоган обсудили перспективы возобновления туризма
Президенты РФ и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган в ходе телефонного разговора затронули тему возобновления туристических обменов, сообщает пресс-служба Кремля.
Газета.Ru 07:38
Экономика
Набиуллина заявила, что ЦБ не рассматривает вопрос деноминации рубля
Председатель Центробанка Эльвира Набиуллина заявила в ходе заседания совета по развитию финансового рынка при Совете Федерации, что Банк России не рассматривает вопрос деноминации рубля.
RT на русском 09:02
Здоровье
Россиянам рассказали о трех возможностях не заболеть COVID-19
Иммунолог, эксперт по общественному здоровью и международному здравоохранению, кандидат медицинских наук Николай Крючков рассказал о трех возможностях не заболеть COVID-19.
Lenta.ru 04:52
Происшествия
Чиновников администрации Кирова заподозрили в злоупотреблениях
Российская газета 08:02
Экономика
Работающим пенсионерам с 1 августа скорректируют выплаты
У работающих пенсионеров в России с 1 августа начнётся корректировка пенсий, что является обязательной ежегодной процедурой, пишет «Российская газета» со ссылкой на Пенсионный фонд России.
RT на русском вчера в 04:27
Происшествия
В российском регионе перевернулись 22 грузовых вагона
В Тульской области на перегоне Лазарево — Щекино днем 12 июля сошли с рельсов и перевернулись 22 грузовых вагона, груженных окатышем.
Lenta.ru 02:04
Происшествия
В Самаре загорелся склад с лакокрасочными материалами
В Самаре загорелся склад с лакокрасочными материалами, сообщили РБК в пресс-службе МЧС России.
РБК 08:36
Гаджеты
Новые iPhone 12 получат маленькие аккумуляторы
Три новых аккумулятора для смартфонов iPhone прошли сертификацию местного регулятора. Об этом сообщил портал MyDrivers.
Деловое.ТВ 07:45
Общество
Суд в США запретил переносить первую за 17 лет смертную казнь
Американца Даниэля Льюиса Ли казнят 13 июля. Апелляционный суд в США запретил переносить первую за 17 лет смертную казнь.
Piter.tv 03:37
Шоу-бизнес
Гоар Аветисян сбросила 13 кг после родов
Счастливица пару дней назад отправилась с сыном домой, где по ее словам, ей удалось сбросить сразу 13 кг лишнего веса.
Evo-rus.com вчера в 08:02
Происшествия
Рабочие устроили погром на стройке Амурского ГПЗ
В уголовное дело вылился бунт рабочих на стройке Амурского газоперерабатывающего завода в городе Свободный.
Вести.Ru 06:03
Наука
На бивне сибирского мамонта обнаружены рисунки боевых верблюдов
При изучении бивня сибирского мамонта ученые обнаружили там рисунки боевых верблюдов.
Goroday.ru 03:59
Политика
Путина коробят некоторые высказывания Зеленского
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что некоторые цитаты украинского лидера Владимира Зеленского коробят Владимира Путина.
Газета.Ru вчера в 06:51
Энергетика
Reuters: газопровод «Голубой поток» простаивает с мая
Газопровод "Голубой поток", который протянут через Черное море в Турцию, стоит без работы с середины мая текущего года.
Газета.Ru 11 июля в 06:48