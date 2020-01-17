Экономика

РБКРБКГотовый бизнес в России стал дешевле

В 2019 году россияне стали активнее интересоваться покупкой готового бизнеса, спрос на него по сравнению с показателями 2018-го вырос на 4%. Об этом говорится в исследовании интернет-сервиса объявлений «Авито» (есть у РБК).
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с чего всё началось

Готовый бизнес в России стал дешевле

Больше всего готовых компаний в минувшем году купили в Ижевске (спрос здесь по сравнению с 2018-м вырос на 14%), Екатеринбурге (+11%) и Ульяновске (+10%). Самый доступный готовый бизнес оказался в Ульяновске (1,3 млн руб.), а также в Омске и Челябинске, где он стоит чуть менее 2 млн руб.
РБКвчера в 21:00

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Готовый бизнес в России стал дешевле

РБКвчера в 21:00

В России подешевел готовый бизнес

News.ruвчера в 22:19

«Авито»: готовый бизнес в России стал дешевле в 2019 году

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ТАСС 01:53
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Трубопровод "Северный поток-2" будет достроен, выгоды от реализации этого проекта для трезвомыслящих европейцев очевидны, говорится в заявлении МИД РФ.
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Хейтерам на обвинения в фотошопе ответила Виктория Боня

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«Газпром» попросил ФРГ вывести Nord Stream из-под газовой директивы ЕС

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Температура воздуха в Москве второй день подряд бьет рекорд.
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Происшествия

На трассе М-4 в Адыгее столкнулись более 20 машин, есть погибшие

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Разработчик антивирусов Bitdefender назвал несколько приложений, которые разряжают батарею смартфона.
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Мать умершей от голода девочки в Кирове получила 13 лет колонии

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Политика

Лавров прокомментировал свое возможное назначение в новом кабмине

Исполняющий обязанности министра иностранных дел Сергей Лавров прокомментировал вероятность того, что он сохранит свой пост в новом кабмине.
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Космос

Илон Маск назвал трагедией новую ракету NASA

Основатель и руководитель компании SpaceX Илон Маск назвал новую тяжелую ракету NASA Space Launch System (SLS) трагедией.
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Мишустин выступил против отмены изменений в пенсионной системе

Кандидат на должность премьер-министра Михаил Мишустин на встрече с фракцией КПРФ, отвечая на вопрос о возможности отмены внесённых ранее изменений в пенсионное законодательство, заявил, что лучше "ничего не трогать", а работать над проблемой доходов россиян.
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