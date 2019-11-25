Происшествия

ИнтерфаксИнтерфаксГрабители украли из сокровищницы в Дрездене бриллиантовые украшения

Грабители вынесли из сокровищницы "Зеленый свод" в Дрездене бриллиантовые гарнитуры, сообщила директор организации Государственные художественные собрания Дрездена Марион Акерманн. Она рассказала, что преступников интересовала одна конкретная витрина.
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Из сокровищницы «Зеленый свод» в Дрездене украли три набора украшений

ТАСС08:28

Грабители украли из сокровищницы в Дрездене бриллиантовые украшения

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В музее Дрездена рассказали о хищении ювелирных гарнитуров XVIII века

RT на русском08:22

В Дрездене ограбили музейную сокровищницу «Зеленый свод»

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Из сокровищницы в Дрездене украли бриллиантовые украшения

Lenta.ru09:15

Сокровищницу «Зеленый свод» ограбили в Дрездене

Газета.Ru04:56

В Дрездене не назвали цену украденного в сокровищнице «Зеленый свод»

РИА Новости08:19
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ЦСКА — Крылья Советов 1:0

В матче 17-го тура Российской Премьер-Лиги московский ЦСКА обыграл самарские «Крылья Советов» со счётом 1:0. Встреча состоялась в Москве на стадионе «ВЭБ Арена».
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Назван размер ущерба по делу замглавы Росалкогольрегулирования

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