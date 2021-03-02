Стоимость готового жилья увеличилась в Нижнем Новгороде на 2 % за прошедший месяц. Об этом сообщают эксперты портала Gipernn.ru. Аналитики рассказали, что средневзвешенная цена 1 кв.метра. готового жилья в столице Приволжья за февраль подорожала на 1 703 рубля.

С чего всё началось Эксперты отметили подорожание «вторички» в крупнейших городах России По данным консультантов, лидером по росту цен стал Нижний Новгород, где стоимость "вторички" в прошлом месяце в среднем увеличилась на 4,8% - до 74,7 тысячи рублей за квадратный метр. Второе место занял Омск с приростом в 4% - до 49,1 тысячи рублей. РИА Новости 20:00