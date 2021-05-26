Самый высокий порог входа при покупке готового бизнеса в России — в сфере ремонта автомобилей: он составляет 3 млн руб. При этом затраты на открытие такого бизнеса с нуля значительно ниже — от 350 тыс. руб. На втором месте среди дорогих готовых бизнесов — сфера грузоперевозок, там покупка работающего предприятия может обойтись в 2,5 млн руб., для построения бизнеса с нуля в этой отрасли нужно от 250 тыс. руб. Средний оборот предприятия в этой сфере за квартал — 246 тыс. руб. В Москве тройка самых "доходных" с точки зрения "среднего чека" отраслей МСП выглядит иначе, чем в среднем по России.

РБК 00:30