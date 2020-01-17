Экономика

РБКРБКГотовый бизнес в России стал дешевле

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В 2019 году россияне стали активнее интересоваться покупкой готового бизнеса, спрос на него по сравнению с показателями 2018-го вырос на 4%. Об этом говорится в исследовании интернет-сервиса объявлений «Авито» (есть у РБК).
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Готовый бизнес в России стал дешевле

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