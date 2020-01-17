Экономика
РБКГотовый бизнес в России стал дешевле
В 2019 году россияне стали активнее интересоваться покупкой готового бизнеса, спрос на него по сравнению с показателями 2018-го вырос на 4%. Об этом говорится в исследовании интернет-сервиса объявлений «Авито» (есть у РБК).
Читать в источнике
Оценить
с чего всё началось
Больше всего готовых компаний в минувшем году купили в Ижевске (спрос здесь по сравнению с 2018-м вырос на 14%), Екатеринбурге (+11%) и Ульяновске (+10%). Самый доступный готовый бизнес оказался в Ульяновске (1,3 млн руб.), а также в Омске и Челябинске, где он стоит чуть менее 2 млн руб.РБКвчера в 21:00
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7047 источников, обновлено в 11:29, Ашберн
Технологии
В сети появились изображения с возможным дизайном PlayStation 5
Компания Sony до сих пор не показала PlayStation 5, что создало огромный простор для фантазии пользователей - в социальных сетях появилось огромное количество вариантов того, как может выглядеть консоль следующего поколения.
Шоу-бизнес
Экс-супруга Андрея Григорьева-Апполонова выписалась из роддома
На днях бывшая жена «рыжего Иванушки» стала мамой в третий раз. Мария родила сына от нового супруга, баскетболиста Андрея Зубкова.
Футбол
Украинский футболист лишился работы после отпуска в России
31-летний футболист лишился работы после того, как опубликовал в своем Instagram фото из Санкт-Петербурга.
Происшествия
Суд арестовал заслуженную артистку России по делу секты «бога Кузи»
Тверской суд Москвы арестовал заслуженную артистку России скрипачку Анастасию Чеботареву по делу о хищении в составе секты "бога Кузи", передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Экономика
Михельсон продал принадлежащие ему напрямую акции «Новатэка»
Председатель правления и крупнейший акционер «Новатэка» Леонид Михельсон продал принадлежащие ему напрямую акции компании, сократив свою долю с 0,7375% до нуля.
Происшествия
7 человек пострадали в ДТП на Пулковском шоссе
В результате ДТП пострадали семь человек. Двое из них находились в иномарке, остальные пятеро были пассажиры маршрутки.
Происшествия
СК возбудил дело в отношении главы Минздрава Саратовской области
Политика
Посол России отреагировал на заявление МИД Польши об архивах
Посол России в Польше Сергей Андреев отреагировал на комментарий замглавы МИД Польши Павла Яблоньского о публикации Минобороны России архивных документов к 75-летию освобождения Варшавы от немецко-фашистских захватчиков Красной армией.
Автоспорт
Экипаж Каргинова выиграл «Дакар-2020» в классе грузовиков
Экипаж Андрея Каргинова, представляющий российскую команду "КамАЗ-Мастер", выиграл ралли-рейд "Дакар-2020" в классе грузовых автомобилей.
Общество
Правительство Медведева выделило 127 млрд рублей на ледокол
Правительство России перед отставкой постановило выделить 127 млрд рублей из федерального бюджета на строительство атомного ледокола "Лидер".
Происшествия
В Ереване нашли застреленным бывшего главу спецслужбы Армении
В Ереване в квартире нашли тело бывшего директора Службы национальной безопасности (СНБ) Армении Георгия Кутояна, сообщает агентство «Новости — Армения» со ссылкой на Следственный комитет республики.
Общество
Новый порядок медосмотра для водителей будет утвержден в феврале
Окончательно решение о новом порядке медицинского осмотра для водителей будет принято в феврале.
Космос
«Роскосмос» нашел способ помешать спутникам-шпионам следить за Россией
По информации компании "Российские космические системы", специалистами предприятия "Роскосмос" найден способ скрыть конфиденциальную деятельность на российской территории от оперативного наблюдения иностранных спутников-шпионов, передает РИА Новости.
Происшествия
Жительница Кирова уморила голодом трехлетнюю дочь
Как было установлено, осужденная в феврале 2019 ушла из квартиры, оставив в ней свою дочь без еды и воды.
Происшествия
Бывший мэр Калининграда Савенко впал в кому
Савенко был мэром Калининграда с 1998 по 2007 год. В 2007 году он стал депутатом Госдумы Калининградской области.
Политика
Подавшего в отставку премьера Украины освистали в парламенте
Депутаты Верховной рады Украины освистали подавшего в отставку главу кабмина Алексея Гончарука.
Футбол
Три игрока из ПФЛ уличены в ставках на матчи своих команд
Три игрока клуба Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ) были уличены в ставках на матчи собственных команд.
Политика
Новым главой ФНС стал Даниил Егоров
Новым руководителем Федеральной налоговой службы стал Даниил Егоров.
Политика
В «Единой России» раскрыли претензии к работе четырех министерств
Претензии к четырем ведомства раскрыл вице-спикер Госдумы и руководитель фракции единороссов Сергей Неверов, передает РИА Новости в пятницу, 17 января.
Общество
Метеорологи обещают, что февраль в России будет холоднее января
"Насколько ниже - скажем в конце месяца", - сказал собеседник агентства.
Транспорт
В центре Москвы скорректируют цены на парковку
На нескольких платных парковках в центре Москвы будут скорректированы парковочные тарифы — как в сторону увеличения, так и в сторону уменьшения, сообщил ГКУ «Администратор Московского парковочного пространства» (АМПП).
Политика
Милонов назвал Водонаеву потаскухой из-за ее слов об материнском капитале
Недовольство депутата вызвали слова Водоноевой относительно материнского капитала.
Политика
Мишустин и Медведев провели встречу
Действующий и бывший премьер-министры России Михаил Мишустин и Дмитрий Медведев провели встречу, которая продлилась более часа, после чего была организована встреча с членами правительства.
Армия и оружие
Украина начнет глубинное минирование Азовского моря
Военно-морские силы Украины в скором времени начнут глубинное минирование вдоль побережья Азовского моря на территории страны.
Общество
В московском аэропорту Шереметьево открыли новый терминал
В московском аэропорту Шереметьево состоялось открытие нового терминала С1 для обслуживания пассажиров международных воздушных линий.
Гаджеты
Названы приложения, быстро разряжающие батарею смартфонов
Исследователи компании Bitdefender обнаружили 17 приложений Google Play, которые после установки скрывают свое присутствие на устройстве пользователя, а затем постоянно отображают агрессивную рекламу.
Политика
Путин и Меркель обсудили предстоящую конференцию по Ливии в Берлине
Президент РФ Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель в телефонном разговоре обсудили предстоящую в Берлине международную конференцию по Ливии, сообщается на сайте пресс-службы Кремля.
Политика
ВЦИОМ: после послания федеральному собранию рейтинг Путина вырос
В пятницу, 17 января, глава Всероссийского центра изучения общественного мнения Валерий Фёдоров заявил, что рейтинг Владимира Путина вырос после его послания Федеральному собранию.
Политика
Соловьев в прямом эфире поспорил с экспертом о советско-польской войне
Телеведущий Владимир Соловьев в прямом эфире своей авторской программы на канале "Россия 1" вступил в жаркую дискуссию с общественным деятелем Григорием Амнуэлем.
Происшествия