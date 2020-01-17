Экономика
РБКГотовый бизнес в России стал дешевле
В 2019 году россияне стали активнее интересоваться покупкой готового бизнеса, спрос на него по сравнению с показателями 2018-го вырос на 4%. Об этом говорится в исследовании интернет-сервиса объявлений «Авито» (есть у РБК).
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с чего всё началось
Больше всего готовых компаний в минувшем году купили в Ижевске (спрос здесь по сравнению с 2018-м вырос на 14%), Екатеринбурге (+11%) и Ульяновске (+10%). Самый доступный готовый бизнес оказался в Ульяновске (1,3 млн руб.), а также в Омске и Челябинске, где он стоит чуть менее 2 млн руб.РБКвчера в 21:00
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Политика
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Правительство Медведева ушло в отставку после анонсируемых президентом изменений в Конституции РФ.
Авто
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Общество
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Студентам и сотрудникам Национального исследовательского университета Высшая школа экономики (НИУ ВШЭ) намерены запретить политические заявления от имени коллектива вуза.
Происшествия
Отец случайно застрелил сына на охоте в Карачаево-Черкесии
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Политика
«Слуга народа» поддержит отставку Гончарука, если ее одобрит Зеленский
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Общество
Еврокомиссия предложила временно запретить системы распознавания лиц
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Экономика
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Политика
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Общество
В Свердловской области нашли изумруд весом 0,5 кг
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Армия и оружие
Минобороны РФ рассекретило документы об освобождении Варшавы
Минобороны России обнародовало ранее неизвестные документы и фотографии о том, как в 1945 году происходило освобождение Варшавы от немецких войск.
Политика
В Думе предложили ликвидировать партии за иностранное финансирование
В Госдуму внесли законопроект, в соответствии с которым основанием для ликвидации политической партии предлагается сделать пожертвования от иностранных юридических и физических лиц.
Происшествия
Тело экс-главы СНБ Армении нашли в Ереване
В Ереване обнаружили тело бывшего главы Службы национальной безопасности (СНБ) Армении Георгия Кутояна с огнестрельным ранением.
Футбол
СМИ: В Лиге чемпионов появятся дополнительные матчи
Как сообщает источник, для участников турнира количество матчей вырастет на четыре игры.
Происшествия
СК возбудил дело в отношении главы Минздрава Саратовской области
Следователи возбудили уголовное дело в отношении главы Минздрава Саратовской области Натальи Мазиной по подозрению в злоупотреблении должностными полномочиями при закупке медицинского оборудования.
Политика
«Северный поток-2» будет достроен – МИД России
Трубопровод "Северный поток-2" будет достроен, выгоды от реализации этого проекта для трезвомыслящих европейцев очевидны, говорится в заявлении МИД РФ.
Шоу-бизнес
Хейтерам на обвинения в фотошопе ответила Виктория Боня
Экс-участница «Дома-2» не стала молчать и ответила хейтерам.
Политика
В Европарламенте обвинили РФ в искажении истории Второй мировой войны
Вебер, избранный в ЕП от Европейской народной партии, считает, что пакт Молотова — Риббентропа привел к началу Второй мировой войны.
Кино
Критики оценили «Плохих парней навсегда» с Уиллом Смитом
После довольно посредственного боевика «Гемини», который хоть и был снят с использованием самых современных технологий, но не оставил никакой радости у многих зрителей, Уилл Смит исполнил роль в продолжении легендарных «Плохих парней».
Политика
«Газпром» попросил ФРГ вывести Nord Stream из-под газовой директивы ЕС
Nord Stream AG и Nord Stream 2 AG подали заявки в Федеральное сетевое агентство Германии (BNetzA) с просьбой вывести их из-под действия обновленной газовой директивы ЕС, сообщают «Ведомости» со ссылкой на материалы агентства.
Автоспорт
Экипаж Каргинова выиграл «Дакар-2020» в классе грузовиков
Экипаж Андрея Каргинова, представляющий российскую команду "КамАЗ-Мастер", выиграл ралли-рейд "Дакар-2020" в классе грузовых автомобилей.
Общество
Погода в Москве второй день подряд бьет температурный рекорд
Температура воздуха в Москве второй день подряд бьет рекорд.
Происшествия
На трассе М-4 в Адыгее столкнулись более 20 машин, есть погибшие
На федеральной автодороге М-4 "Дон" в Адыгее столкнулись более двадцати легковых автомобилей, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб республики.
Гаджеты
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Разработчик антивирусов Bitdefender назвал несколько приложений, которые разряжают батарею смартфона.
Происшествия
Глава МВД Коми задержан по подозрению в получении взятки
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Политика
Лавров прокомментировал свое возможное назначение в новом кабмине
Исполняющий обязанности министра иностранных дел Сергей Лавров прокомментировал вероятность того, что он сохранит свой пост в новом кабмине.
Космос
Илон Маск назвал трагедией новую ракету NASA
Основатель и руководитель компании SpaceX Илон Маск назвал новую тяжелую ракету NASA Space Launch System (SLS) трагедией.
Общество
В России зафиксировали первую смерть из-за употребления снюсов
Главный внештатный нарколог Министерства здравоохранения России Евгений Брюн заявил, что в России зафиксирован первый случай смерти от употребления некурительных никотиносодержащих смесей.
Политика
Мишустин выступил против отмены изменений в пенсионной системе
Кандидат на должность премьер-министра Михаил Мишустин на встрече с фракцией КПРФ, отвечая на вопрос о возможности отмены внесённых ранее изменений в пенсионное законодательство, заявил, что лучше "ничего не трогать", а работать над проблемой доходов россиян.