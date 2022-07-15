— Гозман был сегодня задержан по делу, возбужденному по статье «Неисполнение обязанности по подаче уведомления о наличии у гражданина Российской Федерации гражданства иностранного государства», — рассказал адвокат.
Ст. 330.2 УК предусматривает наказание в виде штрафа в размере до 200 тыс. руб. или заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года либо обязательные работы на срок до 400 часов.
«Газпром» сообщил, что 15 июля попросил Siemens дать документы, которые позволят вывезти газотурбинный двигатель для «критически важного объекта» газопровода «Северный поток» — компрессорной станции «Портовая» (расположена в районе Выборга).
Министр обороны РФ Сергей Шойгу во время инспекции группировки войск на Украине поручил усилить действия российских военных группировок "Юг" и "Центр" для исключения возможности Вооруженных сил Украины наносить массированные ракетные удары по городам Донбасса и других регионов.
В интервью Financial Times Устенко сообщил, что Министерство юстиции Украины намерено подать иски против банков в МУС после завершения нынешнего конфликта, и что украинские спецслужбы уже собирают информацию о поддержке западными финансовыми корпорациями российской нефтегазовой промышленности.