Коронавирус
Говорит МоскваНа «Яндекс.Картах» появился график прогулок москвичей
Ранее график прогулок стал доступен на сайте мэрии. Такое расписание ввели, чтобы одномоментно на улицах города не было больших скоплений людей.
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На mos.ru появился сервис для прогулок москвичей
Официальный портал Мэра и Правительства Москвывчера в 13:26
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Галкин спародировал диалог Путина с Собяниным о прогулках в Москве
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Исследование показало, что только 23% россиян предпочли бы проголосовать через Интернет, голосовать по почте стали бы 2% респондентов.
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Мишустин заявил об «осторожном» смягчении карантинных мер в РФ
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REGNUM 06:40
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Предложение экс-посла США в Киеве Джона Хербста организовать водную блокаду Крыма является безграничным цинизмом – пояснил депутат Госдумы Константин Бахарев, представляющий Керченский избирательный округ.
Газета.Ru вчера в 16:57
Общество
В Петербурге с 1 июня смягчат ограничения из-за коронавируса
В Санкт-Петербурге со следующего месяца начнут снимать введенные из-за пандемии ограничения, сообщили в пресс-службе администрации губернатора.
РИА Новости вчера в 14:00
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В Калининграде скончался еще один пациент с коронавирусом
За последние сутки в Калининградской области подтверждено 33 новых случая коронавируса.
Вести Калининград 04:38
Здоровье
Андрей Бочаров проводит заседание Клинического совета
Губернатор Волгоградской области обсуждает со специалистами ход работы по борьбе с коронавирусной инфекцией.
Волгоградская правда 03:43
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Мишустин включил СМИ в перечень пострадавших отраслей
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление о включении деятельности в области СМИ и производства печатной продукции в перечень пострадавших из-за коронавируса отраслей экономики.
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Правление Союза биатлонистов России провело заседание, на котором был принят ряд решений по вопросам нового тренерского штаба сборных команд, места и даты проведения внеочередной отчетно-выборной конференции, 27 мая передает пресс-служба Союза биатлонистов России.
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Победитель «Танцев со звездами» Иван Стебунов сожалеет о финале
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В Подмосковье смягчили ограничительные меры
Губернатор Московской области Андрей Воробьев анонсировал открытие парков с 29 мая.
Lenta.ru вчера в 13:17