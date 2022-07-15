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Гозман стал подозреваемым по делу о двойном гражданстве

Оппозиционер Леонид Гозман (признан в РФ иноагентом) стал подозреваемым по делу о двойном гражданстве.
URA.Ru
— Гозман был сегодня задержан по делу, возбужденному по статье «Неисполнение обязанности по подаче уведомления о наличии у гражданина Российской Федерации гражданства иностранного государства», — рассказал адвокат.
Вечерняя Москва
Ст. 330.2 УК предусматривает наказание в виде штрафа в размере до 200 тыс. руб. или заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года либо обязательные работы на срок до 400 часов.
РБК
Минюст РФ в начале мая включил Гозмана и ряд других лиц в реестр СМИ-иноагентов.
ТАСС

Подробнее о событии

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