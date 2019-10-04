Политика
Вести.RuГоворя с Зеленским, Лукашенко назвал Украину Россией
Выступая в Житомире на II форуме регионов Украины и Белоруссии, Александр Лукашенко оговорился, назвав Украину Россией. Владимир Зеленский, в свою очередь, поправил белорусского лидера, но подобная путаница рассмешила политика и публику.
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И вы знаете, Владимир Александрович, эта площадка, регионы России, непосредственно контакты руководителей регионов, они как раз помогли нам быстрее подойти уже больше шести миллиардов…
с чего всё началось
В ходе выступления на II Форуме регионов Украины и Белоруссии, проходящем в Житомире 4 октября, глава белорусского государства Александр Лукашенко оговорился, назвав Украину Россией, пишет РБК.Инфорос11:50
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