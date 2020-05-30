Москва, 30 мая 2020, 20:02 — REGNUM Таможня Мальты незаконно изъяла напечатанные в России банкноты для Ливии ещё в сентябре 2019 года, сообщили 30 мая в пресс-службе АО «Гознак».

«Гознак» обвинил таможню Мальты в незаконном изъятии банкнот для Ливии

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