с чего всё началось

И вы знаете, Владимир Александрович, эта площадка, регионы России, непосредственно контакты руководителей регионов, они как раз помогли нам быстрее подойти уже больше шести миллиардов…

Выступая в Житомире на II форуме регионов Украины и Белоруссии, Александр Лукашенко оговорился, назвав Украину Россией. Владимир Зеленский, в свою очередь, поправил белорусского лидера, но подобная путаница рассмешила политика и публику.

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Политика Путин заинтересовался созданием медицинской госкорпорации Как передает телеканал "Россия 24", об этом глава государства рассказал в ходе своего общения с участниками наблюдательного совета АНО "Россия — страна возможностей" в Сочи.

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Происшествия Мэр Львова назвал груз причиной гибели людей при крушении Ан-12 Мэр Львова Андрей Садовой сообщил, что причиной гибели пяти человек во время экстренной посадки грузового самолета Ан-12 стал перевозимый груз, который задавил людей.

Кино Фестиваль Comic Con Russia начинается в Москве Международный развлекательный фестиваль поп-культуры Comic Con Russia 3 октября стартует на территории Москвы.

Шоу-бизнес Алла Пугачёва с детьми была замечена в Московском планетарии При чём видео Аллы Пугачёвой с Гарри и Лизой сделал маленький папарацци.

Происшествия Вооруженные захватчики атаковали завод на Кубани Восемь вооруженных захватчиков ворвались на территорию завода в Славянском районе края, расстреляли охранников и попытались взять предприятие под свой контроль, сказал источник.

Футбол Футболист «Зенита» Малком заявил, что скоро вернётся на поле «Пусть наши болельщики не беспокоятся — этот процесс пройдёт очень быстро, и я как можно скорее вернусь на поле, чтобы приносить им радость», — заключил Малком.

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Политика Microsoft обвинила хакеров Ирана в атаке на кандидата в президенты США Корпорация Microsoft заявила, что хакеры попытались взломать аккаунты, связанные с одним из кандидатов в президенты США.

Шоу-бизнес Шок: вдова Караченцова убита после бессовестного скандала в «Ленкоме» Скандал с отменой вечера памяти Николая Караченкова в "Ленкоме", который должен был состояться 21 октября, разгорается все сильнее.

Шоу-бизнес У Бочкаревой после скандала с наркотиками парализовало половину лица После скандала с наркотиками у актрисы частично парализовано лицо, рассказал музыкант Андрей Ковалев в интервью «СтарХиту».

Футбол Агент Жамалетдинова прокомментировал слухи о возможном возвращении игрока в ЦСКА Александр Маньяков, агент нападающего «Леха» Тимура Жамалетдинова, прокомментировал информацию о возможном возвращении 22-летнего игрока в ЦСКА, которому принадлежат права на него.

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