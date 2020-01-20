Шторма и бури вызвали хаос в двух городах Австралии. В Мельбурне и Канберре выпал град размером с мяч для гольфа, сообщает BBC. Только на территории штата Виктория число обращений в службу экстренной помощи достигло полутора тысяч.

Град размером с мяч для гольфа — Австралию штормит

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