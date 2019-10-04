Политика
Вести.RuГоворя с Зеленским, Лукашенко назвал Украину Россией
Выступая в Житомире на II форуме регионов Украины и Белоруссии, Александр Лукашенко оговорился, назвав Украину Россией. Владимир Зеленский, в свою очередь, поправил белорусского лидера, но подобная путаница рассмешила политика и публику.
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И вы знаете, Владимир Александрович, вот эта площадка регионов России, непосредственно контакты руководителей регионов, они как раз помогли нам быстрее подойти к уже больше 6 миллиардам товарооборота между нашими странами.
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Автоматически обработано 7016 источников, обновлено в 12:03, Ашберн
Политика
СМИ рассказали о плане Киева по полной блокаде Донбасса
Киев может пойти на полную блокаду самопровозглашенных республик Донбасса и разрабатывает соответствующий план, пишет "Коммерсант" со ссылкой на источники.
РИА Новости 08:18
Общество
Маргарита Грачева выходит замуж
Известная всей стране жительница Серпухова Маргарита Грачева объявила о предстоящей свадьбе в интервью KP.RU.
Российская газета 10:22
Политика
Путин заинтересовался созданием медицинской госкорпорации
Как передает телеканал "Россия 24", об этом глава государства рассказал в ходе своего общения с участниками наблюдательного совета АНО "Россия — страна возможностей" в Сочи.
Вести.Ru 11:29
Происшествия
Мэр Львова назвал груз причиной гибели людей при крушении Ан-12
Мэр Львова Андрей Садовой сообщил, что причиной гибели пяти человек во время экстренной посадки грузового самолета Ан-12 стал перевозимый груз, который задавил людей.
РИА Новости 07:19
Наука
Потеря зубов связана с повышением риска сердечных заболеваний
Исследователи узнали, что потеря зубов у взрослых людей без травматических причин связана с проблемами в работе сердечно-сосудистой системы.
Волга-Медиа 05:58
Футбол
СМИ: Анчелотти может покинуть «Наполи» в конце сезона
Главный тренер «Наполи» Карло Анчелотти может покинуть команду в конце сезона.
Матч ТВ 08:34
Политика
Песков прокомментировал исследования о падении дохода среднего класса
В Кремле с большим вниманием относятся к различным исследованиям, соответствующие ведомства и министерства будут учитывать их в своей работе, заявил пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков, комментируя исследования о падении дохода среднего класса в России.
РИА Новости 05:49
Кино
Ninja и Райан Рейнольдс снимутся в комедии о видеоигре
Популярный стример Fortnite Тайлер Ninja Блевинс сыграет виртуальную копию себя в фильме про вымышленную видеоигру — «Свободный» (Free Guy).
CyberSport.ru 04:18
Армия и оружие
Появились сообщения о гибели в Ливии российских наемников
Красная весна 02 октября в 15:05
Армия и оружие
Летчики НАТО поймали Су-34 в объектив тепловизора
Воздушный компонент (авиационные силы) Бельгии опубликовал у себя в Twitter фотографии российского сверхзвукового истребителя Су-34, сделанные через объектив тепловизора.
Lenta.ru 10:17
Политика
Власти Дании сняли политические возражения по «Северному потоку — 2»
Дания сняла политические возражения по вопросу строительства на ее территории участка газопровода "Северный поток - 2", пишут СМИ со ссылкой на источники.
Газета.Ru 02:47
Происшествия
В Ростове местных жителей осудили за организацию одиночных пикетов
По данным следствия, 5 ноября 2017 года Сидоров и Мордасов вышли в одиночные пикеты с плакатами «Правительство в отставку» и «Верните землю ростовским погорельцам».
BFM.ru 09:50
Происшествия
Страшное ДТП на «Тавриде» в Крыму унесло жизни двух человек
На крымской трассе «Таврида», в районе Белогорска столкнулись три автомобиля, в результате ДТП погибли два человека.
REGNUM 04:22
Кино
Фестиваль Comic Con Russia начинается в Москве
Международный развлекательный фестиваль поп-культуры Comic Con Russia 3 октября стартует на территории Москвы.
News.ru вчера в 02:25
Гаджеты
В России начинаются продажи смартфона Vivo Nex 3
На мобильный рынок России выходит новое устройство от Vivo, Nex 3 обещает стать настоящим бестселлером.
OAnews 01 октября в 09:48
Футбол
Эксперты уверены, что Тедеско возглавит «Спартак»
Аналитики букмекерских контор оценили вероятность того, что новым главным тренером московского «Спартака» станет экс-наставник «Шальке» Доменико Тедеско.
Нева Спорт 11:22
Происшествия
Вооруженные захватчики атаковали завод на Кубани
Восемь вооруженных захватчиков ворвались на территорию завода в Славянском районе края, расстреляли охранников и попытались взять предприятие под свой контроль, сказал источник.
BFM.ru 02:45
Политика
Порошенко нанял российского адвоката Новикова
В «Европейской солидарности» подчеркнули, что Новиков имеет разрешение на адвокатскую практику на территории Украины.
РБК 05:21
Происшествия
Первый в РФ штраф за курение на балконе получит житель Ставрополья
В городе Изобильном Ставропольского края мужчине грозит штраф за курение на балконе, которое привело к пожару.
Российская газета 05:25
Политика
Новак назвал критерии определения цены транзита газа через Украину
Глава Минэнерго России Александр Новак рассказал, каким образом будет формироваться цена на транзит газа через территорию Украины.
Газета.Ru 10:43
Политика
Задержанную в Иране российскую журналистку Юзик скоро отпустят
Задержанную в Иране российскую журналистку Юлию Юзик скоро выпустят на свободу. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на МИД Ирана.
Газета.Ru 10:19
Шоу-бизнес
Иглесиас показал подросшего сына от Курниковой
Поклонники умилились постом певца Несколько часов назад на личной странице "Инстаграма" Энрике Иглесиаса появилась трогательная семейная фотография.
WomanHit.ru 07:59
Кино
Режиссер «Игры престолов» признал финальный сезон поспешным
Не успели фанаты легендарного сериала обдумать слова Джорджа Мартина, который заявил, что заключительный эпизод был «не совсем верный», но в противном случае «пришлось бы выпускать еще пять сезонов», как к критике финала «Игры престолов» присоединился и её режиссер.
Киноафиша России вчера в 04:05
Общество
Аронофски и Тарасова перестали скрывать роман
25-летняя российская актриса Аглая Тарасова и 50-летний голливудский режиссер Даррен Аронофски впервые появились на мероприятии как пара, передает Spletnik.
Газета.Ru 06:42
Политика
Грета Тунберг изменила профиль в Twitter после слов Путина
РИА Новости вчера в 18:42
Общество
В Лос-Анджелесе для бездомной россиянки собрали 60 тысяч долларов
Жизнь бездомной певицы из Лос-Анджелеса налаживается.
Вести.Ru 05:04
Футбол
Польский журналист: Жамалетдинов может вернуться в ЦСКА, его трансфер провальный
Чемпионат 09:55
Кино
Кэмерон показал фото со съемок второй части «Аватара»
Первые фотографии со съемок новой части фантастического фильма «Аватар» появились в социальных сетях.
iReactor вчера в 16:11
Технологии
На самом мощном в мире атомном ледоколе «Арктика» запустили реактор
На борту новейшего российского атомного ледокола «Арктика» состоялся запуск реакторной установки.
Дни24 04:38