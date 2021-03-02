Готовое жилье в Нижнем Новгороде подорожало на 2% в феврале 2021
Стоимость готового жилья увеличилась в Нижнем Новгороде на 2 % за прошедший месяц. Об этом сообщают эксперты портала Gipernn.ru. Аналитики рассказали, что средневзвешенная цена 1 кв.метра. готового жилья в столице Приволжья за февраль подорожала на 1 703 рубля.В источнике
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По данным консультантов, лидером по росту цен стал Нижний Новгород, где стоимость "вторички" в прошлом месяце в среднем увеличилась на 4,8% - до 74,7 тысячи рублей за квадратный метр. Второе место занял Омск с приростом в 4% - до 49,1 тысячи рублей.
РИА Новости20:00
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