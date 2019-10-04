Политика
Вести.RuГоворя с Зеленским, Лукашенко назвал Украину Россией
Выступая в Житомире на II форуме регионов Украины и Белоруссии, Александр Лукашенко оговорился, назвав Украину Россией. Владимир Зеленский, в свою очередь, поправил белорусского лидера, но подобная путаница рассмешила политика и публику.
Читать в источнике
Оценить180
Как смешно Лукашенко троллит Зеленского! Или действительно случайно назвал Украину Россией, а потом такой: испугался, думаю, неужели я Владимир Владимирович сейчас вам сказал.
— Ольга Скабеева, российская журналисткаРоссийский Диалог 15:39
с чего всё началось
В ходе выступления на II Форуме регионов Украины и Белоруссии, проходящем в Житомире 4 октября, глава белорусского государства Александр Лукашенко оговорился, назвав Украину Россией, пишет РБК.Инфорос11:50
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7018 источников, обновлено в 16:42, Ашберн
Показать все источники
Автоматически обработано 7018 источников, обновлено в 16:42, Ашберн
Происшествия
В Балашихе суд арестовал обвиняемого в убийстве ровесницы подростка
Балашихинский суд арестовал 15-летнего подростка, которого обвиняют в убийстве школьницы.
Игры
Red Dead Redemption 2 выйдет на ПК
Происшествия
В Петербурге полицейские после вымогательства взятки ограбили мужчину
Красносельский районный суд Петербурга арестовал на два месяца двух полицейских, которые, по данным следствия, сначала вымогали взятку у местного жителя, а потом при попытке скрыться от коллег ограбили и избили его.
Армия и оружие
США испытали новую противокорабельную ракету
По данным телеканала, испытания ракеты NSM (Naval Strike Missile) прошли 1 октября недалеко от острова Гуам.
Общество
Садальский назвал Малышеву «дурой»: «Раньше это знали только в семье»
Политика
Украина потребовала от «Газпрома» доступ к туркменскому газу
"Нафтогаз" требует от "Газпрома" разблокировать возможность получать на российско-украинской границе газ из Туркмении.
Политика
Грузия захотела «как можно скорее» возобновить авиасообщение с Россией
МИД Грузии выступил за восстановление авиасообщения с Россией «как можно скорее».
Шоу-бизнес
У Бочкаревой после скандала с наркотиками парализовало половину лица
После скандала с наркотиками у актрисы частично парализовано лицо, рассказал музыкант Андрей Ковалев в интервью «СтарХиту».
Армия и оружие
Военные НАТО опубликовали снимок Су-34 в рамке прицела
Политика
Песков прокомментировал исследования о падении доходов среднего класса
Официальный представитель главы государства Дмитрий Песков сообщил, что в Кремле всегда обращают внимание на различные исследования, их результаты соответствующие ведомства и министерства будут учитывать в своей работе.
Политика
Экоактивистка в США призвала бомбить Россию и есть детей
Ранее, в конце сентября, активистка из Швеции Грета Тунберг выступила в ООН на тему экологии, заявив, что мировые лидеры «отняли у нее детство».
Здоровье
Препарат от язвы желудка отзывают из российских аптек
Из российских аптек в спешном порядке отзывают распространённое лекарство от язвы желудка - «Зантак».
Культура
Первый канал изменил правила голосования в шоу «Голос»
Первый канал изменил правила голосования за участников конкурса "Голос": от телефонных звонков решено отказаться, теперь голоса будут приниматься только с мобильных номеров в виде SMS.
Общество
Маргарита Грачева выходит замуж
Известная всей стране жительница Серпухова Маргарита Грачева объявила о предстоящей свадьбе в интервью KP.RU.
Политика
Русскоязычные школы на Украине переведут на украинский язык
«Русскоязычные школы еще есть, однако с сентября 2020 года такие школы переходят на украинский язык обучения», - сообщила она в эфире телеканала «Прямой».
Общество
Аронофски и Тарасова вместе вышли в свет
Американский режиссер Даррен Аронофски и российская актриса Аглая Тарасова вместе вышли в свет, появившись в компании друг друга на красной дорожке кинофестиваля в Сан-Себастьяне.
Армия и оружие
Подлодка «Петропавловск-Камчатский» вышла в море на госиспытания
Первая подводная лодка проекта 636.3 для Тихоокеанского флота, «Петропавловск-Камчатский», которая строилась на Адмиралтейских верфях, вышла в Балтику на государственные испытания, сообщили Адмиралтейские верфи.
Происшествия
Сына вице-президента МТС арестовали после погони
Авто
Создан тюнинговый обвес для Aurus Senat
Российское тюнинг-ателье Khann (Москва) разработало аэродинамический обвес для люксового седана Aurus Senat.
Армия и оружие
В Крыму построят новейшую радиолокационную станцию «Воронеж»
Новейшую радиолокационную станцию "Воронеж", входящую в российскую систему предупреждения о ракетном нападении (СПРН), построят в Севастополе в 2024 году, заявил заместитель командующего Космическими войсками генерал-майор Игорь Морозов.
Политика
Лукашенко попросил Киев помочь Белоруссии в ракетостроении
Минск заинтересован в сотрудничестве с Украиной в сфере ракетостроения.
Кино
Мишель Пфайффер представила в Москве новую «Малефисенту»
МОСКВА, Кинобизнес сегодня - 4 октября в Москву прилетела актриса Мишель Пфайффер, сыгравшая одну из главных ролей в фильме Disney «Малефисента: Владычица тьмы» (WDSSPR).
Технологии
Российские истребители испытали цифровой камуфляж нового поколения
Стало известно, что в России продолжаются испытания истребителей последнего поколения Су-57.
Происшествия
Самолет вернулся во Внуково из-за пьяного пассажира на борту
Самолет авиакомпании Turkish Airlines, который вылетел в Стамбул из аэропорта Внуково в Москве, вернулся обратно из-за пьяного пассажира.
Политика
Путин пошутил о журналистах, которых интересует только негатив
Президент РФ Владимир Путин рассказал о журналистах, которых интересуют только негативные новости.
Футбол
ЦСКА уступил «Эспаньолу» в Лиге Европы
Армейцы потерпели второе поражение подряд и находятся на последнем месте в группе H. Московский ЦСКА проиграл испанскому "Эспаньолу" в матче второго тура группового этапа Лиги Европы.
Политика
Новый глава ЦИК Украины назвал условия для выборов в Донбассе
Новый председатель Центральной избирательной комиссии Украины Олег Диденко заявил, что для проведения выборов на неподконтрольных стране территориях Донбасса нужны условия, связанные с безопасностью и урегулированием этого вопроса в законодательстве.
Шоу-бизнес
Анастасия Заворотнюк погасила многомиллионные долги перед банком
Актриса Анастасия Заворотнюк, несмотря на свою болезнь, смогла погасить все свои долги перед банком.