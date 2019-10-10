Экономика

Мега-УралМега-УралГотовый бизнес в Челябинске подорожал на 15% за год

Сельское хозяйство и строительство, как и годом ранее, пользуются наименьшим спросом. В то же время готовый бизнес стали выставлять на продажу на 3% чаще, а средняя цена бизнеса выросла за год на 15%. Если в прошлом году она составляла 1 702 864 рубля, то в 2019-м – 1 961 139 рублей.
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