Коронавирус
ВедомостиГрафик прогулок для жителей Москвы появился на «Яндекс.Картах»
На «Яндекс.Картах» появилась справочная информация для жителей Москвы о расписании прогулок с 1 по 7 июня. Для того, чтобы узнать график прогулок для конкретного дома, можно ввести его адрес или найти его на карте. Также с помощью сервиса можно посмотреть радиус 2 км вокруг дома.
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На mos.ru появился сервис для прогулок москвичей
Официальный портал Мэра и Правительства Москвывчера в 13:26
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Корпорация Microsoft выпустила обновления для Windows 10, которые можно установить на свой компьютер уже сейчас.
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Звезды шоу-бизнеса запросили госпомощь в виде МРОТ
Певцы Григорий Лепс, Николай Басков, Леонид Агутин и Дима Билан, музыкальный продюсер Иосиф Пригожин и блогерша Регина Тодоренко запросили помощи от государства из-за пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.
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Общество
Голосование по Конституции России могут растянуть на несколько дней
Москва, 29 мая 2020, 11:41 — REGNUM В России голосование по поправкам к Конституции могут растянуть на несколько дней, об этом сообщает РБК со ссылкой на рекомендации Роспотребнадзор, а и Центральной избирательной комиссии Отмечается, что голосование могут провести под тентами или навесами возле зданий, где обычно располагаются избирательные участки.
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Звезды «Властелина колец» снова соберутся вместе
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Глава американской компании Tesla Илон Маск прокатился на одном из самых обсуждаемых автомобилей последнего года – пикапе Cybertruck.
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Онищенко назвал подъезд одним из очагов распространения коронавируса
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В Подмосковье на свалку выбросили лекарства на 6 миллионов рублей
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