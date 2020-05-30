Политика
REGNUM«Гознак» обвинил таможню Мальты в незаконном изъятии банкнот для Ливии
Москва, 30 мая 2020, 20:02 — REGNUM Таможня Мальты незаконно изъяла напечатанные в России банкноты для Ливии ещё в сентябре 2019 года, сообщили 30 мая в пресс-службе АО «Гознак».
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Политика
Путин предложил определить шаги России после открытия границ
Стремление некоторых зарубежных стран, которые зависят от туризма, поскорее отменить ограничения в связи с пандемией коронавируса понятны, отметил российский президент Владимир Путин.
Газета.Ru 13:08
Общество
Минздрав одобрил первый российский препарат для лечения коронавируса
Первый российский препарат для лечения коронавируса одобрен Минздравом.
BFM.ru 15:04
Космос
SpaceX запустила Crew Dragon с экипажем к МКС
Crew Dragon выгоднее "Союза" Полная стоимость одной миссии Crew Dragon к МКС, включающая затраты на ракету и космический корабль, при условии заказа не менее четырех таких миссий в год оценивается в 160 миллионов долларов, то есть менее 23 миллионов за человека (в случае максимально заполненной кабины).
Lenta.ru 15:45
Общество
В проект нового КоАП внесли штрафы за отказ от обязательной вакцинации
Проект нового Кодекса об административных правонарушениях (КоАП РФ) устанавливает для граждан из группы риска штраф до 7 тыс. руб. за отказ от предписанных законом медосмотров и прививок.
Интерфакс вчера в 18:54
Транспорт
Петербуржцы начали массово активировать льготные проездные
Ранее сообщалась, что с 29 по 30 июня, пассажиры льготных категорий могут автоматически активировать восстановленный ресурс своих проездных билетов (при этом записанные на карте деньги полностью восстановятся).
Piter.tv 06:06
Происшествия
В Ингушетии ликвидировали двух боевиков
Интерфакс 11:53
Армия и оружие
Международные учения Sea Breeze 2020 пройдут бесконтактно
Командование Военно-морских сил ВС Украины сообщило о планах провести международные учения Sea Breeze 2020 бесконтактно из-за пандемии коронавируса.
News.ru 12:48
Общество
Глава Мосгордумы объяснил свой доход за 2019 год
Спикер Мосгордумы Алексей Шапошников объяснил, что в 2019 году он получил высокий доход благодаря продаже ценных бумаг.
Lenta.ru 15:20
Здоровье
Московские медики направлены в Псковскую и Владимирскую области
Как сообщается на сайте столичного депздрава, для оказания помощи местным специалистам в борьбе с коронавирусом выехали две бригады врачей, сформированные из 13 работников стационаров.
Вести.Ru 05:04
Общество
Попова оценила готовность регионов России к отправке жителей на отдых
Москва, 30 мая 2020, 17:25 — REGNUM Готовность российских регионов к отправке граждан на отдых оценила глава Роспеотребнадзора Анна Попова 30 мая в эфире телеканала «Россия 1».
REGNUM 10:25
Авто
Volkswagen представил новый кроссовер Nivus
Концерн Volkswagen показал новый кроссовер-купе Volkswagen Nivus, разработанный бразильским подразделением бренда.
Новые автомобили вчера в 00:14
Гаджеты
Honor представил в России смартфон Honor 30S
На онлайн-презентации новинок бренда Honor была представлена модель Honor 30S, дополнившая линейку топовых Honor 30 и Honor 30 Pro+ На онлайн-презентации бренда Honor помимо флагманских моделей была представлена и бюджетная модель серии Honor 30 — смартфон Honor 30S.
TechFusion 28 мая в 13:07
Шоу-бизнес
Жена Эмина о настроении: «Мир продолжает жить и без тебя»
Гаврилова хорошо поладила с детьми мужа от Лейлы Алиевой. Сыновья и приемная дочь артиста живут в Баку.
StarHit.ru вчера в 11:00
Происшествия
Два человека погибли при взрыве устройства в ЛНР
Народные новости 04:02
Происшествия
Нижегородский суд арестовал бывшую главу города Елизавету Солонченко
Российская газета вчера в 10:11
Авто
Прототип обновленного универсала Lada Vesta заметили на тестах
Модель заметили при въезде на территорию Научно-технического центра «ВАЗа».
Tvoe-avto.com 10:49
Шоу-бизнес
Друг Натальи Вавиловой рассказал о смертельной болезни ее мужа
Друг звезды фильма «Москва слезам не верит» Натальи Вавиловой Вилли Хштоян рассказал о болезни ее супруга Самвела Гаспарова.
ФАН вчера в 13:40
Происшествия
В Дзержинске женщина родила ребенка на улице
В Дзержинске Нижегородской области женщина родила ребенка прямо на улице.
Российская газета 07:14
Армия и оружие
В Пентагоне подтвердили готовность войск к отправке в Миннесоту
В Пентагоне заявили, что ряд войск подготовлен к возможной отправке в Миннесоту, где вспыхнули акции протеста на фоне гибели афроамериканца Джорджа Флойда.
Газета.Ru 16:11
Авто
АвтоВАЗ рассказал о новых выгодах на автомобили Lada
Автоновости дня вчера в 03:42
Экономика
Прибыль американских компаний рухнула до значений кризисного 2009 года
Показатели оказались равными значениям кризисного 2009 года, в связи с чем аналитики предупреждают об обвале инвестиционных компаний.
Экономика сегодня 02:50
Кино
Генри Кавилл может вернуться к роли Супермена
Предположительно, актер появится в камео в одном из грядущих супергеройских фильмов DC Universe — например, в "Шазаме 2", "Аквамене 2" или "Черном Адаме" с Дуэйном Джонсоном.InterMedia напоминает: осенью 2018 года стало известно, что Кавилл может оставить роль Супермена.
ИА InterMedia 28 мая в 08:20
Политика
Трамп и Меркель поспорили из-за «Северного потока-2»
Разногласия по поводу «Северного потока-2» привели к горячему спору между канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом США Дональдом Трампом.
Lenta.ru 00:22
Политика
Россияне назвали самые важные поправки к Конституции
Россияне считают наиболее важным внести в Конституцию поправки, касающиеся социальной сферы, а также экологии, науки, добровольчества и защиты персональных данных.
Известия 07:29
Кино
«Соник в кино» получит продолжение
В США "Соник в кино" собрал 58 млн долларов за первый уикенд, став самым востребованным фильмом по видеоигре за историю американского проката.
ИА InterMedia вчера в 04:48
Здоровье
Попова заявила, что вторая волна коронавируса может прийти осенью
Попова подчеркнула, что это заставляет торопиться с вакцинацией против гриппа.
ТАСС 06:22