Экономика
РБКГотовый бизнес в России стал дешевле
В 2019 году россияне стали активнее интересоваться покупкой готового бизнеса, спрос на него по сравнению с показателями 2018-го вырос на 4%. Об этом говорится в исследовании интернет-сервиса объявлений «Авито» (есть у РБК).
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с чего всё началось
Больше всего готовых компаний в минувшем году купили в Ижевске (спрос здесь по сравнению с 2018-м вырос на 14%), Екатеринбурге (+11%) и Ульяновске (+10%). Самый доступный готовый бизнес оказался в Ульяновске (1,3 млн руб.), а также в Омске и Челябинске, где он стоит чуть менее 2 млн руб.РБКвчера в 21:00
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