Экономика

РБКРБКГотовый бизнес в России стал дешевле

В 2019 году россияне стали активнее интересоваться покупкой готового бизнеса, спрос на него по сравнению с показателями 2018-го вырос на 4%. Об этом говорится в исследовании интернет-сервиса объявлений «Авито» (есть у РБК).
Читать в источнике
Комментировать5
с чего всё началось

Готовый бизнес в России стал дешевле

Больше всего готовых компаний в минувшем году купили в Ижевске (спрос здесь по сравнению с 2018-м вырос на 14%), Екатеринбурге (+11%) и Ульяновске (+10%). Самый доступный готовый бизнес оказался в Ульяновске (1,3 млн руб.), а также в Омске и Челябинске, где он стоит чуть менее 2 млн руб.
РБКвчера в 21:00

Подробнее о событии

Готовый бизнес в России стал дешевле

РБКвчера в 21:00

В России подешевел готовый бизнес

News.ruвчера в 22:19

«Авито»: готовый бизнес в России стал дешевле в 2019 году

Коммерсантъ02:48

Эксперты подсчитали стоимость готового бизнеса в России

Город55.ру08:18

Готовый бизнес в России подешевел

Kazanfirst.ru00:22

Готовый бизнес в России подешевел

ФедералПресс03:42

Avito: Готовый бизнес в Казани за год подорожал почти на 20%

БИЗНЕС Online03:45
Показать все источники
Автоматически обработано 7046 источников, обновлено в 08:27, Ашберн
Политика

Госдума согласовала назначение Мишустина премьером РФ

Депутаты Госдумы дали согласие президенту России на назначение Михаила Мишустина председателем Правительства.
РИА Новости Крым вчера в 07:30
Политика

Зеленский потребовал найти причастных к записи разговоров с Гончаруком

Президент Украины Владимир Зеленский потребовал от правоохранительных органов установить причастных к записи разговоров во время встречи с премьером Алексеем Гончаруком, министрами и представителями Нацбанка Украины.
RT на русском 06:55
Политика

МИД Польши: Красная армия освободила Варшаву, но не принесла свободы

«Красная армия освободила Варшаву от немецкой оккупации, но не принесла полякам свободы», — говорится в заявлении МИД Польши, опубликованном на странице ведомства в Twitter.
REGNUM 05:18
Армия и оружие

Турция заблокировала Босфор для кораблей НАТО

Турция начала блокировать проход кораблей НАТО из Средиземного моря в Чёрное море, тем самым обозначив свою позицию против Североатлантического альянса.
Avia.pro вчера в 22:27
Политика

В Минпросвещения прокомментировали критику Госдумы

Критика, прозвучавшая в адрес министерства просвещения на встречах депутатов Госдумы с кандидатом на должность премьера Михаилом Мишустиным, говорит о том, что повестка ведомства актуальна, считает первый заместитель главы Минпросвещения Павел Зенькович.
РИА Новости вчера в 10:32
Наука

Регулярные занятия сексом могут задержать менопаузу

Регулярный секс может задерживать менопаузы у женщин.
МонаВиста 05:22
Политика

Создана рабочая группа по изменению Конституции РФ

Всего в состав группы вошло 75 человек, среди них законодатели, деятели культуры и спорта, представители общественных организаций.
Красная весна 15 января в 15:16
Происшествия

Увеличилось число пострадавших в массовом ДТП в Адыгее

Число пострадавших в массовой аварии в Адыгее увеличилось до 12.
REGNUM 07:04
Шоу-бизнес

Путин поздравил Игоря Николаева с 60-летием

Президент России Владимир Путин поздравил композитора, заслуженного деятеля искусств РФ Игоря Николаева с 60-летием.
ТАСС 02:04
Кино

Актер Милош Бикович скрывает невесту от публики

За неделю фильм собрал в прокате миллиард рублей и прославил главного героя – актера Милоша Биковича.
Телепрограмма вчера в 16:08
Происшествия

Михалков отреагировал на информацию о падении модели Пунтус из окна

Режиссер Никита Михалков отреагировал на информацию о падении модели Ксении Пунтус из окна в Москве, согласно которой это случилось в квартире его внука Андрея Бакова, передает РИА Новости.
Lenta.ru 15 января в 13:54
Происшествия

В Ереване нашли застреленным бывшего главу спецслужбы Армении

В Ереване в квартире нашли тело бывшего директора Службы национальной безопасности (СНБ) Армении Георгия Кутояна, сообщает агентство «Новости — Армения» со ссылкой на Следственный комитет республики.
РБК 07:26
Наука

Впервые создали робота из живых клеток

Американские инженеры из Университета Вермонта впервые смогли сделать робота из живых клеток.
МедиаПоток 15 января в 02:15
Политика

«Северный поток-2» будет достроен – МИД России

Трубопровод "Северный поток-2" будет достроен, выгоды от реализации этого проекта для трезвомыслящих европейцев очевидны, говорится в заявлении МИД РФ.
Вестник Кавказа 05:58
Общество

Конкурс концепций арт-парка в Петербурге собрал 229 заявок

Заявки на конкурс на ландшафтно-архитектурную концепцию парка "Тучков буян", который создадут на набережной Малой Невы в центре Санкт-Петербурга вместо судебного квартала, поступили от 229 команд, в том числе от 59 российских и 170 иностранных.
ТАСС 07:03
Происшествия

В Домодедово самолет экстренно сел на недостроенную полосу

Самолет российской авиакомпании "ИрАэро" сел на недействующую взлетно-посадочную полосу вблизи Домодедово, сообщили РИА Новости в пресс-службе аэропорта.
РИА Новости вчера в 08:19
Происшествия

Мать умершей от голода девочки в Кирове получила 13 лет колонии

РИА Новости 06:56
Гаджеты

Названы разряжающие смартфоны Android-приложения

Не все приложения в Google Play одинаково полезны. Некоторые из них могут преднамеренно разряжать ваш смартфон.
ToDay News Ufa 02:18
Политика

Украинский премьер объяснил решение уйти в отставку

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук объяснил свое решение подать в отставку в ходе выступления в Верховной раде в пятницу, 17 января, которое опубликовано на странице политика в Facebook.
Известия 07:01
Общество

Температурный рекорд почти вековой давности побит в Москве

Ранее сообщалось, что аномальная теплая погода в декабре установила в Москве сразу три температурных рекорда: 18 декабря (плюс 5,6 градуса), 19 декабря (плюс 6,6 градуса) и 23 декабря (плюс 6,2 градуса).
Интерфакс вчера в 16:33
Политика

Хафтар согласился подписать мирное соглашение по Ливии с Сарраджем

Главнокомандующий Ливийской национальной армией (ЛНА) Халифа Хафтар заявил о готовности подписать соглашение о мире с так называемым Правительством национального согласия (ПНС), но при соблюдении ряда условий.
Политическая Экспертиза 06:29
Политика

При Мишустине налоговое ведомство России стало одним из лучших в мире

Как доказывает история, времена реформ бывают весьма болезненными для России — и лучше, если во главе правительства в этот период окажется честный прагматик и добросовестный "технарь", каким является Михаил Мишустин, а не амбициозный политик-популист.
ФАН 07:40
Игры

CD Projekt RED перенесла Cyberpunk 2077 с апреля на сентябрь

Согласно новым планам разработчиков, горячо ожидаемая RPG выйдет 17 сентября 2020 года, а не 16 апреля, как сообщалось ранее.
3DNews вчера в 13:51
Общество

В России зафиксирована первая смерть от употребления снюса

В России зафиксировали первую смерть из-за сосательного табака (снюса) на фоне вспышки потребления никотиновых изделий.
Lenta.ru 04:32
Происшествия

СК возбудил дело в отношении главы Минздрава Саратовской области

Следователи возбудили уголовное дело в отношении главы Минздрава Саратовской области Натальи Мазиной по подозрению в злоупотреблении должностными полномочиями при закупке медицинского оборудования.
RT на русском 06:08
Гаджеты

Huawei раскрыла постыдный секрет Android

На мероприятии Huawei Developers Day компания Huawei предоставила интересную статистику по доходам, которые приносят разработчикам приложения, написанные под разные мобильные платформы.
iXBT.com 01:19
Финансы

Экономист допустил падение курса рубля до 200 за доллар

Курс доллара в будущем может достичь 200 рублей, заявил глава Центра структурных исследований РАНХиГС Алексей Ведев, передает «Лента.ру».
Rambler News Service вчера в 05:21
Общество

Путин предложил ввести выплаты на детей в возрасте от 3 до 7 лет

Президент России Владимир Путин в ежегодном послании Федеральному собранию заявил о необходимости поддержки семей с детьми.
RT на русском 15 января в 04:23
Политика

Соловьев в прямом эфире поспорил с экспертом о советско-польской войне

Телеведущий Владимир Соловьев в прямом эфире своей авторской программы на канале "Россия 1" вступил в жаркую дискуссию с общественным деятелем Григорием Амнуэлем.
Российская газета 02:44
Хоккей

Хет-трик Овечкина принес «Вашингтону» победу

РИА Новости вчера в 23:45
Как работают Яндекс.Новости?
Главное