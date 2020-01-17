Экономика

Kazanfirst.ruKazanfirst.ruГотовый бизнес в России подешевел

Спрос на готовый бизнес в России вырос из-за снижения цен на него. Согласно данным исследования интернет-сервиса «Авито», средняя цена готового бизнеса в 2019 году составила 3,1 миллиона рублей. Это на 6% меньше, чем в прошлом году.
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с чего всё началось

Готовый бизнес в России стал дешевле

Больше всего готовых компаний в минувшем году купили в Ижевске (спрос здесь по сравнению с 2018-м вырос на 14%), Екатеринбурге (+11%) и Ульяновске (+10%). Самый доступный готовый бизнес оказался в Ульяновске (1,3 млн руб.), а также в Омске и Челябинске, где он стоит чуть менее 2 млн руб.
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