Происшествия

Вести.RuВести.RuГотовивших теракты боевиков задержали в Ростове-на-Дону

В Ростовской области предотвратили теракты в больницах и школах, которые готовили сторонники ИГ (запрещена в РФ). Законспирированная ячейка группировки состояла из шести человек, пятерых из них задержали, а главарь подорвал себя во время спецоперации.
Читать в источнике
Комментировать532

Подробнее о событии

Готовили теракты в школах и больницах: ФСБ опубликовала видео задержания боевиков

Don2408:17

ФСБ заявила, что предотвратила серию терактов в Ростовской области

Donnews.ru07:13

ФСБ показала видео задержания боевиков в Ростовской области

РБК07:46

В Ростовской области члены ИГИЛ* готовили теракты

1rnd.ru06:36

В Ростове-на-Дону задержаны сторонники ИГ, готовившие теракты в школах и больницах

ТАСС06:01

ФСБ показала место самоподрыва главаря ячейки ИГ* в Ростовской области

РИА Новости06:49

Уголовное дело завели на устроившего взрыв террориста в Ростовской области

Rostov gazeta08:15
Показать все источники
Автоматически обработано 7256 источников, обновлено в 09:06, Ашберн
Футбол

Сегодня «Манчестер Юнайтед» встретится с «Саутгемптоном»

ГЛАС.RU 01:13
Общество

ФСБ предъявила обвинение в госизмене журналисту Сафронову

Следственное управление ФСБ России предъявило журналисту, советнику главы «Роскосмоса» Ивану Сафронову обвинение по ст. 275 УК (государственная измена), ранее он проходил по делу подозреваемым.
РБК 08:36
121
Происшествия

Число пострадавших при пожаре на десантном корабле в США выросло до 21

При пожаре на американском десантном корабле USS Bonhomme Richard в штате Калифорния пострадал 21 человек, сообщило в Twitter командование надводными силами ВМС США.
Газета.Ru 05:23
214
Общество

Жительница Будапешта осталась без работы из-за своей внешности

Жительница Будапешта осталась без работы из-за «сводящей мужчин с ума красоты».
Мойка78 08:58
Общество

Вынужденный домашний режим продлили для свердловчан старше 65 лет

В Свердловской области продлили вынужденный домашний режим для жителей старше 65 лет.
Известия 06:07
77
Игры

Ubisoft пообещала исправиться после проблемной конференции

Российская газета 05:39
1
Футбол

Адольфо Гайч отклонил предложение о переходе в ЦСКА

Высока вероятность, что переход не состоится. Ранее была информация о том, что аргентинский клуб готов продать Гайча за 8,5 миллионов евро.
ГЛАС.RU 08:36
Шоу-бизнес

Виторган нежно поздравил Нинидзе с днем рождения на грузинском языке

Макси Виторган трогательно поздравил Нино Нинидзе с днем рождения. Сегодня актрисе исполнилось 29.
НТВ 08:34
2
Футбол

«Ростов» объявил о переходе футболиста клуба ФНЛ Ковалёва

RT на русском 09:04
Футбол

«Ростов» опроверг слухи об уходе Карпина и смене руководства клуба

Ранее в СМИ появилась недостоверная информация о возможном уходе из «Ростова» руководства клуба и главного тренера.
Sports.ru 08:30
3
Политика

Путин поручил продлить сроки достижения национальных целей на 10 лет

Владимир Путин поручил продлить сроки достижения национальных целей на 10 лет.
Эхо Москвы 05:32
167
Общество

Судью Хахалеву из Краснодара лишили полномочий

Высшая квалификационная коллегия судей России (ВККС) досрочно лишила полномочий судью Краснодарского краевого суда Елену Хахалеву.
Известия 05:07
352
Шоу-бизнес

Супруга Джона Траволты актриса Келли Престон умерла от рака

Актриса Келли Престон скончалась от рака груди в возрасте 57 лет, сообщил ее супруг актер Джон Траволта в инстаграме.
РИА Новости 02:32
37
Политика

Трутнев прибыл в Хабаровский край в связи с протестами

Профиль 05:02
713
Единоборства

Петр Ян победил Жозе Алду и стал чемпионом UFC в легчайшем весе

Исход поединка представил нового чемпиона в легчайшем дивизионе.
CT news 03:40
6
Политика

Путин и Эрдоган обсудили перспективы возобновления туризма

Президенты РФ и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган в ходе телефонного разговора затронули тему возобновления туристических обменов, сообщает пресс-служба Кремля.
Газета.Ru 07:38
42
Экономика

Набиуллина заявила, что ЦБ не рассматривает вопрос деноминации рубля

Председатель Центробанка Эльвира Набиуллина заявила в ходе заседания совета по развитию финансового рынка при Совете Федерации, что Банк России не рассматривает вопрос деноминации рубля.
RT на русском 09:02
30
Здоровье

Россиянам рассказали о трех возможностях не заболеть COVID-19

Иммунолог, эксперт по общественному здоровью и международному здравоохранению, кандидат медицинских наук Николай Крючков рассказал о трех возможностях не заболеть COVID-19.
Lenta.ru 04:52
468
Происшествия

Чиновников администрации Кирова заподозрили в злоупотреблениях

Российская газета 08:02
4
Экономика

Работающим пенсионерам с 1 августа скорректируют выплаты

У работающих пенсионеров в России с 1 августа начнётся корректировка пенсий, что является обязательной ежегодной процедурой, пишет «Российская газета» со ссылкой на Пенсионный фонд России.
RT на русском вчера в 04:27
1,4K
Происшествия

В российском регионе перевернулись 22 грузовых вагона

В Тульской области на перегоне Лазарево — Щекино днем 12 июля сошли с рельсов и перевернулись 22 грузовых вагона, груженных окатышем.
Lenta.ru 02:04
51
Происшествия

В Самаре загорелся склад с лакокрасочными материалами

В Самаре загорелся склад с лакокрасочными материалами, сообщили РБК в пресс-службе МЧС России.
РБК 08:36
32
Гаджеты

Новые iPhone 12 получат маленькие аккумуляторы

Три новых аккумулятора для смартфонов iPhone прошли сертификацию местного регулятора. Об этом сообщил портал MyDrivers.
Деловое.ТВ 07:45
8
Общество

Суд в США запретил переносить первую за 17 лет смертную казнь

Американца Даниэля Льюиса Ли казнят 13 июля. Апелляционный суд в США запретил переносить первую за 17 лет смертную казнь.
Piter.tv 03:37
20
Шоу-бизнес

Гоар Аветисян сбросила 13 кг после родов

Счастливица пару дней назад отправилась с сыном домой, где по ее словам, ей удалось сбросить сразу 13 кг лишнего веса.
Evo-rus.com вчера в 08:02
11
Происшествия

Рабочие устроили погром на стройке Амурского ГПЗ

В уголовное дело вылился бунт рабочих на стройке Амурского газоперерабатывающего завода в городе Свободный.
Вести.Ru 06:03
82
Наука

На бивне сибирского мамонта обнаружены рисунки боевых верблюдов

При изучении бивня сибирского мамонта ученые обнаружили там рисунки боевых верблюдов.
Goroday.ru 03:59
Шоу-бизнес

Больной Андрей Губин впервые спел на публике после 15-летнего перерыва

iReactor 01:24
26
Политика

Путина коробят некоторые высказывания Зеленского

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что некоторые цитаты украинского лидера Владимира Зеленского коробят Владимира Путина.
Газета.Ru вчера в 06:51
21
Энергетика

Reuters: газопровод «Голубой поток» простаивает с мая

Газопровод "Голубой поток", который протянут через Черное море в Турцию, стоит без работы с середины мая текущего года.
Газета.Ru 11 июля в 06:48
268
Как работают Яндекс.Новости?
Главное