Коронавирус

ВедомостиВедомостиС 9 июня в Москве отменят режим самоизоляции и пропуска

Режим самоизоляции, цифровые пропуска и график прогулок отменят в Москве с 9 июня, сообщил председатель Общественной палаты столицы Константин Ремчуков, передает ТАСС.
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Собянин отменил пропускной режим и график прогулок

РИА Новости09:01

Как власти Москвы вводили и смягчали ограничения из-за распространения коронавируса

ТАСС08:19

Сергей Собянин: Режим самоизоляции и пропусков отменяется в Москве с 9 июня

Агентство Москва07:21

Москва открывается. Самоизоляция и пропуска с 9 июня отменяются

Национальная служба новостей12:00

Режим самоизоляции в столице будет отменен со вторника

Официальный портал Мэра и Правительства Москвы07:53

График прогулок и пропускной режим в Москве отменят 9 июня

Москва 2407:26

Режим самоизоляции и пропуска отменят в Москве с 9 июня — глава ОП города

Телеканал 360°06:52
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Автоматически обработан 7221 источник, обновлено в 14:09, Ашберн
Происшествия

Микроавтобус наехал на пешеходов в центре Екатеринбурга

ТАСС 13:32
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Происшествия

Начальнику цеха ТЭЦ в Норильске предъявлено обвинение

Начальнику котлотурбинного цеха ТЭЦ-3 в Норильске, где 29 мая произошёл разлив дизельного топлива, предъявлено обвинение в нарушении правил охраны окружающей среды при производстве работ.
RT на русском 12:13
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Шоу-бизнес

В сети поддержали Норкина, выставившего фото с похорон супруги

В сети поддержали журналиста и телеведущего Андрея Норкина, который выложил в собственном Instagram фотографию с похорон своей жены Юлии.
Газета.Ru 06 июня в 20:38
2,1K
Общество

В Краснодарском крае открылись уже 28 пляжей

Ясно 10:15
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Политика

Захарова получила новый дипломатический ранг

Газета.Ru 07:14
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Шоу-бизнес

Пиар-директор Бари Алибасова заявил о его исчезновении

Пиар-директор Бари Алибасова Вадим Горожанкин заявил, что тот куда-то "пропал". Об этом сообщает "Пятый канал".
Газета.Ru 06 июня в 18:35
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Общество

В России может появиться минимальный размер почасовой оплаты труда

Предполагается, что минимальный размер оплаты труда составит 150 рублей в час с 1 января 2021 года.
UfaTime.ru 04:07
3,4K
Шоу-бизнес

Панин прокомментировал сообщения о скандале на похоронах Кокшенова

ИА "Ореанда-Новости" Актёром Алексеем Паниным в беседе с журналистом радиостанции "Говорит Москва", были опровергнуты сообщения, появившиеся в СМИ, о том, что им якобы был устроен скандал на похоронах Михаила Кокшенова, народного артиста России, сообщает РИА Новости.
Ореанда-Новости вчера в 11:52
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Общество

В Берлине по запросу США арестовали российского диджея

Немецкая полиция на прошлой неделе по запросу США задержала российского диджея Дениса Казначеева, проживающего в Берлине, сообщается на странице музыканта в Facebook.
Коммерсантъ вчера в 20:43
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Экономика

Больше всех в период самоизоляции выиграли производители шампанского

Больше всех из предприятий алкогольной отрасли в период самоизоляции, выиграли производители шампанских игристых вин, 8 июня сообщает Интерфакс.
ИА Красная Весна 13:16
Общество

Опубликованы новые свидетельства по делу о крушении MH17

Проект Bonanza Media, который ведёт собственное расследование крушения MH17, опубликовал новое доказательство в деле, которое опровергает версию об атаке «Бука», спровоцировавшей катастрофу.
Журналистская правда 03:29
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Политика

Рогозин рассказал о насмешках со стороны США после запуска Crew Dragon

После успешного запуска американского корабля Crew Dragon к МКС, «Роскосмос» услышал в свой адрес лишь насмешки.
Известия 13:29
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Шоу-бизнес

Муж Полины Гагариной впервые прокомментировал их развод

Муж Полины Гагариной Дмитрий Исхаков впервые высказался на тему их отношений с женой.
ИА InterMedia 04:27
7
Шоу-бизнес

Маргарита Грачева рассказала об угрозах мужа в адрес родителей

Pravda.Ru 09:36
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Армия и оружие

Россия возобновит производство ракет «Рокот» без Украины

Известия 06:22
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Энергетика

Стоимость российской нефти Urals превысила цену отсечения

В 2020 году цена отсечения составляет $42,4 за баррель российской нефти Urals.
РБК 12:50
11
Общество

Половина работающих россиян оказалась под угрозой увольнения

В России половина рабочих оказалась под угрозой увольнения.
ФедералПресс вчера в 23:28
53
Общество

СМИ стало известно о переезде Скрипалей в Новую Зеландию

В материале отмечается, что Скрипали, вероятнее всего, проведут остаток жизни под новыми именами, без какого-либо общения с журналистами, знакомыми и родными.
ТК Звезда вчера в 07:18
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Происшествия

На месторождении в Ненецком автономном округе произошел разлив нефти

На Дюсушевском месторождении в Ненецком автономном округе из аварийной скважины вылилось около десяти тонн нефтепродуктов.
Российская газета 10:17
47
Общество

Россиянам вновь разрешили поездки за границу

Граждане России теперь смогут выехать за рубеж для ухода за родственниками, лечения, на работу и учёбу.
RT на русском 10:35
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Киберспорт

Праздник для ПК-геймеров: На PC Gaming Show 2020 покажут десятки игр – анонс приготовили даже создатели Persona 5

Некий сюрприз для ПК-геймеров приготовила даже компания Atlus, известная по созданию Persona 5, которая очень редко выпускает игры на ПК.
Srnsk 11:23
Общество

Путин поручил увеличить минимальное пособие по безработице

Президент России Владимир Путин в ходе онлайн-встречи с социальными работниками поручил правительству увеличить минимальный размер пособия по безработице.
Газета.Ru 11:55
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Общество

Глава ВОЗ заявил об ухудшении ситуации с коронавирусом в мире

Женева, Швейцария, 8 июня 2020, 18:58 — REGNUM Распространение коронавирусной инфекции в Европе замедляется, однако в мире в целом ситуация с вирусом ухудшается.
REGNUM 11:58
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Футбол

В РФС рассказали, кто будет хозяином матча «Спартака» с «Зенитом»

Хозяин поля полуфинальной встречи Кубка России, в которой санкт-петербургский «Зенит» будет сражаться с московским «Спартаком», будет определен после анализа целого ряда факторов.
ProstoProSport вчера в 16:58
Политика

На Украине заявили о невозможности возврата Донбасса

Бывший министр юстиции Украины Елена Лукаш в эфире телеканала «112» заявила о невозможности возврата Донбасса, передает РИА Новости.
Lenta.ru 00:51
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Происшествия

В Дагестане возбудили дела за фейки о вертолетах с коронавирусом

В Дагестане возбудили три уголовных дела за фейки о коронавирусе.
BFM.ru 13:20
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Происшествия

Мать и троих детей нашли мертвыми в квартире в Элисте

«По предварительным данным, дети погибли от колотых ран, несовместимых с жизнью, женщина покончила с собой», — говорится в сообщении ведомства.
Известия 12:25
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Общество

Кадыров выделил деньги на выкуп 207 невест

Глава Чечни Рамзан Кадыров поручил выделить деньги на выкуп 207 невест, у которых есть проблемы с финансами из-за пандемии COVID-19, сообщило Духовное управление мусульман региона.
Коммерсантъ 06:21
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Футбол

Медведев опроверг уход Ивановича из «Зенита»

Гендиректор директор «Зенита» Александр Медведев опроверг информацию сербского издания «Спортски журнал» о новом контракте Бранислава Ивановича.
Спорт день за днем 13:10
Общество

Россиян предупредили о 42-градусной жаре

В ближайшие несколько дней в России ожидается жара и повышение температуры до 40-42 градусов в таких регионах, как Волгоградская и Астраханская области.
Lenta.ru 11:16
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