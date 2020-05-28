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Говорит МоскваГоворит МоскваНа «Яндекс.Картах» появился график прогулок москвичей

Ранее график прогулок стал доступен на сайте мэрии. Такое расписание ввели, чтобы одномоментно на улицах города не было больших скоплений людей.
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График прогулок для жителей Москвы появился на «Яндекс.Картах»

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В «Яндекс.Картах» появились графики прогулок для москвичей

РИА Новостивчера в 16:44

Прогулки по графику в Москве придумал искусственный интеллект?

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В «Яндекс.Картах» появились графики прогулок для москвичей

Газета.Ru04:33

Расписание прогулок для москвичей появилось в «Яндекс.Картах»

Вечерняя Москвавчера в 15:56

Сервис с графиком прогулок для москвичей появился в «Яндекс.Картах»

RT на русскомвчера в 15:25

На mos.ru появился сервис для прогулок москвичей

Официальный портал Мэра и Правительства Москвывчера в 13:26
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Харви Вайнштейна в США ещё четыре женщины обвинили в изнасиловании

По данным журналистов издания, судебный иск от лица четырех женщин, которым в настоящее время находятся в возрасте 70, 43, 38 и 35 лет и чьи имена не раскрываются, был подан в верховный суд Нью-Йорка.
REGNUM 05:50
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Политика

В рабочей группе высказались о ситуации с голосованием по Конституции

Сопредседатель рабочей группы по подготовке поправок к Конституции Талия Хабриева заявила РИА Новости, что не видит необходимости затягивать процесс определения даты голосования.
RT на русском 06:20
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Общество

В Госдуме дали прогноз по срокам открытия пляжей

РИА Новости вчера в 20:53
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Общество

Галкин спародировал диалог Путина с Собяниным о прогулках в Москве

Юморист Максим Галкин спародировал совещание президента России Владимира Путина с мэром Москвы Сергеем Собяниным, посвященное утвержденному в Москве графику прогулок в период пандемии коронавируса.
РБК 01:33
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Политика

В Миннеаполис направили более 500 бойцов нацгвардии

РИА Новости 03:19
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Шоу-бизнес

В сети появилась совместная фотография сыновей Овечкина

Анастасия Шубская, супруга капитана "Вашингтон Кэпиталз" Александра Овечкина, опубликовала совместное фото своих сыновей Сергея и Ильи.
Газета.Ru 04:17
Общество

Задержанных в Москве журналистов отпустили из полиции с протоколами

Интерфакс вчера в 16:58
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Происшествия

Жительница Марий Эл без маски на рынке укусила полицейского

Йошкар-Ола, 29 мая 2020, 13:22 — REGNUM В Марий Эл в отношении 38-летней женщины возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 318 УК РФ («Применение насилия к представителю власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей»).
REGNUM 06:22
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Общество

Астраханский губернатор ушёл на самоизоляцию

Губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин ушёл на двухнедельную самоизоляцию из-за контакта с заражённым COVID-19 сотрудником администрации губернатора.
Астрахань 24 06:19
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Происшествия

На создателя «Омбудсмена полиции» завели два новых дела

Ведомости 03:46
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Шоу-бизнес

Елена Воробей продала квартиру из-за кризиса

Воробей добавила, что, конечно же, с этим всем расставаться не хочется, но из-за того, что уже долгое время нет работы, приходится об этом думать.
RuNews24.ru вчера в 04:32
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Политика

Менее четверти россиян выразили желание голосовать через интернет

Исследование показало, что только 23% россиян предпочли бы проголосовать через Интернет, голосовать по почте стали бы 2% респондентов.
Интерфакс 00:18
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Происшествия

В Екатеринбурге суд оштрафовал склад сети «Красное & Белое»

Железнодорожный суд Екатеринбурга в пятницу оштрафовал на 450 тысяч рублей склад "Абсолют" сети "Красное & Белое", где была выявлена вспышка коронавируса.
РИА Новости 06:56
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Общество

Williams лишился титульного спонсора

Британская команда «Формулы-1» Williams объявила о расторжении контракта с титульным спонсором. Об этом сообщает пресс-служба команды.
RT на русском 04:29
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Экономика

В России выросла доля просроченных микрозаймов

На 1 мая объем просроченной задолженности по микрозаймам вырос до 51,3 млрд рублей и достиг 34,3% от всего портфеля.
Российская газета 03:41
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Технологии

В Британии выпустили в продажу флешки с «защитой от излучения 5G»

Хакасия-Информ 04:46
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Политика

Мишустин заявил об «осторожном» смягчении карантинных мер в РФ

Москва, 29 мая 2020, 13:40 — REGNUM В России ситуация с распространением коронавирусной инфекции стабилизируется.
REGNUM 06:40
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Политика

В России осудили слова экс-посла США о водной блокаде Крыма

Предложение экс-посла США в Киеве Джона Хербста организовать водную блокаду Крыма является безграничным цинизмом – пояснил депутат Госдумы Константин Бахарев, представляющий Керченский избирательный округ.
Газета.Ru вчера в 16:57
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Общество

В Петербурге с 1 июня смягчат ограничения из-за коронавируса

В Санкт-Петербурге со следующего месяца начнут снимать введенные из-за пандемии ограничения, сообщили в пресс-службе администрации губернатора.
РИА Новости вчера в 14:00
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Общество

В Калининграде скончался еще один пациент с коронавирусом

За последние сутки в Калининградской области подтверждено 33 новых случая коронавируса.
Вести Калининград 04:38
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Здоровье

Андрей Бочаров проводит заседание Клинического совета

Губернатор Волгоградской области обсуждает со специалистами ход работы по борьбе с коронавирусной инфекцией.
Волгоградская правда 03:43
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Общество

Мишустин включил СМИ в перечень пострадавших отраслей

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление о включении деятельности в области СМИ и производства печатной продукции в перечень пострадавших из-за коронавируса отраслей экономики.
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Биатлон

Союз биатлонистов утвердил тренерский состав сборной России

Правление Союза биатлонистов России провело заседание, на котором был принят ряд решений по вопросам нового тренерского штаба сборных команд, места и даты проведения внеочередной отчетно-выборной конференции, 27 мая передает пресс-служба Союза биатлонистов России.
ИА Красная Весна 27 мая в 15:34
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Энергетика

«Газпром» поставил под угрозу «Силу Сибири»

Государственная компания «Газпром» поставила под угрозу исполнение 30-летнего контракта на поставки газа в Китай и весь проект «Сила Сибири».
Lenta.ru 27 мая в 17:40
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Apple профинансирует съемки нового фильма Мартина Скорсезе

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Экономика

Сбербанк полностью подключился к Системе быстрых платежей

Сбербанк России подключил для своих клиентов опцию отправления и приема переводов по номеру телефона клиентов разных банков в рамках Системы быстрых платежей (СБП), следует из данных в приложении банка.
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Шоу-бизнес

Победитель «Танцев со звездами» Иван Стебунов сожалеет о финале

Газета.Ru 27 мая в 08:08
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Хоккей

«Барыс» подписал финского вратаря Ортио

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YouTube сделал подарок любителям длинных роликов

Видеохостинг YouTube ввел новую функцию, которую анонсировал еще месяц назад, - разделил длинные ролики на отдельные разделы.
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Общество

В Подмосковье смягчили ограничительные меры

Губернатор Московской области Андрей Воробьев анонсировал открытие парков с 29 мая.
Lenta.ru вчера в 13:17
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