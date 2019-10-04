Политика

Вести.RuВести.RuГоворя с Зеленским, Лукашенко назвал Украину Россией

Выступая в Житомире на II форуме регионов Украины и Белоруссии, Александр Лукашенко оговорился, назвав Украину Россией. Владимир Зеленский, в свою очередь, поправил белорусского лидера, но подобная путаница рассмешила политика и публику.
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Александр Лукашенко
И вы знаете, Владимир Александрович, вот эта площадка регионов России, непосредственно контакты руководителей регионов, они как раз помогли нам быстрее подойти к уже больше 6 миллиардам товарооборота между нашими странами.
— Александр ЛукашенкоSputnik Армения 11:34

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Лукашенко оговорился, назвав Украину «регионами России»

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Видеофакт: Лукашенко назвал Украину Россией и тут же отшутился Зеленскому

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Автоматически обработано 7016 источников, обновлено в 12:03, Ашберн
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