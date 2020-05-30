Политика

REGNUMREGNUM«Гознак» обвинил таможню Мальты в незаконном изъятии банкнот для Ливии

Москва, 30 мая 2020, 20:02 — REGNUM Таможня Мальты незаконно изъяла напечатанные в России банкноты для Ливии ещё в сентябре 2019 года, сообщили 30 мая в пресс-службе АО «Гознак».
Читать в источнике
Комментировать1,2K

Подробнее о событии

В МИД опровергли заявление США о фальшивой партии ливийской валюты

РИА Новости14:42

МИД счел фальшивыми заявления США о подделке ливийской валюты в России

РБК11:29

МИД РФ отверг обвинения США в изготовлении фальшивой валюты для Ливии

Коммерсантъ11:40

В МИД России назвали фальшивыми заявления США о ливийской валюте

Lenta.ru13:24

Гознак: Мальта нарушила международное право, задержав груз с банкнотами ЦБ Ливии

ТАСС12:05

В ООН не нашли нарушений в поставках Россией валюты для Ливии

Московский Комсомолец13:19

Российский МИД резко отверг обвинения США в подделке ливийской валюты в нашей стране

Эхо Москвы12:02
Показать все источники
Автоматически обработано 7212 источников, обновлено в 16:23, Ашберн
Политика

Путин предложил определить шаги России после открытия границ

Стремление некоторых зарубежных стран, которые зависят от туризма, поскорее отменить ограничения в связи с пандемией коронавируса понятны, отметил российский президент Владимир Путин.
Газета.Ru 13:08
1K
Общество

Минздрав одобрил первый российский препарат для лечения коронавируса

Первый российский препарат для лечения коронавируса одобрен Минздравом.
BFM.ru 15:04
362
Космос

SpaceX запустила Crew Dragon с экипажем к МКС

Crew Dragon выгоднее "Союза" Полная стоимость одной миссии Crew Dragon к МКС, включающая затраты на ракету и космический корабль, при условии заказа не менее четырех таких миссий в год оценивается в 160 миллионов долларов, то есть менее 23 миллионов за человека (в случае максимально заполненной кабины).
Lenta.ru 15:45
1,8K
Общество

В проект нового КоАП внесли штрафы за отказ от обязательной вакцинации

Проект нового Кодекса об административных правонарушениях (КоАП РФ) устанавливает для граждан из группы риска штраф до 7 тыс. руб. за отказ от предписанных законом медосмотров и прививок.
Интерфакс вчера в 18:54
8K
Транспорт

Петербуржцы начали массово активировать льготные проездные

Ранее сообщалась, что с 29 по 30 июня, пассажиры льготных категорий могут автоматически активировать восстановленный ресурс своих проездных билетов (при этом записанные на карте деньги полностью восстановятся).
Piter.tv 06:06
190
Происшествия

В Ингушетии ликвидировали двух боевиков

Интерфакс 11:53
866
Армия и оружие

Международные учения Sea Breeze 2020 пройдут бесконтактно

Командование Военно-морских сил ВС Украины сообщило о планах провести международные учения Sea Breeze 2020 бесконтактно из-за пандемии коронавируса.
News.ru 12:48
Общество

Глава Мосгордумы объяснил свой доход за 2019 год

Спикер Мосгордумы Алексей Шапошников объяснил, что в 2019 году он получил высокий доход благодаря продаже ценных бумаг.
Lenta.ru 15:20
1,5K
Здоровье

Московские медики направлены в Псковскую и Владимирскую области

Как сообщается на сайте столичного депздрава, для оказания помощи местным специалистам в борьбе с коронавирусом выехали две бригады врачей, сформированные из 13 работников стационаров.
Вести.Ru 05:04
58
Общество

Попова оценила готовность регионов России к отправке жителей на отдых

Москва, 30 мая 2020, 17:25 — REGNUM Готовность российских регионов к отправке граждан на отдых оценила глава Роспеотребнадзора Анна Попова 30 мая в эфире телеканала «Россия 1».
REGNUM 10:25
93
Авто

Volkswagen представил новый кроссовер Nivus

Концерн Volkswagen показал новый кроссовер-купе Volkswagen Nivus, разработанный бразильским подразделением бренда.
Новые автомобили вчера в 00:14
80
Гаджеты

Honor представил в России смартфон Honor 30S

На онлайн-презентации новинок бренда Honor была представлена модель Honor 30S, дополнившая линейку топовых Honor 30 и Honor 30 Pro+ На онлайн-презентации бренда Honor помимо флагманских моделей была представлена и бюджетная модель серии Honor 30 — смартфон Honor 30S.
TechFusion 28 мая в 13:07
25
Футбол

«Бавария» одержала восьмую победу подряд в чемпионате Германии

РБК 14:38
Шоу-бизнес

Жена Эмина о настроении: «Мир продолжает жить и без тебя»

Гаврилова хорошо поладила с детьми мужа от Лейлы Алиевой. Сыновья и приемная дочь артиста живут в Баку.
StarHit.ru вчера в 11:00
9
Происшествия

Два человека погибли при взрыве устройства в ЛНР

Народные новости 04:02
86
Происшествия

Нижегородский суд арестовал бывшую главу города Елизавету Солонченко

Российская газета вчера в 10:11
338
Авто

Прототип обновленного универсала Lada Vesta заметили на тестах

Модель заметили при въезде на территорию Научно-технического центра «ВАЗа».
Tvoe-avto.com 10:49
24
Шоу-бизнес

Друг Натальи Вавиловой рассказал о смертельной болезни ее мужа

Друг звезды фильма «Москва слезам не верит» Натальи Вавиловой Вилли Хштоян рассказал о болезни ее супруга Самвела Гаспарова.
ФАН вчера в 13:40
258
Шоу-бизнес

Пригожин объяснил, зачем звезды обратились за помощью к государству

РИА Новости 07:31
67
Происшествия

В Дзержинске женщина родила ребенка на улице

В Дзержинске Нижегородской области женщина родила ребенка прямо на улице.
Российская газета 07:14
244
Киберспорт

Новый мод превращает Half-Life: Alyx в шутер от первого лица без VR

Чемпионат 16:06
Армия и оружие

В Пентагоне подтвердили готовность войск к отправке в Миннесоту

В Пентагоне заявили, что ряд войск подготовлен к возможной отправке в Миннесоту, где вспыхнули акции протеста на фоне гибели афроамериканца Джорджа Флойда.
Газета.Ru 16:11
Авто

АвтоВАЗ рассказал о новых выгодах на автомобили Lada

Автоновости дня вчера в 03:42
11
Экономика

Прибыль американских компаний рухнула до значений кризисного 2009 года

Показатели оказались равными значениям кризисного 2009 года, в связи с чем аналитики предупреждают об обвале инвестиционных компаний.
Экономика сегодня 02:50
27
Кино

Генри Кавилл может вернуться к роли Супермена

Предположительно, актер появится в камео в одном из грядущих супергеройских фильмов DC Universe — например, в "Шазаме 2", "Аквамене 2" или "Черном Адаме" с Дуэйном Джонсоном.InterMedia напоминает: осенью 2018 года стало известно, что Кавилл может оставить роль Супермена.
ИА InterMedia 28 мая в 08:20
3
Политика

Трамп и Меркель поспорили из-за «Северного потока-2»

Разногласия по поводу «Северного потока-2» привели к горячему спору между канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом США Дональдом Трампом.
Lenta.ru 00:22
400
Происшествия

В Москве задержали нескольких пикетчиков у здания МВД на Петровке

Газета.Ru 05:47
1,1K
Политика

Россияне назвали самые важные поправки к Конституции

Россияне считают наиболее важным внести в Конституцию поправки, касающиеся социальной сферы, а также экологии, науки, добровольчества и защиты персональных данных.
Известия 07:29
1,1K
Кино

«Соник в кино» получит продолжение

В США "Соник в кино" собрал 58 млн долларов за первый уикенд, став самым востребованным фильмом по видеоигре за историю американского проката.
ИА InterMedia вчера в 04:48
12
Здоровье

Попова заявила, что вторая волна коронавируса может прийти осенью

Попова подчеркнула, что это заставляет торопиться с вакцинацией против гриппа.
ТАСС 06:22
213
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное