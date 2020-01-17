Больше всего готовых компаний в минувшем году купили в Ижевске (спрос здесь по сравнению с 2018-м вырос на 14%), Екатеринбурге (+11%) и Ульяновске (+10%). Самый доступный готовый бизнес оказался в Ульяновске (1,3 млн руб.), а также в Омске и Челябинске, где он стоит чуть менее 2 млн руб.

с чего всё началось

В 2019 году россияне стали активнее интересоваться покупкой готового бизнеса, спрос на него по сравнению с показателями 2018-го вырос на 4%. Об этом говорится в исследовании интернет-сервиса объявлений «Авито» (есть у РБК).

Готовый бизнес в России стал дешевле

Хоккей Овечкину разбили лицо клюшкой в матче НХЛ Во время первого периода американский форвард "Нью-Джерси" Майлз Вуд, проезжая мимо капитана "Вашингтона", попал ему в лицу высоко поднятой клюшкой и до крови разбил губу Овечкину.

Политика Лавров заявил о злоупотреблении США статусом страны, где находится ООН В конце декабря сообщалось, что Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш будет внимательно следить за проблемой с выдачей виз США представителям России и других стран.

Политика Партии предлагают ликвидировать за неуважение к госсимволам В скобках в тексте законопроекта поясняется, что имеются в виду "явное неуважение к обществу, государству, официальным государственным символам РФ, Конституции РФ или органам, осуществляющим государственную власть в РФ".

Общество Принца Гарри и Меган Маркл прогнали из Канады Недавно знаменитая чета решила отказаться от обязательств членов королевской семьи и объявила о намерении переехать в Канаду.

Происшествия В Новокузнецке возбудили дело в отношении стрелявшего в здании суда Уголовное дело о покушении на убийство двух лиц возбуждено по факту стрельбы в мировом суде Новокузнецка, решается вопрос о предъявлении обвинения по статье "убийство", сообщили РИА Новости в пресс-службе СУСК РФ по Кемеровской области.

Политика Путин назначил Мишустина новым премьер-министром Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении Михаила Мишустина председателем правительства, сообщается на сайте Кремля.

Общество Названы самые популярные пароли за 2019 год В прошлом году десятка самых популярных в мире логинов и паролей осталась почти такой же, как и в 2018-м, свидетельствуют данные исследования компании DeviceLock.

Финансы Россия увеличила вложения в госбумаги США Россия в ноябре 2019 года увеличила вложения в государственные ценные бумаги США на 794 млн долларов — до 11,491 млрд долларов, об этом свидетельствуют данные американского Минфина.

Политика Путин обвинил ЕСПЧ в неправовых решениях Европейский суд по правам человека, все решения которого Россия исполняет, иногда принимает явно неправовые решения, заявил президент Владимир Путин.

Политика Лавров планирует принять участие в конференции по Ливии в Берлине Как сообщало ИА REGNUM, ранее и. о. главы российского МИД Сергей Лавров в ходе пресс-конференции 17 января заявил, что важными задачами для российской дипломатии в 2020 году станут усилия по недопущению милитаризации космоса и киберпространства.