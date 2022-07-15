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Гозман стал подозреваемым по делу о двойном гражданстве

Против российского политика Леонида Гозмана (признан иноагентом по решению Минюста) завели уголовное дело о неуведомлении о двойном гражданстве.
Lenta.ru
Ст. 330.2 УК предусматривает наказание в виде штрафа в размере до 200 тыс. руб. или заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года, либо обязательные работы на срок до 400 часов.
РБК
После начала специальной военной операции России на Украине Леонид Гозман уехал из России.
Коммерсантъ
Минюст РФ в начале мая включил Гозмана и ряд других лиц в реестр СМИ-иноагентов.
ТАСС

Подробнее о событии

Гозман стал подозреваемым по делу о двойном гражданстве
ТАСС14:13
Адвокат Гозмана сообщил, что политик стал подозреваемым по делу о двойном гражданстве
Газета.Ru14:32
Леонида Гозмана допросили в связи с неуведомлением о получении гражданства Израиля
Коммерсантъ14:21
Леонида Гозмана допросили в СК как подозреваемого и отпустили
Интерфакс14:18
Против Леонида Гозмана завели уголовное дело
РБК14:48
РБК: политик Гозман сообщил об уголовном деле из-за неуведомления о двойном гражданстве
Lenta.ru15:08
Леонид Гозман стал подозреваемым по делу о двойном гражданстве
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