с чего всё началось

Как смешно Лукашенко троллит Зеленского! Или действительно случайно назвал Украину Россией, а потом такой: испугался, думаю, неужели я Владимир Владимирович сейчас вам сказал.

Выступая в Житомире на II форуме регионов Украины и Белоруссии, Александр Лукашенко оговорился, назвав Украину Россией. Владимир Зеленский, в свою очередь, поправил белорусского лидера, но подобная путаница рассмешила политика и публику.

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