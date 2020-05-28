На «Яндекс.Картах» появилась справочная информация для жителей Москвы о расписании прогулок с 1 по 7 июня. Для того, чтобы узнать график прогулок для конкретного дома, можно ввести его адрес или найти его на карте. Также с помощью сервиса можно посмотреть радиус 2 км вокруг дома.

График прогулок для жителей Москвы появился на «Яндекс.Картах»

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